Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

Antonio de la Rúa fue captado junto a su hija Zulu cantando 'Día de enero' en concierto en el concierto de Shakira en Ciudad de México - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

La presencia de Antonio de la Rúa y de su hija Zulú en el reciente concierto de Shakira en la Ciudad de México generó un notable revuelo, especialmente cuando la artista interpretó ‘Día de enero’ junto a Belinda.

La canción, que en su momento estuvo dedicada al empresario argentino, cobró un significado especial al ser interpretada mientras él se encontraba entre el público, según se observa en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

Durante el cierre de la gira Las Mujeres ya no Lloran en el Estadio GNP Seguros, la colaboración entre Shakira y Belinda fue uno de los momentos más destacados de la noche.

Antonio de la Rúa reaparece en concierto de Shakira en México y genera revuelo (Recorte)

Sin embargo, la atención se centró en la reacción de Antonio de la Rúa, quien fue captado por un asistente mientras observaba el escenario con gesto reservado, cubriéndose parcialmente el rostro con la mano.

Este gesto fue interpretado por muchos como un intento de ocultar sus emociones ante la interpretación de un tema tan personal.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa se remonta al año 2000, cuando se conocieron en una cena en Argentina. Durante casi once años, el empresario argentino no solo fue su pareja sentimental, sino también su mánager, participando activamente en proyectos clave que impulsaron la carrera internacional de la cantante.

Tras su separación, ambos mantuvieron un bajo perfil respecto a su vínculo, aunque en las últimas semanas han sido vistos juntos en diferentes ocasiones.

El argentino disfrutó 'Día de enero'. (Crédito: X)

Recientemente, ambos compartieron una cena en San Diego, acompañados por los hijos de Shakira, Milan y Sasha, así como por Tonino, hermano de la artista.

Este encuentro se produjo poco después del concierto que la colombiana ofreció en Tijuana el 11 de agosto, donde interpretó “Día de enero” y pronunció unas palabras que muchos interpretaron como una referencia a su expareja: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre, no importa qué pase”, expresó ante miles de asistentes.

El vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa parece haberse reactivado en el ámbito profesional. Las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vásquez, conductoras del pódcast Las Mamarazzis, revelaron que la cantante ha reincorporado a su ex pareja como parte de su equipo de trabajo.

Ambos compartieron una cena familiar en San Diego tras el concierto en Tijuana (RS)

“Hemos descubierto que lo tiene contratado, que vuelven a trabajar juntos, con su ex Antonio de la Rúa, al que le puso los cuernos con Gerard Piqué”, afirmó Laura Fa.

Por su parte, Lorena Vásquez añadió: “Resulta que lo ha vuelto a recuperar como mánager y lo tiene en su equipo de comunicación para hacer la gira y cosas de patrocinadores. Se les vio juntos en el último concierto de Shakira en Argentina. Ahora mismo tienen una atadura, no sentimentalmente, pero sí profesionalmente”.

Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @quiencom/Instagram

En el concierto de Shakira en Buenos Aires, Antonio de la Rúa asistió acompañado de su hija Zulú, su hermana Agustina y su madre Inés Pertiné.