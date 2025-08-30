México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se podrán registrar alumnos de primaria en septiembre?

El programa abrirá un periodo de inscripciones el siguiente mes para que nuevos alumnos de secundaria se integren

Por César Márquez

Guardar
La Beca Rita Cetina abrirá
La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre (X@Gob_Tlalne)

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada desde principios de 2025 por el Gobierno de México que es gestionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Su propósito es ayudar a alumnos de nivel básico que asisten a escuelas públicas con un depósito bimestral de 1,900 pesos. Además, cuando un padre o tutor tiene más de un estudiante inscrito, se incorporan 700 pesos extra por cada hijo adicional. El recurso se deposita directamente a la tarjeta Bienestar, la cual permite que los beneficiarios retiren el dinero en cajeros automáticos y sucursales del banco correspondiente.

La finalidad del programa es evitar el abandono escolar al brindar apoyo económico a estudiantes para que puedan continuar y terminar sus estudios.

¿Se podrán registrar alumnos primaria a la Beca Rita Cetina en septiembre?

Julio León, titular de la dependencia, dio conocer a través de sus redes sociales que el registro que se abrirá en septiembre para incorporarse a la beca será únicamente para alumnos de secundaria y señaló que a partir de 2026, el programa ampliará su cobertura para niños de primaria.

“En septiembre inicia el registro a la Beca #RitaCetina para las y los estudiantes de secundarias públicas de todo el país. Y en 2026 llegará el turno para que madres y padres, tutoras y tutores, puedan solicitarla para sus hijas e hijos de primaria”, escribió.

Mientras tanto, en caso de presentar inconvenientes durante el registro, está disponible el número telefónico 55 11 62 03 00, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. El personal brinda asistencia a los interesados en completar el proceso.

El registro en línea, el cual
El registro en línea, el cual comenzará para alumnos de secundaria a partir del 15 de septiembre y se realizará de manera directa a través de la página www.becaritacetina.gob.mx

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre?

El registro en línea, el cual comenzará para alumnos de secundaria a partir del 15 de septiembre y se realizará de manera directa a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde es importante tener a la mano los documentos de manera digital, ya sea en formato PDF o JPG.

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada desde principios de 2025

Se debe tener en cuenta que los aspirantes también deberán crear previamente su Llave MX (se debe crear en la página www.llave.gob.mx), para que el proceso de registro sea exitoso. Además, la dependencia también recomendó reunir la documentación solicitada antes de septiembre.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesAlumnos de preescolarAlumnos de primariaAlumnos de secundariaRegistrosmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 29 de agosto

Sigue en vivo todo lo que está ocurriendo dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Dónde ver los resultados ganadores del Tris del 29 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los resultados ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 29 de agosto

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 29 de agosto

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Resultados del Melate, Revancha y

Facundo revela la razón por la que decidió raparse por completo desde los 26 años

El conductor y comediante se sinceró con sus compañeras sobre el cambio de look que vivió hace más dos décadas

Facundo revela la razón por
MÁS NOTICIAS

NARCO

SRE se pronuncia tras llamado

SRE se pronuncia tras llamado de Ted Cruz para aceptar apoyo de EEUU en el combate a los cárteles

Detienen y procesan a cuatro hombres por el ataque armado en fiesta patronal de San Miguel Allende, Guanajuato

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más exitosas

Las 10 producciones más exitosas de Prime Video México de esta semana

Qué tan peligrosa es la enfermedad que tendría Pedro Torres, ex de Lucía Méndez

Las 10 series favoritas de los usuarios de Netflix México para disfrutar este fin de semana

Natanael Cano y su equipo estuvieron dentro de la camioneta minutos antes de que comenzara el incendio

Las guerreras K-pop recuperan el trono de Netflix México como la película más vista de la semana

DEPORTES

Confirman nombre del siguiente rival

Confirman nombre del siguiente rival de Marco Verde para la velada del 13 de septiembre en Las Vegas

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por el sparring de Ennis en el campamento de Canelo

Alcalde de Benito Juárez exige orden y explica por qué América vs Pachuca será a puerta cerrada

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes