México

Sergio Torres hace historia: gana Survivor México 2025 y se convierte en leyenda tras 127 días de resistencia

Esta temporada de Héroes y Villanos concluyó con una intensa batalla

Por Armando Pereda

Se vivió la última batalla
Se vivió la última batalla de este programa - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El silencio se rompió con un grito que heló la piel: “¡Sergio, Sergio, Sergio!”. Después de 127 días de hambre, traiciones y resistencia, Sergio Torres levantó el Collar Sagrado y con él, la victoria absoluta de Survivor México: Héroes y Villanos.

El premio de dos millones de pesos coronó no solo una estrategia impecable, sino también la convicción inquebrantable de que “la mente es poderosísima”.

Carlos Guerrero, Warrior, conductor de la competencia, no pudo ocultar la emoción: “Vaya forma de ganar, vaya forma de cerrar con broche de oro”. La frase sintetizó lo que el público sintió al ver a Torres superar la última batalla, esa que parecía no tener fin.

Sergio fue el ganador de
Sergio fue el ganador de esta temporada - Foto: Azteca

El discurso que se borró con la adrenalina

Con voz entrecortada y todavía incrédulo, Sergio confesó: “Tenía un discurso super preparado, pero con toda esta adrenalina y emoción se me olvidó”.

Lo que sí no olvidó fue agradecer. Primero a la vida y al amor, luego a sus compañeros, a Survivor y a Warrior, a quien le reconoció el impulso constante para no rendirse.

En sus palabras se dibujó la esencia de su travesía: “La mente como yo lo digo te puede construir o te puede destruir. En este caso la mente me ayudó a salir adelante. La mente fuerte, la mente enfocada, la mente consciente”.

El reality vivió su última batalla. (Crédito: Survivor México)

Una victoria dedicada

El triunfo no fue solo suyo. Torres dedicó su collar a su novia Brenda, a su hijo Mateo, a Sofi por su cumpleaños, y a toda su familia extendida en Tulancingo, Puebla y San Luis. “Esto es para ustedes”, exclamó.

El agradecimiento se transformó en declaración de principios: “Al final es muy importante siempre creérsela, porque para crear hay que creer primero”. Y mientras la adrenalina seguía recorriéndole el cuerpo, la incredulidad cedía: “Estoy que no me la creo, Warrior, pero ya me la tengo que creer porque ya lo creé”.

El programa está en su
El programa está en su recta final y sólo quedarán tres finalistas- CRÉDITO: (FB/Survivormx)

La temporada de las máscaras rotas

Héroes y Villanos no solo fue la edición más desgastante físicamente; también exhibió lo que ocurre cuando la estrategia se impone al músculo. En la recta final, nombres como Agustín Fernández, Esmeralda Zamora, Kenta Sakurai, Sargento Rap, Tadeo Fernández y, por supuesto, Sergio Torres, cargaron con semanas de alianzas quebradas y lealtades fugaces.

La selva desnudó lo humano sin filtros. Cada competencia aceleró pulsos, disparó corazones y arrancó lágrimas. En esa arena se probó que la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de resistir con la mente cuando el cuerpo se desploma.

Se vivió la última batalla
Se vivió la última batalla de esta competencia - Foto: Azteca

“Valió la pena cada maldito segundo”

Con el collar en su cuello y los ojos húmedos, Sergio lo gritó al mundo: “Valió verdaderamente la pena cada maldito segundo que pasé, pero que se convierte en un bendito segundo, porque la vida está hecha de benditos segundos. Estamos vivos, estamos aquí”.

El público lo ovacionó mientras Warrior lo reconocía como leyenda: “Vaya forma de emocionarnos, vaya forma de hacernos vibrar”.

De Survivor a Exatlón: la estafeta del espectáculo

La despedida no tardó en convertirse en bienvenida. Warrior, todavía con la voz cargada de épica, presentó lo que viene: Exatlón regresa con un torneo internacional donde México enfrentará a Estados Unidos, Alemania, Rumania y Honduras.

“Esto es mágico, señoras y señores. Una semana de competencia a nivel internacional, y México es el inicio de una temporada extraordinaria”.

Sergio Torres cerró un ciclo con la certeza de haber inscrito su nombre en la memoria colectiva del reality. Su victoria no fue solo una suma de retos superados, sino la prueba de que la mente, cuando se lo propone, puede convertir al hombre en leyenda.

La semana final tiene una
La semana final tiene una eliminación diaria CRÉDITO: (FB/survivormx)

Sergio TorresSurvivorSurvivor 2025Survivor México 2025Survivor Méxicomexico-entretenimiento

¿Qué puedo hacer si ya

SMN pronostica la formación del

¿En dónde se respira el

El principal indicador de la

La Casa de los Famosos

Quién es Obed Vargas, el

