Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Este sábado se registraron dos ataques en distintos centros de salud de la capital del estado. Foto: RRSS

En menos de 24 horas se han registrado tres ataques armados en distintos hospitales ubicados en Culiacán, Sinaloa, que han dejado como saldo cinco personas muertas y tres lesionadas.

Las agresiones comenzaron la noche de este viernes en el Hospital Civil de la capital sinaloense, donde sujetos armados arribaron a las instalaciones y abrieron fuego contra las personas que se encontraban fuera del área de urgencias.

Este hecho se registró alrededor de las 19:30 horas y dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas. De acuerdo con el medio Noroeste, las víctimas fueron identificadas como Rubén de 61 años de edad; Jorge Armando de 32 y José Ramón de 38, en tanto, los lesionados fueron Víctor Antonio de 47 años; Brianna Amairany de 13 y Heldia Milena de 47.

La fachada del hospital quedó visiblemente dañada debido a las decenas de impactos de arma de fuego de alto calibre que recibió durante el ataque.

(FOTO: RRSS)

Entre los daños materiales también fueron ubicados al menos cuatro vehículos con múltiples impactos de bala.

*Información en desarrollo...