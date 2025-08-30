Beca Rita Cetina 2025: ¿Se podrán registrar alumnos de primaria en septiembre?

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre (X@Gob_Tlalne)

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada desde principios de 2025 por el Gobierno de México que es gestionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Su propósito es ayudar a alumnos de nivel básico que asisten a escuelas públicas con un depósito bimestral de 1,900 pesos. Además, cuando un padre o tutor tiene más de un estudiante inscrito, se incorporan 700 pesos extra por cada hijo adicional. El recurso se deposita directamente a la tarjeta Bienestar, la cual permite que los beneficiarios retiren el dinero en cajeros automáticos y sucursales del banco correspondiente.

La finalidad del programa es evitar el abandono escolar al brindar apoyo económico a estudiantes para que puedan continuar y terminar sus estudios.

¿Se podrán registrar alumnos primaria a la Beca Rita Cetina en septiembre?

Julio León, titular de la dependencia, dio conocer a través de sus redes sociales que el registro que se abrirá en septiembre para incorporarse a la beca será únicamente para alumnos de secundaria y señaló que a partir de 2026, el programa ampliará su cobertura para niños de primaria.

“En septiembre inicia el registro a la Beca #RitaCetina para las y los estudiantes de secundarias públicas de todo el país. Y en 2026 llegará el turno para que madres y padres, tutoras y tutores, puedan solicitarla para sus hijas e hijos de primaria”, escribió.

Mientras tanto, en caso de presentar inconvenientes durante el registro, está disponible el número telefónico 55 11 62 03 00, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. El personal brinda asistencia a los interesados en completar el proceso.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre?

El registro en línea, el cual comenzará para alumnos de secundaria a partir del 15 de septiembre y se realizará de manera directa a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde es importante tener a la mano los documentos de manera digital, ya sea en formato PDF o JPG.

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Se debe tener en cuenta que los aspirantes también deberán crear previamente su Llave MX (se debe crear en la página www.llave.gob.mx), para que el proceso de registro sea exitoso. Además, la dependencia también recomendó reunir la documentación solicitada antes de septiembre.