México

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Tres agresiones se han registrado en menos de 24 horas en distintos centros de salud

Por Ale Huitron

Guardar
Este sábado se registraron dos
Este sábado se registraron dos ataques en distintos centros de salud de la capital del estado. Foto: RRSS

En menos de 24 horas se han registrado tres ataques armados en distintos hospitales ubicados en Culiacán, Sinaloa, que han dejado como saldo cinco personas muertas y tres lesionadas.

Las agresiones comenzaron la noche de este viernes en el Hospital Civil de la capital sinaloense, donde sujetos armados arribaron a las instalaciones y abrieron fuego contra las personas que se encontraban fuera del área de urgencias.

Este hecho se registró alrededor de las 19:30 horas y dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas. De acuerdo con el medio Noroeste, las víctimas fueron identificadas como Rubén de 61 años de edad; Jorge Armando de 32 y José Ramón de 38, en tanto, los lesionados fueron Víctor Antonio de 47 años; Brianna Amairany de 13 y Heldia Milena de 47.

La fachada del hospital quedó visiblemente dañada debido a las decenas de impactos de arma de fuego de alto calibre que recibió durante el ataque.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

Entre los daños materiales también fueron ubicados al menos cuatro vehículos con múltiples impactos de bala.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

ataque armadohospitalesCuliacánSinaloaasesinatosCártel de SinaloaLos ChapitosLos MayosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Reforma a Ley Aduanera “va a causar mucho escozor”, advierte Ernestina Godoy a diputados de Morena

La exfiscal de la CDMX advirtió que el próximo periodo que iniciará el 1 de septiembre, será de intenso trabajo legislativo

Reforma a Ley Aduanera “va

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa

Vientos CDMX: activan alerta amarilla por fuertes rachas en estas cinco alcaldías para hoy sábado 30 de agosto

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones por este pronóstico esperado para la tarde y noche

Vientos CDMX: activan alerta amarilla

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

El histórico entrenador se ha caracterizado por ser un crítico de la carrera del tapatío

Nacho Beristáin y su contundente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presunto miembro de la célula

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Facundo le confiesa a Mar Contreras que no quiere que se vaya de La Casa de los Famosos 3 pese a que la nominó

Dónde ver en streaming el live action de Lilo y Stitch, uno de los estrenos más esperados del 1 al 7 de septiembre

Aarón Mercury empuja a Abelito por festejar salvación de Facundo y lo tunden: “Igualito que Ninel”

Maribel Guardia, José Ron, Cecilia Galeano y otros artistas acompañan a Marco Di Mauro en ‘Esto es México’

DEPORTES

Nacho Beristáin y su contundente

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: El Rebaño ya iguala el marcador con gol de Diego Campillo

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro