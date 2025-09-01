México

Pensión del Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos la primera semana de septiembre

Este depósito corresponde al quinto bimestre de este año, que abarca el presente mes y octubre

Por Omar Martínez

La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a la población adulta mayor.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que este grupo de la población pueda contar con un sustento para garantizar una vejez digna y plena.

Personas adultas de 65 años y más pueden contar con este apoyo económico, el cual es universal, ya que se entrega en toda la República Mexicana.

La Pensión del Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar.

Este mes de septiembre se realizará el pago a todos los beneficiarios de este programa social, de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos este lunes 1 de septiembre a través de sus redes sociales oficiales.

Los pagos serán de lunes a viernes y, como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, en forma gradual.

En caso de olvidarlo, es importante acudir a la autoridad correspondiente, ya que al intentar ingresar al cajero y no saberlo, el plástico se podría bloquear. Crédito: X/@bbienestarmx.

Cabe destacar que este depósito corresponde al quinto pago del 2025, que abarca los meses de septiembre y octubre.

Ante esto, los beneficiarios que integran este programa social se preguntan quiénes serán los que reciban el pago la primera semana de septiembre.

Por ello, se consultó al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar para saber los beneficiarios que recibirán, que cobrarán la primera semana de septiembre.

¿Qué beneficiarios recibirán la Pensión del Bienestar 2025 la primera semana de septiembre?

Esta primera semana de septiembre ya comenzarán los pagos de la Pensión del Bienestar y los beneficiarios que la recibirán serán:

Letras | Dia | Septiembre

A Lunes 1

B Martes 2

C Miércoles 3

C Jueves 4

D, E, F Viernes 5

Por ello, del lunes 1 de septiembre al viernes 4, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión del Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.

De la inicial del apellido paterno, de la A hasta la F, serán los beneficiarios que cobrarán la Pensión del Bienestar.

