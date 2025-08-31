México

PAN impulsa agenda legislativa en el Congreso: salud, economía y seguridad frente a la sombra de Morena

La militancia blanquiazul priorizará propuestas para mejorar condiciones económicas en el próximo periodo de sesiones del Congreso

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
El dirigente nacional del PAN
El dirigente nacional del PAN arremete contra programas sociales. | Crédito: Cuartoscuro

Jorge Romero Herrera, líder de Acción Nacional (PAN), presentó las propuestas en materia de salud, economía y seguridad. Señaló que estos temas tendrán un lugar central en la agenda legislativa del partido durante el próximo periodo de sesiones en el Congreso.

Durante la plenaria de senadores del PAN, el dirigente blanquiazul informó que dichos temas serán los ejes principales de su estrategia legislativa con la finalidad de ‘defender la democracia’. Además, señaló que estas propuestas se presentarán ante los legisladores la semana siguiente.

Ante la conmoción por la Reforma Electoral, el senador Ricardo Anaya Cortés se sumó al debate tras asegurar que su partido respaldará la defensa de la democracia, la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la existencia de un árbitro independiente del gobierno.

PAN promueve agenda legislativa: ¿De qué va?

En su intervención, la militancia panista refrendó que su objetivo con la nueva agenda legislativa en el Senado es promover iniciativas orientadas a beneficiar a las familias mexicanas en temas de salud, economía, seguridad y protección de la democracia, lo anterior a partir del periodo de arranque el 1 de septiembre.

Romero Herrera destacó que el compromiso de la bancada en la Cámara Alta es impulsar iniciativas que mejoren el acceso a la salud, garanticen la seguridad para permitir transitar con libertad y protejan la economía familiar para que el ingreso rinda más.

“Estamos para servirle a la gente en su economía, en su seguridad, en la salud, cosas que sí le importan a la gente (...) Nuestra máxima meta es ver cómo ayudamos a la gente y defenderlas ante el gobierno autoritario de Morena”, expresó.

El líder panista dijo que
El líder panista dijo que su cercanía con los mexicanos se traducirá en buenos resultados en las elecciones de 2027. (PAN)

Indicó que, recientemente, Morena avaló un paquete de reformas enfocadas a “vigilar a la población”. Ante ello, recordó que el PAN ofrece a la ciudadanía la posibilidad de presentar un amparo para resguardar sus derechos.

En su discurso, argumentó que la nueva ley de población obliga a los ciudadanos a entregar datos biométricos, además de información financiera y médica, para poder tramitar la nueva CURP, y sin autorización judicial. Por ello, subrayó la relevancia en promover los amparos impulsados por su partido.

“La fracción del blanquiazul en el Congreso de la Unión lo dará todo frente a las circunstancias profundamente adversas que se viven en el país en donde se pretende silenciar a la oposición”, puntualizó.

En torno a la Reforma Electoral, Anaya Cortés calificó la propuesta como una estrategia para distraer de los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado y advirtió que la administración pretende controlar todos los poderes: “Es un dardo envenenado, una trampa por partida doble y un distractor de Morena”.

El panista señaló la falta de apertura al diálogo, pero afirmó que la militancia blanquiazul continuará defendiendo sus posiciones, así como su respaldo a la conformación de la nueva Mesa Directiva tras un periodo previo marcado por divisiones y descalificaciones hacia la oposición.

“Cuando ya tienes el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y ya desmantelaste todos los órganos autónomos porque ya no hay INAI, ya no hay IFT, ya no hay CONEVAL. ¿Qué te falta? Pues te falta el INE, te falta el control de las elecciones. Eso es lo que hay detrás”, consideró.

Temas Relacionados

PANCongresoSenado de la RepúblicaCámara de DiputadosMorenamexico-noticias

Más Noticias

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

El joven fue secuestrado y asesinado luego de recibir una falsa oferta de empleo en el campo, su madre no paró la búsqueda desde abril

Buscó trabajo en el campo

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

La primera noche de su gira incluyó ovaciones, lágrimas y un momento singular cuando una seguidora subió al escenario y besó al vocalista, desatando la locura de los asistentes

Río Roma enloquece al Teatro

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Tonalá

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Eduardo Verástegui llama “payaso” a Fernández Noroña al celebrar el fin de su ciclo como presidente del Senado

El productor y activista criticó al legislador por exponer una fotografía personal de la periodista Azucena Uresti

Eduardo Verástegui llama “payaso” a

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la quinta gala de eliminación más polémica de La Casa de los Famosos México 3?

Hoy una celebridad saldrá para siempre de este reality de Televisa

¿Cuándo y a qué hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscó trabajo en el campo

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

ENTRETENIMIENTO

Río Roma enloquece al Teatro

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la quinta gala de eliminación más polémica de La Casa de los Famosos México 3?

Final Survivor 2025: Héroes y Villanos | Todo lo que debes saber: horario, canal y dónde seguirla en directo

Emiliano Aguilar se lanza de nuevo e insulta a Pepe Aguilar y sus hermanos: “Bonita familia de perros, son mis fans”

¿Podrían prohibir los conciertos de Junior H? Estos son los planes del artista para enfrentar a las autoridades

DEPORTES

Tras el peor arranque de

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”