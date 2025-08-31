México

Ellos son los cuatro perfiles propuestos por el PAN para presidir la mesa directiva de San Lázaro

En las últimas horas del domingo 31 de agosto se definirán a las personas integrantes del organismo directivo de la Cámara Baja para el segundo año de actividades en la LXVI Legislatura

Por Israel Aguilar Esquivel

(YouTube/Cámara de Diputados)
A horas de la instalación de la nueva mesa directiva en la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer el nombre de las cuatro personas propuestas para ejercer el cargo de presidenta o presidente. Aunque la designación corresponde al blanquiazul, todavía no existe consenso en el grupo mayoritario de la Cámara sobre quién presidirá el organismo.

En conferencia de prensa encabezada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Elías Lixa, se dio a conocer el nombre de las cuatro personas propuestas para ejercer el cargo de presidenta o presidente.

“El grupo parlamentario del PAN va a proponer a cuatro perfiles de sólida trayectoria, que son un orgullo por su experiencia legislativa, capacidad de diálogo, capacidad institucional, pero sobre todo porque cuentan con absoluto respaldo de nuestro grupo parlamentario. Se ha fijado como regla esencial a quien resulte electo en este proceso, respetar la institucionalidad de la Cámara de los Diputados”, mencionó el coordinador de la bancada.

En el segundo año legislativo le corresponde la presidencia de San Lázaro al PAN, como segunda fuerza política (Facebook Cámara de Diputados)

Ellos son los cuatro perfiles propuestos por el PAN para presidir la mesa directiva de San Lázaro

De acuerdo con las declaraciones de Lixa, las personas propuestas por el PAN para presidir la mesa directiva son las diputadas Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, así como los legisladores Germán Martínez Cázares y Federico Döring. Pese a ello, adelantó que privilegiarán el impulso de una presidenta de la Cámara de Diputados.

