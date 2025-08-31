México

Beca Rita Cetina 2025: quiénes recibirán pago durante el mes de septiembre

El último periodo de pagos para todos los beneficiario fue en el mes de junio de este año

Por Omar Martínez

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa del Gobierno de México que otorga un apoyo económico a estudiantes de secundaria. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

El objetivo de este programa social es que las alumnas y alumnos no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar acudiendo a la escuela.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Este programa es otorgado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

De manera bimestral, los estudiantes
De manera bimestral, los estudiantes reciben un total de mil 900 pesos. Foto: Archivo/Infobae México.

El último periodo de pagos que se llevó a cabo fue en el mes de junio, el cual corresponde al tercer bimestre del año.

Durante los meses de julio y agosto no se llevaron a cabo depósitos debido al periodo vacacional para todos los estudiantes de educación básica.

Ante esto y ya que el último periodo de pagos fue hace casi tres meses, los padres de familia, así como beneficiarios, se preguntan si en septiembre habrá depósitos.

Lo anterior debido a que en septiembre, exactamente el primer día, arranca el ciclo escolar 2025-2026 para alumnos de educación básica en todo el país, donde se incluyen a los de secundaria.

Es por ello que se preguntan si ante el comienzo de este ciclo escolar habrá pago para el mes de septiembre y quiénes lo recibirán.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

¿Qué beneficiarios recibirán pago durante el mes de septiembre?

La duda comenzó debido a que el inicio de clases es este mes de septiembre y, ya que habrá nuevos ingresos para secundaria, a ellos les podría tocar el pago.

Ante tanto rumor, se aclaró que ningún beneficiario recibirá el pago de la Beca Rita Cetina para este mes de septiembre.

Por lo tanto, este próximo mes que da arranque al ciclo escolar 2025-2026, no existen dispersiones programadas para algún beneficiario.

Estudiantes de secundaria inician el
Estudiantes de secundaria inician el curso el 1 de septiembre. Foto: Archivo/Infobae México.

Lo anterior, ya que arrancará el proceso de registro para nuevos beneficiarios, es decir, para quienes acaban de ingresar a primer año de secundaria.

Se prevé, de acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Beca para el Bienestar, que los depósitos serán en el mes de octubre.

Ante esto, es importante estar al pendiente de los canales oficiales de estas dependencias del Gobierno de México, como sus redes sociales y avisos de los planteles donde estudia el menor de edad, es decir, del beneficiario.

