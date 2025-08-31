México

Beca Rita Cetina 2025: estas son las dos etapas para registrarse en septiembre

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria el siguiente mes para que más alumnos de secundaria se incorporen

Por César Márquez

Guardar
La Beca Rita Cetina otorga a cada
La Beca Rita Cetina otorga a cada padre o madre de familia un apoyo económico bimestral de $1,900

Este año, la Beca Rita Cetina otorga a cada padre o madre de familia un apoyo económico bimestral de $1,900, con la posibilidad de recibir $700 adicionales por cada alumno inscrito extra. El cobro de este beneficio se realiza de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas de la misma institución bancaria.

El objetivo central del programa se orienta a prevenir la deserción escolar y a brindar respaldo económico para que niñas, niños y adolescentes puedan continuar y finalizar sus estudios de manera satisfactoria.

La iniciativa, impulsada desde inicios de 2025 por Claudia Sheinbaum Pardo como parte de los programas del Bienestar, está dirigida a estudiantes de nivel básico que acudan a planteles públicos de todo el país. Aunque originalmente solo beneficiaba a quienes cursan la secundaria, el próximo año la cobertura incluirá también a niñas y niños en preescolar y primaria.

Cuáles son las dos etapas para registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre

La primera etapa para registrarse al programa serán las asambleas informativas que se llevarán a cabo en todas las escuelas secundarias públicas del país durante septiembre, con el objetivo de orientar a las familias sobre el proceso para acceder a la Beca Rita Cetina. Para saber la fecha de la reunión en cada plantel, se recomienda consultar el cartel de convocatoria expuesto en la propia escuela.

Tras la realización de las asambleas, las familias podrán ingresar su solicitud a través del sitio www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre, una vez que sus hijas o hijos estén inscritos en una secundaria pública. El registro estará habilitado tanto para quienes se integran a primer grado como para estudiantes de 2.º y 3.er grado que aún no han recibido la beca.

En el caso de quienes desean inscribir a estudiantes de otros niveles de educación básica, se invita a seguir la información oficial que se anunciará en la página web y en redes sociales verificadas, donde se comunicará la apertura del siguiente periodo de registro. Aquellas familias que ya cuentan con la beca activa no necesitarán completar de nuevo el proceso de solicitud.

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor

La dependencia también reunir la documentación solicitada antes de septiembre facilitará el proceso de incorporación.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesRegistrosmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

La acción se llevó a cabo tras ser localizado el sitio parte de por elementos de seguridad y del Ejército Mexicano

Aseguran armamento, más de 100

Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones

Mantener la densidad ósea adecuada depende de varios factores, principalmente del tipo de calcio y la manera en que el cuerpo lo absorbe

Estos son los dos tipos

Gana Gato: jugada ganadora y resultado del último sorteo

El sorteo Gana Gato se realiza tres ocasiones por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2899 dada a conocer por la Lotería Nacional

Gana Gato: jugada ganadora y

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los municipios del

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Thunderbolts estrena con éxito en streaming y lidera el ranking de Disney+ México

Mariana Botas podría ser la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos 3, aseguran los habitantes de Noche

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Cruz Azul vence a las

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro