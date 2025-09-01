¡Histórico! Este dueto rompe esquemas y avanza a la gran final de México Canta : Así se vivió la tercera semifinal

Este dueto avanzó a la gran final

San Bernardino, California, se convirtió en el epicentro de una noche histórica: Asália Segura y Norma Rodríguez, amigas de toda la vida, aseguraron su pase a la gran final de “México Canta por la paz y contra las adicciones”, tras brillar en la tercera semifinal celebrada el domingo 31 de agosto de 2025.

El dúo, originario de Pomona y con residencia en San Bernardino, logró cautivar al jurado con Empezar, una balada pop que nació de la pluma de Asália y la sensibilidad musical de Norma. La sencillez de una guitarra, un violoncello y dos voces bastaron para levantar al público y provocar que América Sierra, Regina Orozco, la compositora Mónica Vélez y el productor Luciano Luna reconocieran su talento.

“Este es un momento muy especial, y la verdad es que todas estas personas atrás son muy increíbles y bien talentosas. Es un honor estar aquí y poder conocer a todos: ver esa luz en cada uno de ustedes es muy inspirador”, declaró Asália al recibir la noticia de que ellas serían las elegidas.

Música como puente de transformación

El certamen, impulsado por la Secretaría de Cultura de México y el Consejo Mexicano de la Música, forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas del Gobierno de México, cuyo propósito es ofrecer a la juventud alternativas artísticas que fortalezcan identidades y narrativas positivas. Con más de 15 mil personas registradas, la iniciativa se ha consolidado como un escenario binacional que reconoce a los migrantes como guardianes de la cultura y de los valores comunitarios.

La semifinal del oeste de Estados Unidos reunió a nueve participantes, acompañada por la conducción de Luisa Iglesias y Andrea Núñez. La velada también incluyó momentos memorables con La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que interpretó Aquí hay para llevar y Aunque tiren hate, así como con Legado de Grandeza, colectivo de 18 músicos que emocionó con el Himno migrante.

Amistad y música como destino

Asália y Norma forjaron su complicidad en el middle school. Desde entonces compartieron escenarios escolares, coros y aprendizajes instrumentales que las acercaron a la música como un camino de vida. Impulsadas por sus familias, decidieron unirse a la convocatoria de México Canta, con el sueño de llevar su voz más allá de California.

Su propuesta conecta con la dualidad de sus raíces: la tradición mexicana y la cotidianidad estadounidense. Esa mezcla, expresada en letras honestas y melodías emotivas, las ha convertido en portavoces de una generación que busca identidad, esperanza y nuevas oportunidades.

Una competencia de alto nivel

El resto de los semifinalistas —Janine Rivera, Brian Sebastián Muñoz, Tony Carrera, Mishel Domenssain, Mike León, Muriel Argueta y Priscila Félix— ofrecieron interpretaciones en géneros como banda, norteño, pop y balada. Aunque no avanzaron a la final, recibieron la ovación del público y el reconocimiento de Mónica Vélez, quien les aseguró: “El resultado de hoy no define su futuro, no define su talento y no define su grandeza”.

Rumbo a la gran final

La próxima etapa se disputará el 7 de septiembre, con los semifinalistas de la zona norte de México. La gran final tendrá lugar el domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con transmisión en Canal 22, señal internacional y plataformas digitales oficiales.

El camino hacia la última gala sigue abierto, pero la historia de Asália Segura y Norma Rodríguez ya se escribió como ejemplo de cómo la música puede unir, transformar y abrir horizontes para una nueva generación.

