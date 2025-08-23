México

Sandra Cuevas invita a mega rodada en CDMX para iniciar el mes patrio; asistirá “La Chokiza”

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc llamó a sus seguidores en redes sociales que contaban como moto, carro o RZR a una rodada el próximo 31 de agosto

Por Miguel Flores

Guardar
Sandra Cuevas compartió un video
Sandra Cuevas compartió un video en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a la rodada. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, invitó a sus seguidores en la red social X a una mega rodada para dar inicio al mes patrio, el de septiembre.

Por medio de un video compartido en su cuenta de la red social mencionada, la política invita a sus seguidores a la rodada con la intención de “dar el banderazo” del inicio del mes patrio.

“Hola hola, los saluda Sandra Cuevas, oigan, vamos juntos a dar el banderazo de inicio del mes patrio, el mes más chingón de los mexicanos, es el próximo 31 de agosto en punto de las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, si tienes moto, si tienes Rzr, si tienes carro, vamos juntos a hacer una rodada para celebrar al país más hermoso del mundo, a nuestro México, en punto de las 5 de la tarde, vamos a organizarnos y vamos a llegar hasta el Ángel de la Independencia y a gritar todos Viva México”, dijo en su video Cuevas.

El video lo acompañó de un mensaje, en el que se lee: "¡Ser mexicano es un orgullo! Vamos a festejarlo en grande: Este domingo 31 de agosto súmate a la “Rodada” para dar el banderazo de inicio al mes patrio; si tienes moto, razer o carro te esperamos 5 pm en el Monumento a la Revolución con rumbo al Ángel de la Independencia".

El motivo de la rodada
El motivo de la rodada será por el inicio del mes patrio. (X @SandraCuevas_)

“La Chokiza” asistirá a Megarodada

La exalcaldesa compartió el cartel del evento, en el que se ve que asistirán diversos grupos de bikers, entre ellos La Chokiza, una banda originaria de Ecatepec que ha sido relacionada con diversos delitos, como extorsión y desalojo de predios, y es considerada una de las principales generadoras de violencia en Ecatepec.

Apenas el pasado mes de junio, por medio de redes sociales, se compartió un video en el que se ve a Sandra Cuevas bailando con un hombre identificado como presunto líder de La Chokiza.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien compartió, el 15 de junio pasado, en sus redes sociales, la grabación que tiene pocos segundos de duración, en la que se ve a la exfuncionaria bailando con Alejandro G., alias El Choko, quien en 2022 fue detenido en la Ciudad de México por portación de armas de fuego. Sin embargo, ese mismo año fue liberado.

La Chokiza está ligada con actividades de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, principalmente en Ecatepec.

La alcaldesa compartió una impresión
La alcaldesa compartió una impresión de pantalla donde se ve el cartel de la rodada, en la que se ve que asistirá La Chokiza. (X @SandraCuevas_)

Alcaldesa de Ecatepec también ha sido ligada a “La Chokiza”

La actual presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, también ha sido ligada a La Chokiza, pues antes de ocupar su puesto actual, fue señalada por sus compañeros del partido Morena por supuestos vínculos con el grupo criminal.

En el 2023, circuló un video en el que Cisneros invitaba a sus seguidores a una celebración por el aniversario de La Chokiza, y describió al Choko como un gran ser humano.

Temas Relacionados

La ChokizarodadaSandra CuevasCDMXseptiembremexico-noticias

Más Noticias

Cofepris alerta por robo de medicamento Alacramyn en Morelos; advierte riesgo para la salud

El lote sustraído no debe ser adquirido ni utilizado, representa un peligro para la población

Cofepris alerta por robo de

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Con el reciente asesinato del elemento municipal, Sinaloa suma 47 víctimas desde el inicio de la narcoguerra del Cártel de Sinaloa

Asesinan a policía municipal frente

Embajada de Ucrania en México celebra el 34 aniversario de su Independencia: “Construimos el país sobre fuerza y resiliencia”

La sede diplomática reconoció a los “defensores de Ucrania” y agradeció el apoyo de la comunidad internacional

Embajada de Ucrania en México

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Las autoridades de la capital del país se pronunciaron a través de un breve comunicado

Shakira en el Zócalo de

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes pierden el apoyo desde agosto 2025?

Algunas beneficiarias del programa dejarán de recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía municipal frente

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

Sinaloa suma 47 policías asesinados tras narcoguerra del Cártel de Sinaloa en medio de la crisis de violencia y desapariciones del país

Detienen a “El Motor”, policía activo de Tabasco acusado de vender droga en patrulla oficial

Fraude, cuerpos sin identificar y una menor entre los hallazgos: la historia detrás de la Funeraria del Carmen

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

Intentan estafar a Ricardo Peralta y hasta lo llaman ‘naco’ durante la llamada de extorsión

Así fue el inesperado reencuentro entre Angelique Boyer y su ‘papá’ de Teresa 15 años después

DEPORTES

Revelan la identidad del fan

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

Menor de edad es internado tras recibir brutal pelotazo en el Estadio Harp Helú

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul