México

Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo se distribuirá el siguiente pago a los adultos mayores?

Los beneficiarios del programa se preparan para recibir su quinto depósito del año

Por César Márquez

Guardar
La Pensión del Bienestar comenzará
La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en septiembre (Banco del Bienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas más destacados que ha implementado el gobierno de México. Desde su creación en 2019, la iniciativa ha beneficiado a millones de personas a través de un apoyo económico que se entrega de forma bimestral.

La pensión está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y va dirigida a personas de 65 años en adelante. Este año, entrega una ayuda monetaria de 6,200 pesos, misma que se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios con la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La pensión está disponible en
La pensión está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y va dirigida a personas de 65 años en adelante.

¿Cómo se distribuirá el siguiente pago de la Pensión para el Bienestar?

El siguiente pago de la pensión será distribuido como tradicionalmente se realiza, es decir, en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada derechohabiente. Y es que cabe señalar que en cada ciclo de pago, los titulares reciben la información precisa previamente sobre el día correspondiente a su inicial, con el objetivo de reducir aglomeraciones y optimizar el proceso administrativo.

Así, las personas cuyo apellido comience con las letras asignadas para los primeros días podrán acceder antes al recurso, mientras que las siguientes avanzarán paulatinamente según el calendario oficial.

El siguiente pago de la
El siguiente pago de la pensión será distribuido como tradicionalmente se realiza, es decir, en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada derechohabiente.

Posible calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar

Aunque las autoridades aún no dan a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, se ha filtrado una tentativa agenda se cómo se distribuirían los depósitos en el mes de septiembre.

  • Apellidos con letra A - Lunes 1
  • Apellidos con letra B - Martes 2
  • Apellidos con letra C - Miércoles 3 y jueves 4
  • Apellidos con letra D, E, F - Viernes 5
  • Apellidos con letra G - lunes 8 y martes 9 de septiembre
  • Apellidos con letra H, I, J, K - miércoles 10 de septiembre
  • Apellidos con letra M - Viernes 12 y lunes 15 de septiembre
  • Apellidos con letra N, Ñ, O - Miércoles 17 de septiembre
  • Apellidos con letra P, Q - Jueves 18 de septiembre
  • Apellidos con letra R- viernes 19 de septiembre y lunes 22 de septiembre
  • Apellidos con letra S - martes 23 de septiembre
  • Apellidos con letras T, U, V - miércoles 24 de septiembre
  • Apellidos con letras W, X, Y o Z - jueves 25 de septiembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensiones para el BienestarPensionesProgramas socialesAdultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Cae “El Boti” en Sonora, objetivo criminal ligado a delitos de alto impacto

Además, fueron aseguradas otras cuatro personas

Cae “El Boti” en Sonora,

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto: Línea 3 con retrasos por revisión en zona de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuántas veces al día puedes tomar Omega 3 y cuál es la mejor hora para hacerlo

Este suplemento se ha popularizado pero también hay alimentos que lo contienen naturalmente

Cuántas veces al día puedes

¿Cuál es el origen de Tepoztlán, municipio donde Fernández Noroña tiene una casa valuada en 12 millones de pesos?

El nombre de la localidad se puede traducir como “lugar donde abunda el cobre”

¿Cuál es el origen de

Melenie Carmona publica inquietante mensaje tras el nuevo romance de Alicia Villarreal: “Nada te mata más rápido”

“La Güerita Consentida” anunció su romance con Cibad Hernández a través de una historia en Instagram

Melenie Carmona publica inquietante mensaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Boti” en Sonora,

Cae “El Boti” en Sonora, objetivo criminal ligado a delitos de alto impacto

Atacan a tiros a Isis Peralta, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

Alcalde de Uruapan informa detención del jefe de plaza del CJNG en la región, pide apoyo a Harfuch y Fuerzas Armadas

Desmantelan punto de operación del CJNG en Guanajuato y localizan a dos adolescentes con reporte de desaparición

Aseguran casa en la Roma presuntamente ocupada por la Unión Tepito y capturan a un hombre

ENTRETENIMIENTO

Melenie Carmona publica inquietante mensaje

Melenie Carmona publica inquietante mensaje tras el nuevo romance de Alicia Villarreal: “Nada te mata más rápido”

Gomita explica la razón de su rápida pérdida de peso, pero internautas la tunden: “Dijo lo primero que se le ocurrió”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mariana Botas recibe sudaderas la tarde de hoy 27 de agosto

Tras años de rumores, Pedro Damián, productor de Rebelde, aclara supuesto amorío con Dulce María

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar darán concierto gratis por el Grito de Independencia en Guadalajara

DEPORTES

“El próximo Supernova podría tener

“El próximo Supernova podría tener políticos”, afirma Failtelson tras pleito de Alito y Noroña

Bam Rodríguez revela cuáles serán las claves para que Crawford venza a Canelo Álvarez: “Solo necesita un golpe”

Comisión de Árbitros respalda a Marco “Gato” Ortiz tras polémicas en el Atlas vs América

Henrique Simeone es convocado a la Selección Mexicana Sub-18

Rodrigo Huescas clasifica a la Champions League con FC Copenhague