Mi Beca para Empezar 2025: fecha del pago de septiembre para todos los beneficiarios

Se trata del primer depósito mensual del ciclo escolar 2025-2026, ya que el anterior correspondió al apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Por Omar Martínez

Mi Beca para Empezar anunció
Mi Beca para Empezar anunció la fecha del primer pago mensual del ciclo escolar 2025-2026. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria.

El objetivo de este programa social es que las alumnas y alumnos de este grado educativo escolar tengan un apoyo económico para poder comprar lo necesario para poder continuar con sus estudios.

A comparación de otros programas sociales, becas, pensiones y demás, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo. No existe un cajero automático para insertar la tarjeta y solicitar el monto requerido.

Las tarjetas de Mi Beca para Empezar son otorgadas por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para cada beneficiario.

En todo el ciclo escolar
En todo el ciclo escolar se llevan a cabo 11 depósitos de Mi Beca para Empezar. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia.

Por lo tanto, las tarjetas de Mi Beca para Empezar solamente pueden ser ocupadas en establecimientos, comercios, locales, supermercados, tiendas de ropa y demás sitios, siempre y cuando en ese lugar su medio de pago sea con este plástico.

Los estudiantes pueden comprar distintos artículos, objetos, libros, útiles escolares, uniformes, alimentos o lo que les sea necesario para poder continuar y culminar sus estudios de educación básica.

En agosto de 2025, el programa otorgará un apoyo único a estudiantes de educación básica en la CDMX Crédito: X/@BienestarEdu

Recientemente se llevó a cabo el primer pago antes de iniciar el ciclo escolar 2025-2026 para todos los beneficiarios, que fue el del apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

En la quincena de agosto se llevó a cabo la dispersión para estudiantes de preescolar y primaria en la respectiva tarjeta; mientras que alumnas y alumnos de secundaria fueron reincorporados de manera momentánea para recibir únicamente este apoyo anual.

Este programa es para todos
Este programa es para todos los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Foto: Facebook/Claudia Sheinbaum.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que para este mes de septiembre comenzarán los pagos mensuales de este programa social. Recalcó que únicamente estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país recibirán la dispersión correspondiente.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de secundaria pública en todo el país ya no recibirán el pago.

El Fibien recalcó que ya hay fecha de depósito para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar, la cual corresponderá a la primera dispersión mensual de este programa social del ciclo escolar 2025-2026.

Fecha de pago de Mi Beca para Empezar para el mes de septiembre

El Fibien mencionó que la fecha de pago para el mes de septiembre de Mi Beca para Empezar será este lunes 1.

Por lo tanto, a partir de este primer día del mes, los beneficiarios ya podrán ver reflejado el pago de la beca.

Como se mencionó anteriormente se trata de la primera dispersión mensual del ciclo escolar 2025-2026. Cabe destacar que en total son 11 depósitos en este periodo; uno del apoyo anual de útiles escolares y uniformes y los demás de septiembre a junio, que abarcan los días totales de clases.

Mi Beca para Empezar anuncia
Mi Beca para Empezar anuncia depósito en este mes de septiembre. Foto: X/@BienestarEdu.

