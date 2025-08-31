Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

En menos de 24 horas se han registrado tres ataques armados en distintos hospitales ubicados en Culiacán, Sinaloa, que han dejado como saldo cinco personas muertas y tres lesionadas.
Las agresiones comenzaron la noche de este viernes en el Hospital Civil de la capital sinaloense, donde sujetos armados arribaron a las instalaciones y abrieron fuego contra las personas que se encontraban fuera del área de urgencias.
Este hecho se registró alrededor de las 19:30 horas y dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas. De acuerdo con el medio Noroeste, las víctimas fueron identificadas como Rubén de 61 años de edad; Jorge Armando de 32 y José Ramón de 38, en tanto, los lesionados fueron Víctor Antonio de 47 años; Brianna Amairany de 13 y Heldia Milena de 47.
La fachada del hospital quedó visiblemente dañada debido a las decenas de impactos de arma de fuego de alto calibre que recibió durante el ataque.
Entre los daños materiales también fueron ubicados al menos cuatro vehículos con múltiples impactos de bala.
*Información en desarrollo...