Cuál es la clasificación de ‘Haz que regrese’ en México, película de terror en cartelera que está causando gran aceptación entre el público

El filme es una nueva propuesta para los amantes del género del horror, la cual no pertenece a una franquicia o saga

Por Omar Martínez

Bring Her Back es una
Bring Her Back es una próxima película de terror dirigida por Danny y Michael Philippou, y coescrita por Danny y Bill Hinzman. Foto: A24.

Haz que regrese es una película de terror, la cual se encuentra actualmente en cines y ha causado una gran aceptación entre el público que la ha ido a ver.

En redes sociales, fanáticos han declarado que la historia de esta cinta es excelente y cuenta una buena narrativa, además de provocar sustos y uno que otro salto en las butacas.

Este año ha sido muy bueno para las cintas de terror; la mayoría han sido secuelas o pertenecen a sagas ya conocidas como: Sé lo que hicieron el verano pasado; Destino final, por mencionar algunas, pero Haz que regrese es una nueva propuesta totalmente original.

Debido a las distintas críticas, en su mayoría buenas, que ha recibido la cinta de terror, los amantes del terror que no la han visto todavía pueden acudir a las salas de cine en México para verla.

Bring Her Back es el
Bring Her Back es el título en inglés de esta cinta de terror. Foto: A24.

Sin embargo, es importante considerar la clasificación con la que llegan a las pantallas grandes del país; esto porque en ocasiones hay películas y principalmente de este género, que contienen escenas de mucha violencia y, por lo tanto, cierta audiencia no puede ingresar a verlas.

Haz que regrese tiene una clasificación C, por lo que únicamente personas mayores de 18 años de edad pueden entrar a ver la cinta.

Por lo tanto, amantes del terror y de los filmes de miedo que tengan menos de 18 años, no podrán ver “Haz que regrese” o, como su título en inglés, Bring Her Back.

Bring Her Back, la nueva película de los directores de Háblame, presenta su primer adelanto.

¿Qué significa la clasificación C en México?

En México, la clasificación C se utiliza en el sistema de clasificación de películas, series y otros contenidos audiovisuales para indicar que están permitidos únicamente para mayores de 18 años.

Esta categoría advierte que el material puede incluir escenas de violencia explícita, lenguaje fuerte, consumo de drogas, desnudos o contenido sexual, por lo que no es apto para menores de edad.

La clasificación es asignada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.

Además de la C, existen otras categorías como AA, A, B, B-15 y D, que delimitan las edades recomendadas o permitidas para diferentes públicos.

¿De qué trata Haz que regrese"?

Dos hermanastros quedan huérfanos y son acogidos por una madre adoptiva, quien además cuida a un niño que no habla. Con el paso del tiempo, los tres niños descubren que la mujer realiza un ritual inquietante en la casa alejada donde viven.

Bring Her Back es una próxima película de terror dirigida por Danny y Michael Philippou, y coescrita por Danny y Bill Hinzman.

Bring Her Back tiene una
Bring Her Back tiene una clasificación C en cines de México. Foto: A24.

