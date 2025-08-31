Beca Rita Cetina 2025: estas son las dos etapas para registrarse en septiembre

La Beca Rita Cetina otorga a cada padre o madre de familia un apoyo económico bimestral de $1,900

Este año, la Beca Rita Cetina otorga a cada padre o madre de familia un apoyo económico bimestral de $1,900, con la posibilidad de recibir $700 adicionales por cada alumno inscrito extra. El cobro de este beneficio se realiza de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas de la misma institución bancaria.

El objetivo central del programa se orienta a prevenir la deserción escolar y a brindar respaldo económico para que niñas, niños y adolescentes puedan continuar y finalizar sus estudios de manera satisfactoria.

La iniciativa, impulsada desde inicios de 2025 por Claudia Sheinbaum Pardo como parte de los programas del Bienestar, está dirigida a estudiantes de nivel básico que acudan a planteles públicos de todo el país. Aunque originalmente solo beneficiaba a quienes cursan la secundaria, el próximo año la cobertura incluirá también a niñas y niños en preescolar y primaria.

Cuáles son las dos etapas para registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre

La primera etapa para registrarse al programa serán las asambleas informativas que se llevarán a cabo en todas las escuelas secundarias públicas del país durante septiembre, con el objetivo de orientar a las familias sobre el proceso para acceder a la Beca Rita Cetina. Para saber la fecha de la reunión en cada plantel, se recomienda consultar el cartel de convocatoria expuesto en la propia escuela.

Tras la realización de las asambleas, las familias podrán ingresar su solicitud a través del sitio www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre, una vez que sus hijas o hijos estén inscritos en una secundaria pública. El registro estará habilitado tanto para quienes se integran a primer grado como para estudiantes de 2.º y 3.er grado que aún no han recibido la beca.

En el caso de quienes desean inscribir a estudiantes de otros niveles de educación básica, se invita a seguir la información oficial que se anunciará en la página web y en redes sociales verificadas, donde se comunicará la apertura del siguiente periodo de registro. Aquellas familias que ya cuentan con la beca activa no necesitarán completar de nuevo el proceso de solicitud.

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

La dependencia también reunir la documentación solicitada antes de septiembre facilitará el proceso de incorporación.