1 de cada 4 adultos mayores trabaja en México

Quienes permanecen activos tras los 65 años perciben en promedio 6 mil 999 pesos mensuales, menos que grupos de edades menores. (Imagen ilustrativa Infobae)

En México, uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años permanece en el mercado laboral, según el Instituto Nacional de Geriatría, revelando que el trabajo en la vejez es una realidad cotidiana que va más allá de la elección personal. Este segmento de la población enfrenta retos considerables en el campo ocupacional, lo que se refleja tanto en las estadísticas de participación como en las condiciones laborales y de vida.

La tasa de participación laboral de personas mayores mexicanas asciende al 25%, una cifra que, aunque no es la más alta en la región latinoamericana, evidencia las carencias del sistema de seguridad social del país. Al comparar este dato internacionalmente, los índices de Perú (43.2%), Ecuador (36.9%) y Paraguay (34.2%) superan al mexicano, ligados a sistemas aún más frágiles.

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Entre los adultos mayores que trabajan en México predominan los hombres, con un 67.2% frente a un 32.8% de mujeres en la misma situación. Además, un 20% de quienes laboran se ubica en el rango de edad de 75 a 84 años, lo que indica que no solo los más cercanos a la jubilación sino también los de mayor edad continúan activos.

La mayoría de los trabajadores mayores se desempeña en condiciones precarias, con alta incidencia de autoempleo y concentración en áreas rurales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la educación, cerca de la mitad (49.8%) cuenta con algún año de primaria, mientras menos del 16% de quienes no trabajan tienen ese nivel educativo. Esta tendencia destaca la permanencia de adultos mayores con menor escolaridad en actividades productivas,.

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El entorno donde los adultos mayores se insertan laboralmente también resulta revelador. Un 30.4% reside en zonas rurales. Las características de sus empleos reflejan la precariedad que enfrentan: el 54.3% se desempeña por cuenta propia y el 76.3% lo hace en la informalidad, muy por encima de otros grupos etarios. Esta informalidad se traduce en ausencia de prestaciones y seguridad, ya que únicamente un 11.4% tiene acceso a instituciones de salud derivado de su empleo.

Las ramas económicas en las que se concentran los mayores trabajadores muestran gran variedad, pero con claro peso en sectores de baja remuneración y limitada protección. Un 34.3% se emplea en el sector servicios, un 28% lo hace en la rama agropecuaria y 22% en actividades comerciales.

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La mayoría de los adultos mayores que trabajan son hombres y casi la mitad solo tiene educación primaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la remuneración, quienes siguen trabajando perciben en promedio 6 mil 999 pesos mensuales, cifra aproximadamente un 29.4% inferior al ingreso percibido por otros adultos económicamente activos, que alcanza los 9 mil 914 pesos. Este diferencial económico se suma a las dificultades de acceso a salud y prestaciones, ampliando la brecha de bienestar entre la población mayor y otros segmentos etarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, el panorama confirma que gran parte de los adultos mayores mexicanos enfrenta la vejez combinando trabajo informal, bajos ingresos y escaso acceso a seguridad social, condicionando su bienestar y el de quienes dependen de ellos. Además, el análisis destaca la necesidad de políticas públicas enfocadas en mejorar la cobertura de pensiones y otros aspectos de seguridad económica.

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