México

Para qué sirve aplicar huevo con azúcar en la cara

Esta mascarilla tiene nutrientes buenísimos para la salud de tu piel

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Mezcla de huevo y azúcar,
Mezcla de huevo y azúcar, una mascarilla natural para el cuidado de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización del huevo con azúcar sobre la piel del rostro es una práctica extendida en rutinas de cuidado casero. Esta combinación se destaca por su función exfoliante y por el efecto de firmeza temporal que produce la clara de huevo al secarse sobre la epidermis. Quienes recurren a este método buscan mejorar la textura, proporcionar suavidad y crear una sensación de limpieza inmediata.

El huevo, particularmente la clara, contiene una alta proporción de proteínas y enzimas naturales. Al aplicarla en la piel, forma una película delgada que, al secar, tensa la superficie cutánea. Este proceso genera una percepción de firmeza o estiramiento, lo que suele asociarse a una reducción temporal de la apariencia de poros y líneas finas. El efecto se limita a la duración del procedimiento y proporciona un aspecto fresco, aunque no implica por sí solo cambios estructurales prolongados.

El azúcar interviene como un agente exfoliante físico. Sus cristales finos ayudan a desprender las células muertas que se acumulan sobre la superficie de la piel. Esto facilita la renovación cutánea y la eliminación de impurezas. La exfoliación con azúcar puede aportar mayor luminosidad y mejorar la absorción de productos aplicados posteriormente.

La aplicación de la mascarilla de huevo con azúcar

El huevo es bueno para
El huevo es bueno para la cara (Imagen ilustrativa Infobae)

La aplicación correcta de la mezcla consiste en batir ligeramente una clara de huevo con una o dos cucharaditas de azúcar. Esta preparación se realiza justo antes de su uso para conservar la frescura de ambos ingredientes. Se recomienda distribuirla en el rostro limpio, evitando el contorno de ojos y labios. Durante el masaje suave, el azúcar realiza su acción desincrustante, mientras la clara de huevo va formando una capa que se seca con el paso de los minutos. Una vez endurecida, se retira con agua tibia, removiendo tanto los residuos como las células muertas.

Quienes emplean esta mascarilla suelen referir una piel más luminosa, sensación de suavidad y limpieza, así como menor presencia de zonas opacas. Estos efectos suelen percibirse de inmediato, aunque desaparecen normalmente tras la rutina diaria, ya que la acción de esta mascarilla es superficial.

El uso de huevo con azúcar no cuenta con aval científico para el tratamiento de problemas dermatológicos específicos. Se trata de una alternativa económica y temporal dentro del cuidado personal.

Azúcar, ingrediente bueno para la
Azúcar, ingrediente bueno para la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dada la naturaleza de sus ingredientes, es fundamental considerar algunas precauciones. Las personas con piel sensible, antecedentes de dermatitis, alergias a proteínas del huevo o tendencia a la irritación cutánea deben abstenerse de utilizar esta mezcla.

Además, la clara de huevo cruda puede transportar microorganismos que, aunque poco frecuentes en aplicaciones tópicas, pueden causar molestias o infecciones en piel lesionada. Es fundamental que la mezcla se emplee sobre piel sana y que los utensilios estén perfectamente limpios.

El uso de exfoliantes, incluidos los naturales, debe limitarse a una o dos veces por semana para evitar agresiones, enrojecimiento o sequedad. Si se experimentan molestias, se debe suspender la aplicación.

La aplicación de huevo con azúcar sobre la cara cumple con un efecto estético inmediato basado en la exfoliación mecánica del azúcar y la sensación de firmeza temporal inducida por la clara de huevo seca. Se trata de un procedimiento sencillo y de bajo costo, cuyo uso se restringe a contextos de cuidado cosmético doméstico.

Temas Relacionados

PielBellezaMascarillaHuevoAzúcarBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Tres agresiones se han registrado en menos de 24 horas en distintos centros de salud

Sujetos armados ingresan a hospitales

Reforma a Ley Aduanera “va a causar mucho escozor”, advierte Ernestina Godoy a diputados de Morena

La exfiscal de la CDMX advirtió que el próximo periodo que iniciará el 1 de septiembre, será de intenso trabajo legislativo

Reforma a Ley Aduanera “va

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa

Vientos CDMX: activan alerta amarilla por fuertes rachas en estas cinco alcaldías para hoy sábado 30 de agosto

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones por este pronóstico esperado para la tarde y noche

Vientos CDMX: activan alerta amarilla

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presunto miembro de la célula

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Facundo le confiesa a Mar Contreras que no quiere que se vaya de La Casa de los Famosos 3 pese a que la nominó

Dónde ver en streaming el live action de Lilo y Stitch, uno de los estrenos más esperados del 1 al 7 de septiembre

Aarón Mercury empuja a Abelito por festejar salvación de Facundo y lo tunden: “Igualito que Ninel”

Maribel Guardia, José Ron, Cecilia Galeano y otros artistas acompañan a Marco Di Mauro en ‘Esto es México’

DEPORTES

Nacho Beristáin y su contundente

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: El Rebaño ya iguala el marcador con gol de Diego Campillo

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro