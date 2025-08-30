Ataque armado deja cuatro muertos y cuatro heridos en hospital de Culiacán

Área de espera afuera del Hospital Civil de Culiacán tras el ataque. (FOTO: RRSS)

La noche del viernes 29 de agosto de 2025, la violencia irrumpió en uno de los espacios considerados más seguros de Culiacán: el Hospital Civil de Culiacán. Un grupo armado a bordo de un vehículo abrió fuego contra quienes se encontraban en las inmediaciones del centro médico, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas y cuatro heridas, entre ellas una menor de edad con una lesión de bala en el abdomen.

El ataque, perpetrado en plena avenida Álvaro Obregón, colonia Gabriel Leyva, expuso la vulnerabilidad de la población civil incluso en lugares destinados al resguardo y la esperanza.

De acuerdo con Noreste, los agresores dispararon desde la calle hacia el hospital, alcanzando a personas que esperaban afuera y a quienes se encontraban en el acceso principal. El tiroteo ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando decenas de ciudadanos se vieron sorprendidos por la ráfaga de disparos.

Según el medio, los testigos relataron que el pánico se apoderó del lugar mientras los heridos recibían atención médica de emergencia. Asimismo, relatan que la escena quedó marcada por rastros de sangre en la entrada, decenas de impactos de bala en la fachada y vehículos dañados.

Decenas de impactos de bala en la fachada del hospital. (FOTO: RRSS)

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Armando “N”, Víctor Antonio “N”, Rubén “N” y José Ramón “N”, este último de 33 años. Entre los heridos se encuentran Heldie Milena “N”, de 47 años, Amayrani “N”, una menor de edad, y dos personas cuya identidad no ha sido confirmada. La menor resultó con una herida de bala en el abdomen, mientras que los demás sobrevivientes fueron estabilizados por el personal médico tras el ataque.

El saldo material del ataque incluyó al menos cuatro vehículos con múltiples impactos de bala mientras que la fachada del centro médico presentó decenas de perforaciones, evidencia de la magnitud del tiroteo.

Acciones gubernamentales y el único comunicado estatal tras el ataque

Tras el ataque, elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la zona. El Grupo Interinstitucional se presentó en el lugar para realizar labores de resguardo, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes.

Fuerzas de seguridad desplegadas en zonas aledañas de ataque. (FOTO: RRSS)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado en el que solicitó a la población circular con precaución en el área y, ante la presencia de las autoridades, encender la luz interior de los vehículos y bajar los vidrios para facilitar las labores preventivas.

“La #SSPSinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad. Se solicita a la población que circule en el área con precaución y, ante la presencia de las autoridades, encienda la luz interior de sus vehículos y bajen los vidrios para facilitar las labores preventivas. Se continuará informando”, escribió la dependencia ayer por la noche.

En su único pronunciamiento tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reiteró la presencia del Grupo Interinstitucional en la zona y recomendó a la ciudadanía extremar precauciones. Hasta el momento, no se han dado a conocer avances en la investigación ni detenciones relacionadas con el ataque.

Violencia en Sinaloa y contexto de impunidad

Hasta ahora se registraron 4 muertos, 4 heridos y al menos 4 autos se registraron con impacto de bala. (FOTO: RRSS)

Este ataque se suma a un contexto de violencia persistente en Sinaloa. Entre septiembre de 2024 y finales de agosto de 2025, la entidad ha registrado más de mil 900 homicidios dolosos, cerca de 2 mil desapariciones y casi 7 mil robos de vehículos.

En el mismo periodo, las autoridades reportaron solo mil personas detenidas y un centenar de abatidos.