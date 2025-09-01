Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La actriz fue la quinta eliminada del reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El adiós a Mariana Botas dentro de La Casa de los Famosos México 3 no pasó inadvertido. Tras su eliminación, los habitantes organizaron un insólito homenaje que transformó el reality en un escenario de duelo simbólico, donde las risas se mezclaron con una parodia de ritual fúnebre.

La escena inició con un cortejo improvisado: todos se alinearon como si acompañaran un funeral y llevaron consigo el termo de la actriz, al que trataron como si fuera la urna que contenía sus cenizas.

El ambiente se cargó de humor negro y dramatismo televisivo, lo que convirtió el momento en uno de los más llamativos de la temporada.

La actriz fue la quinta eliminada del reality Crédito: La Casa de los Famosos México

Así fue el homenaje a Mariana Botas

Al unísono, los concursantes entonaron una especie de canto litúrgico adaptado al formato del show: “ya nominé, posicioné y expulsé”, repetido una y otra vez como un mantra que marcaba el paso de esta despedida.

Dalílah Polanco tomó la palabra con un discurso cargado de recuerdos domésticos para recordar a su amiga del cuarto Día.

“La Botas, nunca pensé que estuviéramos aquí haciendo esto, pero vamos a recordar de ti las sonrisas constantes, los vasos y los jugos de manzana colocados en cualquier lugar de esta casa, te vamos a recordar a ti, a tu pelo quemado, a tus canciones incesantes. Descansa en pants”.

Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La solemnidad irónica continuó con la intervención de Elaine Haro, quien gritó desde el fondo: “Te amamos, Mariana Botas”. Poco después, Facundo añadió un toque de humor ácido: “vamos a extrañar tu alegría, las sobras de tu comida”.

El clímax del homenaje se dio cuando Aldo de Nigris subió a una escalera, mientras Abelito sostenía el termo-urna y Shiki lo colocaba en una repisa que se convirtió en altar. El gesto cerró con todos los habitantes gritando a coro: “Mariana Botas, descansa en pants”.

Participantes despiden a la actriz - Foto: Televisa

Participantes despiden con aplausos a Mariana Botas

El ritual concluyó con aplausos y una última entonación grupal: “y nos vamos, ya nominé, posicioné y expulsé”. Entre carcajadas y ovaciones, los concursantes regresaron a sus rutinas, aunque con un vacío más en la convivencia.

Mariana Botas, quinta eliminada de esta edición, abandonó el encierro apenas la noche anterior, sumando menos de 12 horas fuera del reality. Su salida redujo a diez la lista de competidores que siguen en pie: Facundo, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiki, Guana, Elaine Haro y Abelito.

El peculiar tributo confirma lo que distingue a La Casa de los Famosos México 3: una mezcla de dramatismo, ironía y espectáculo, capaz de transformar la salida de un participante en un episodio inolvidable para la audiencia.

Los participantes despiden a la actriz - Foto: Televisa