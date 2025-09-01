México

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La comediante fue la quinta eliminada de este programa de Televisa

Por Armando Pereda

Guardar
La actriz fue la quinta
La actriz fue la quinta eliminada del reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El adiós a Mariana Botas dentro de La Casa de los Famosos México 3 no pasó inadvertido. Tras su eliminación, los habitantes organizaron un insólito homenaje que transformó el reality en un escenario de duelo simbólico, donde las risas se mezclaron con una parodia de ritual fúnebre.

La escena inició con un cortejo improvisado: todos se alinearon como si acompañaran un funeral y llevaron consigo el termo de la actriz, al que trataron como si fuera la urna que contenía sus cenizas.

El ambiente se cargó de humor negro y dramatismo televisivo, lo que convirtió el momento en uno de los más llamativos de la temporada.

La actriz fue la quinta eliminada del reality Crédito: La Casa de los Famosos México

Así fue el homenaje a Mariana Botas

Al unísono, los concursantes entonaron una especie de canto litúrgico adaptado al formato del show: “ya nominé, posicioné y expulsé”, repetido una y otra vez como un mantra que marcaba el paso de esta despedida.

Dalílah Polanco tomó la palabra con un discurso cargado de recuerdos domésticos para recordar a su amiga del cuarto Día.

“La Botas, nunca pensé que estuviéramos aquí haciendo esto, pero vamos a recordar de ti las sonrisas constantes, los vasos y los jugos de manzana colocados en cualquier lugar de esta casa, te vamos a recordar a ti, a tu pelo quemado, a tus canciones incesantes. Descansa en pants”.

Dalilah Polanco no se va
Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La solemnidad irónica continuó con la intervención de Elaine Haro, quien gritó desde el fondo: “Te amamos, Mariana Botas”. Poco después, Facundo añadió un toque de humor ácido: “vamos a extrañar tu alegría, las sobras de tu comida”.

El clímax del homenaje se dio cuando Aldo de Nigris subió a una escalera, mientras Abelito sostenía el termo-urna y Shiki lo colocaba en una repisa que se convirtió en altar. El gesto cerró con todos los habitantes gritando a coro: “Mariana Botas, descansa en pants”.

Participantes despiden a la actriz
Participantes despiden a la actriz - Foto: Televisa

Participantes despiden con aplausos a Mariana Botas

El ritual concluyó con aplausos y una última entonación grupal: “y nos vamos, ya nominé, posicioné y expulsé”. Entre carcajadas y ovaciones, los concursantes regresaron a sus rutinas, aunque con un vacío más en la convivencia.

Mariana Botas, quinta eliminada de esta edición, abandonó el encierro apenas la noche anterior, sumando menos de 12 horas fuera del reality. Su salida redujo a diez la lista de competidores que siguen en pie: Facundo, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiki, Guana, Elaine Haro y Abelito.

El peculiar tributo confirma lo que distingue a La Casa de los Famosos México 3: una mezcla de dramatismo, ironía y espectáculo, capaz de transformar la salida de un participante en un episodio inolvidable para la audiencia.

Los participantes despiden a la
Los participantes despiden a la actriz - Foto: Televisa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaMariana Botasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados preliminares colocan a Julio Pérez al frente en elecciones de Pantelhó, Chiapas

Con 4 mil 580 votos, el candidato de Redes Sociales Progresistas de Chiapas encabeza el PREP en la región; la jornada electoral extraordinaria se llevó a cabo este domingo en un “ambiente de civilidad y paz”, informó el INE

Resultados preliminares colocan a Julio

Metro de la Ciudad de México refuerza medidas de seguridad para el regreso a clases 2025-2026

Niños, niñas y adolescentes iniciaron un nuevo ciclo escolar por lo que se espera que el transporte público se encuentre saturado durante esta primera semana

Metro de la Ciudad de

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el despliegue federal permitió confiscar armas y grandes cantidades de sustancias ilegales

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Pronósticos: resultados del Progol

Aquí los resultados del sorteo Progol dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: resultados del Progol

Mauricio Tabe acusa a Noroña de “hipocresía” y “abuso de poder”

El alcalde de Miguel Hidalgo criticó la gestión de Fernández Noroña en el Senado

Mauricio Tabe acusa a Noroña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

Exgafe revela cómo El Mencho, líder del CJNG, escapó de un operativo militar en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos”

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

Mariana Botas se habría colocado mal su vestido y pruebas provocan burlas en redes: “Como Angelique Boyer”

¿Cuántos días estuvo realmente Mariana Botas encerrada en La Casa de los Famosos México 3?

La Beba Montes, hermana de Gala Montes, habría sido detenida en alcoholímetro en CDMX

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey