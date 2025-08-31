PAN impulsa agenda legislativa en el Congreso: salud, economía y seguridad frente a la sombra de Morena

El dirigente nacional del PAN arremete contra programas sociales. | Crédito: Cuartoscuro

Jorge Romero Herrera, líder de Acción Nacional (PAN), presentó las propuestas en materia de salud, economía y seguridad. Señaló que estos temas tendrán un lugar central en la agenda legislativa del partido durante el próximo periodo de sesiones en el Congreso.

Durante la plenaria de senadores del PAN, el dirigente blanquiazul informó que dichos temas serán los ejes principales de su estrategia legislativa con la finalidad de ‘defender la democracia’. Además, señaló que estas propuestas se presentarán ante los legisladores la semana siguiente.

Ante la conmoción por la Reforma Electoral, el senador Ricardo Anaya Cortés se sumó al debate tras asegurar que su partido respaldará la defensa de la democracia, la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la existencia de un árbitro independiente del gobierno.

PAN promueve agenda legislativa: ¿De qué va?

En su intervención, la militancia panista refrendó que su objetivo con la nueva agenda legislativa en el Senado es promover iniciativas orientadas a beneficiar a las familias mexicanas en temas de salud, economía, seguridad y protección de la democracia, lo anterior a partir del periodo de arranque el 1 de septiembre.

Romero Herrera destacó que el compromiso de la bancada en la Cámara Alta es impulsar iniciativas que mejoren el acceso a la salud, garanticen la seguridad para permitir transitar con libertad y protejan la economía familiar para que el ingreso rinda más.

“Estamos para servirle a la gente en su economía, en su seguridad, en la salud, cosas que sí le importan a la gente (...) Nuestra máxima meta es ver cómo ayudamos a la gente y defenderlas ante el gobierno autoritario de Morena”, expresó.

El líder panista dijo que su cercanía con los mexicanos se traducirá en buenos resultados en las elecciones de 2027. (PAN)

Indicó que, recientemente, Morena avaló un paquete de reformas enfocadas a “vigilar a la población”. Ante ello, recordó que el PAN ofrece a la ciudadanía la posibilidad de presentar un amparo para resguardar sus derechos.

En su discurso, argumentó que la nueva ley de población obliga a los ciudadanos a entregar datos biométricos, además de información financiera y médica, para poder tramitar la nueva CURP, y sin autorización judicial. Por ello, subrayó la relevancia en promover los amparos impulsados por su partido.

“La fracción del blanquiazul en el Congreso de la Unión lo dará todo frente a las circunstancias profundamente adversas que se viven en el país en donde se pretende silenciar a la oposición”, puntualizó.

En torno a la Reforma Electoral, Anaya Cortés calificó la propuesta como una estrategia para distraer de los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado y advirtió que la administración pretende controlar todos los poderes: “Es un dardo envenenado, una trampa por partida doble y un distractor de Morena”.

El panista señaló la falta de apertura al diálogo, pero afirmó que la militancia blanquiazul continuará defendiendo sus posiciones, así como su respaldo a la conformación de la nueva Mesa Directiva tras un periodo previo marcado por divisiones y descalificaciones hacia la oposición.

“Cuando ya tienes el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y ya desmantelaste todos los órganos autónomos porque ya no hay INAI, ya no hay IFT, ya no hay CONEVAL. ¿Qué te falta? Pues te falta el INE, te falta el control de las elecciones. Eso es lo que hay detrás”, consideró.