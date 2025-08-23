Sandra Cuevas invita a mega rodada en CDMX para iniciar el mes patrio; asistirá “La Chokiza”

Sandra Cuevas compartió un video en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a la rodada. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, invitó a sus seguidores en la red social X a una mega rodada para dar inicio al mes patrio, el de septiembre.

Por medio de un video compartido en su cuenta de la red social mencionada, la política invita a sus seguidores a la rodada con la intención de “dar el banderazo” del inicio del mes patrio.

“Hola hola, los saluda Sandra Cuevas, oigan, vamos juntos a dar el banderazo de inicio del mes patrio, el mes más chingón de los mexicanos, es el próximo 31 de agosto en punto de las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, si tienes moto, si tienes Rzr, si tienes carro, vamos juntos a hacer una rodada para celebrar al país más hermoso del mundo, a nuestro México, en punto de las 5 de la tarde, vamos a organizarnos y vamos a llegar hasta el Ángel de la Independencia y a gritar todos Viva México”, dijo en su video Cuevas.

El video lo acompañó de un mensaje, en el que se lee: "¡Ser mexicano es un orgullo! Vamos a festejarlo en grande: Este domingo 31 de agosto súmate a la “Rodada” para dar el banderazo de inicio al mes patrio; si tienes moto, razer o carro te esperamos 5 pm en el Monumento a la Revolución con rumbo al Ángel de la Independencia".

El motivo de la rodada será por el inicio del mes patrio. (X @SandraCuevas_)

“La Chokiza” asistirá a Megarodada

La exalcaldesa compartió el cartel del evento, en el que se ve que asistirán diversos grupos de bikers, entre ellos La Chokiza, una banda originaria de Ecatepec que ha sido relacionada con diversos delitos, como extorsión y desalojo de predios, y es considerada una de las principales generadoras de violencia en Ecatepec.

Apenas el pasado mes de junio, por medio de redes sociales, se compartió un video en el que se ve a Sandra Cuevas bailando con un hombre identificado como presunto líder de La Chokiza.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien compartió, el 15 de junio pasado, en sus redes sociales, la grabación que tiene pocos segundos de duración, en la que se ve a la exfuncionaria bailando con Alejandro G., alias El Choko, quien en 2022 fue detenido en la Ciudad de México por portación de armas de fuego. Sin embargo, ese mismo año fue liberado.

La Chokiza está ligada con actividades de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, principalmente en Ecatepec.

La alcaldesa compartió una impresión de pantalla donde se ve el cartel de la rodada, en la que se ve que asistirá La Chokiza. (X @SandraCuevas_)

Alcaldesa de Ecatepec también ha sido ligada a “La Chokiza”

La actual presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, también ha sido ligada a La Chokiza, pues antes de ocupar su puesto actual, fue señalada por sus compañeros del partido Morena por supuestos vínculos con el grupo criminal.

En el 2023, circuló un video en el que Cisneros invitaba a sus seguidores a una celebración por el aniversario de La Chokiza, y describió al Choko como un gran ser humano.