Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo se distribuirá el siguiente pago a los adultos mayores?

La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en septiembre (Banco del Bienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas más destacados que ha implementado el gobierno de México. Desde su creación en 2019, la iniciativa ha beneficiado a millones de personas a través de un apoyo económico que se entrega de forma bimestral.

La pensión está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y va dirigida a personas de 65 años en adelante. Este año, entrega una ayuda monetaria de 6,200 pesos, misma que se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios con la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿Cómo se distribuirá el siguiente pago de la Pensión para el Bienestar?

El siguiente pago de la pensión será distribuido como tradicionalmente se realiza, es decir, en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada derechohabiente. Y es que cabe señalar que en cada ciclo de pago, los titulares reciben la información precisa previamente sobre el día correspondiente a su inicial, con el objetivo de reducir aglomeraciones y optimizar el proceso administrativo.

Así, las personas cuyo apellido comience con las letras asignadas para los primeros días podrán acceder antes al recurso, mientras que las siguientes avanzarán paulatinamente según el calendario oficial.

Posible calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar

Aunque las autoridades aún no dan a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, se ha filtrado una tentativa agenda se cómo se distribuirían los depósitos en el mes de septiembre.

Apellidos con letra A - Lunes 1

Apellidos con letra B - Martes 2

Apellidos con letra C - Miércoles 3 y jueves 4

Apellidos con letra D, E, F - Viernes 5

Apellidos con letra G - lunes 8 y martes 9 de septiembre

Apellidos con letra H, I, J, K - miércoles 10 de septiembre

Apellidos con letra M - Viernes 12 y lunes 15 de septiembre

Apellidos con letra N, Ñ, O - Miércoles 17 de septiembre

Apellidos con letra P, Q - Jueves 18 de septiembre

Apellidos con letra R- viernes 19 de septiembre y lunes 22 de septiembre

Apellidos con letra S - martes 23 de septiembre

Apellidos con letras T, U, V - miércoles 24 de septiembre

Apellidos con letras W, X, Y o Z - jueves 25 de septiembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.