Pensión Mujeres Bienestar 2025: este es el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre

La Pensión Mujeres Bienestar comenzó a partir de este 1 de septiembre un nuevo periodo de pagos para que las beneficiarias puedan recibir su quinto depósito del año, y como es costumbre, esta distribución se realizará de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.
Cabe recordar que el programa comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, y se enfocó en su primera etapa en beneficiar a mujeres de 63 y 64 años de edad con un monto económico bimestral de 3 mil pesos, aunque tras el registro anterior, adultas mayores de 60 a 63 años podrán ya recibir el apoyo de la pensión.
Al cumplir 65 años de edad, las participantes pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega este año 6,200 pesos bimestrales.
Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar
Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, dio a conocer esta mañana el calendario oficial de pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre. La distribución se llevará a cabo del lunes 1 al jueves 25 de septiembre.
- Letra A | lunes 1 de septiembre
- Letra B | martes 2 de septiembre
- Letra C | miércoles 3 de septiembre
- Letra C | jueves 4 de septiembre
- Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre
- Letra G | lunes 8 de septiembre
- Letra G | martes 9 de septiembre
- Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre
- Letra L | jueves 11 de septiembre
- Letra M | viernes 12 de septiembre
- Letra M | lunes 15 de septiembre
- Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre
- Letra P, Q | jueves 18 de septiembre
- Letra R | viernes 19 de septiembre
- Letra R | lunes 22 de septiembre
- Letra S | martes 23 de septiembre
- Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre
- Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre
¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?
Para saber si el pago de la pensión ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco.