¿Kenia López Rabadán asumirá la presidencia en la Cámara de Diputados? Reportan posible acuerdo pese a negativa de Morena

La senadora volvió a arremeter contra el gobierno de AMLO (Foto: Senadores del PAN)

La Cámara de Diputados se colocó en el centro del debate luego de que surgieran dificultades para la conformación de su Mesa Directiva en el segundo año de la LXVI Legislatura.

No obstante, hasta el día de hoy, se confirmó que Kenia López Rabadán, integrante del PAN, fue designada como presidenta de la Mesa Directiva, con el respaldo mayoritario del grupo parlamentario de Morena; al menos así lo afirmó “El Universal”.

En marco del 2025, la legislación indica que la presidencia de la Mesa Directiva correspondería a Acción Nacional (PAN). A pesar de ello, la bancada de Morena con mayoría calificada, descartaron las opciones presentadas debido a las posiciones críticas de algunos perfiles panistas.

Conforme a lo expedido, la designación de López Rabadán como titular de la Cámara Baja se resolvió después de una reunión privada donde participaron únicamente legisladores. Aunque en el encuentros se habría alcanzado un posible acuerdo, hasta ahora ninguna autoridad ha hecho una declaración oficial que confirme el nombramiento.

¿El futuro de la Cámara de Diputados?

Ante esta situación, se presume que la aprobación de la designación se realizó en una reunión de índole privada, cuyo encuentro se suscitó este 2 de septiembre a las 10:00 horas. Los legisladores presentes entablaron un análisis formal de casi 40 minutos en torno a los posibles candidatos, entre quienes figuraban Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

De acuerdo con la información disponible, tras concluir la reunión entre legisladores de Morena, se programó un encuentro entre los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En dicho espacio, se espera que el morenista Ricardo Monreal confirme el respaldo de la bancada guinda a la designación de López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.

Kenia López Rabadán en la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa en materia de Búsqueda de Personas, el pasado 26 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

El área de atención a medios de la Cámara de Diputados confirmó a Infobae México que el asunto se discute este martes en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y, posteriormente, se abordará en la sesión del pleno.

Por lo que el acuerdo aún no ha sido aprobado. Una vez que la Coordinación concluya su deliberación, la Cámara Baja sesionará para votar la propuesta. En caso de obtener el respaldo necesario, Kenia López Rabadán tomará protesta oficialmente.

Información en desarrollo...