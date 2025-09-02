México

¿Kenia López Rabadán asumirá la presidencia en la Cámara de Diputados? Reportan posible acuerdo pese a negativa de Morena

En redes sociales, se viralizó la versión sobre la supuesta confirmación de la panista al frente de la presidencia de la Mesa Directiva

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La senadora volvió a arremeter
La senadora volvió a arremeter contra el gobierno de AMLO (Foto: Senadores del PAN)

La Cámara de Diputados se colocó en el centro del debate luego de que surgieran dificultades para la conformación de su Mesa Directiva en el segundo año de la LXVI Legislatura.

No obstante, hasta el día de hoy, se confirmó que Kenia López Rabadán, integrante del PAN, fue designada como presidenta de la Mesa Directiva, con el respaldo mayoritario del grupo parlamentario de Morena; al menos así lo afirmó “El Universal”.

En marco del 2025, la legislación indica que la presidencia de la Mesa Directiva correspondería a Acción Nacional (PAN). A pesar de ello, la bancada de Morena con mayoría calificada, descartaron las opciones presentadas debido a las posiciones críticas de algunos perfiles panistas.

Conforme a lo expedido, la designación de López Rabadán como titular de la Cámara Baja se resolvió después de una reunión privada donde participaron únicamente legisladores. Aunque en el encuentros se habría alcanzado un posible acuerdo, hasta ahora ninguna autoridad ha hecho una declaración oficial que confirme el nombramiento.

¿El futuro de la Cámara de Diputados?

Ante esta situación, se presume que la aprobación de la designación se realizó en una reunión de índole privada, cuyo encuentro se suscitó este 2 de septiembre a las 10:00 horas. Los legisladores presentes entablaron un análisis formal de casi 40 minutos en torno a los posibles candidatos, entre quienes figuraban Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

De acuerdo con la información disponible, tras concluir la reunión entre legisladores de Morena, se programó un encuentro entre los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En dicho espacio, se espera que el morenista Ricardo Monreal confirme el respaldo de la bancada guinda a la designación de López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.

Kenia López Rabadán en la
Kenia López Rabadán en la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa en materia de Búsqueda de Personas, el pasado 26 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

El área de atención a medios de la Cámara de Diputados confirmó a Infobae México que el asunto se discute este martes en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y, posteriormente, se abordará en la sesión del pleno.

Por lo que el acuerdo aún no ha sido aprobado. Una vez que la Coordinación concluya su deliberación, la Cámara Baja sesionará para votar la propuesta. En caso de obtener el respaldo necesario, Kenia López Rabadán tomará protesta oficialmente.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCámara de DiputadosPANMorenamexico-noticias

Más Noticias

¿Qué chocolate es bueno para las personas con presión alta o diabetes?

Descubre la verdad sobre este postre

¿Qué chocolate es bueno para

Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para rendir cuentas tras Primer Informe de Gobierno, visitará tres estados al día

La presidenta indicó que en sus visitas participarán los gobernadores de cada estado

Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para

Zacatecas refuerza acciones contra violencia digital y explotación sexual, busca fomentar la denuncia

La institución exhortó a reportar cualquier acto relacionado con la difusión ilícita de material íntimo y ofrece desde asesoría legal hasta atención psicológica y protección

Zacatecas refuerza acciones contra violencia

Oso sorprende a trabajadores de construcción en Nuevo León al robarles su comida y video se vuelve viral

El curioso visitante fue grabado mientras disfrutaba de un banquete en plena zona residencial

Oso sorprende a trabajadores de

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas activan el Plan Tlaloque en la CDMX

Autoridades atendieron 63 encharcamientos, caída de árboles y rescate de pasajeros

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en Navolato tras

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Reportan otro asesinato de un agente de la policía municipal en Culiacán, suman más de 47 uniformados abatidos

Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios por fuga de El Ponchis, ex socio de Los Chapitos

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

ENTRETENIMIENTO

“Soy una hormiguita delante del

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”, Cazzu tras advertencia del abogado de Nodal

México se impone 10-8 a Estados Unidos en el estreno de Exatlón 2025

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Belinda explota con su hermano Ignacio Peregrín tras descubrir que NO se sabe sus canciones: “Qué idi*ta”

DEPORTES

México vs Japón, este es

México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

Fórmula 1: cómo quedó el Campeonato Mundial de Pilotos después del GP de Países Bajos

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?