México

Nueva integración de la SCJN establece duración de mandato distinta para cada integrante

El artículo tercero transitorio de la reforma judicial de 2024 estableció periodos escalonados para quienes integran la Corte; la extensión de su mandato varía según cada integrante, incluyendo a quienes ya formaban parte del tribunal

Por Andrés García S.

Guardar
Según la agenda oficial, a
Según la agenda oficial, a las 16:00 horas se entregará el bastón de mando a los nueve ministros electos. Más tarde, acudirán al Senado de la República para rendir protesta y posteriormente regresarán a la sede de la SCJN para la ceremonia de investidura. (Crédito de imagen: Jesús Avilés | Infobae México)

A partir de este lunes 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará funciones con una nueva integración de nueve ministros, elegidos por voto ciudadano como parte de la reforma judicial de 2024. Es la primera vez en la historia que los integrantes del máximo tribunal acceden a su cargo mediante elección popular.

Los periodos de mandato fueron establecidos por el artículo tercero transitorio de la reforma, de manera escalonada: algunos ministros permanecerán ocho años, otros once y, en el caso de quienes ya ocupaban un asiento en la Corte, los plazos son más extensos.

Hugo Aguilar Ortiz, con la mayor votación, asumirá la presidencia de la Corte. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su experiencia incluye coordinación en derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, asesoría electoral en Oaxaca y consultoría en la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Obtuvo 6.2 millones de votos (5.3%) y ocupará el cargo hasta 2036, por 11 años.

Lenia Batres Guadarrama, licenciada y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, fue legisladora federal y consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Designada ministra en 2023, recibió 5.8 millones de votos (5.0%). Su periodo se extenderá hasta 2039, por 16 años.

Yasmín Esquivel Mossa, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ministra desde 2019, obtuvo 5.3 millones de votos (4.5%), con mandato hasta 2036, de 17 años.

Loretta Ortiz Ahlf, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo, ha sido legisladora federal y consejera de la Judicatura Federal y de la CNDH. Ministra desde 2022, logró 5.0 millones de votos (4.3%) y permanecerá en la Corte hasta 2036, por 15 años.

María Estela Ríos González, licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas por la UNAM, y en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant, fue consejera jurídica de la Presidencia y titular de la Consejería Jurídica en la Ciudad de México. Recibió 4.7 millones de votos (4.0%) y ocupará el cargo hasta 2036, por 11 años.

(Crédito: Jesús Avilés | Infobae
(Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

Giovanni Azael Figueroa Mejía, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido académico y asesor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obtuvo 3.7 millones de votos (3.1%) y su mandato será de 8 años, hasta 2033.

Irving Espinosa Betanzo, licenciado y maestro en Derecho por la UNAM y doctorando en Administración Pública, se ha desempeñado como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Logró 3.6 millones de votos (3.1%), con mandato de 8 años hasta 2033.

Arístides Rodrigo Guerrero García, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, con especialidades en Derecho Constitucional y Parlamentario, fue presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y ocupó cargos en el Tribunal Electoral local. Recibió 3.6 millones de votos (3.1%), con mandato de 8 años, hasta 2033.

Sara Irene Herrerías Guerra, licenciada y maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, ha sido Fiscal Especializada en Derechos Humanos y titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Obtuvo 3.3 millones de votos (2.8%) y permanecerá 8 años, hasta 2033.

Con esta integración, la SCJN inicia un ciclo histórico que combina elección popular y periodos escalonados, incluyendo ampliaciones de mandato para quienes ya formaban parte del máximo tribunal.

Temas Relacionados

SCJNReforma judicialHugo Aguilar OrtizLenia Batres GuadarramaYasmín Esquivel MossaLoretta Ortiz Ahlfmexico-noticias

Más Noticias

Síndrome del corazón roto: estudios revelan que es más letal en hombres

Los expertos señalan que este padecimiento se origina por un estrés extremo causado por cirugías tensión y enfermedades graves

Síndrome del corazón roto: estudios

Aplazan audiencia contra presunta agresora de Giovanna Richer, joven que denunció a su mamá por trata de persona en CDMX

Colectivos y activistas protestaron esta mañana frente al Tribunal Superior de Justicia

Aplazan audiencia contra presunta agresora

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que descansan este 2 de septiembre

Esto es de interés para quienes van a conducir en la laCiudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula en CDMX

Congreso de CDMX recibe informe de Clara Brugada entregado por César Cravioto, funcionario capitalino

Brugada presentará personalmente su informe ante el Congreso el 12 de octubre

Congreso de CDMX recibe informe

Reaparece ‘Andy’ López Beltrán en el Primer Informe de Claudia Sheinbaum tras escándalo de su viaje a Japón

El morenista generó controversia tras mantener un periodo de ausencia por 3 meses en las actividades del partido

Reaparece ‘Andy’ López Beltrán en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regreso a clases en Sinaloa:

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

ENTRETENIMIENTO

¡Histórico! Este dueto rompe esquemas

¡Histórico! Este dueto rompe esquemas y avanza a la gran final de México Canta : Así se vivió la tercera semifinal

Cómo combatir el hígado graso con manzana verde: la poderosa infusión mañanera que regula el azúcar en la sangre

‘La Chilindrina’ sufre aparatosa caída en un teatro: este es el estado de salud de la actriz de 78 años

¿Se va? Elaine Haro asegura ser la próxima en salir en La Casa de los Famosos México 3 y destapa tensiones ocultas

Esta famosa conductora de Ventaneando se podría ‘anexar’ en La Granja VIP, competencia de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Quién es Obed Vargas, el

Quién es Obed Vargas, el mexicano que desquició a Messi, Suárez y Busquets, pero es ignorado por Javier Aguirre

Tras su hat trick, Sergio Canales se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos