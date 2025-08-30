México

Tras altercado a golpes en el Senado, el presidente del PAN opina: “Ya no se puede ni hablar con esta 4T”

“Hoy los ves, siendo los representantes de una transformación que en lo único en lo que consistió es en transformarse en todo aquello que antes denunciaban. Ahora ni siquiera dejan hablar”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El líder panista dijo que su cercanía con los mexicanos se traducirá en buenos resultados en las elecciones de 2027. (PAN)

Tras la serie de enfrentamientos que se dieron esta semana en el Senado, ha habido diferentes manifestaciones de apoyo y condena acerca del encuentro entre el priista Alejandro Moreno y el morenista Gerardo Fernández Noroña.

La sesión en donde ocurrió el encuentro mantuvo durante su desarrollo, un tono tenso, lleno de acusaciones de traición a la patria por parte de la senadora panista Lilly Téllez, seguido por limitaciones en el uso de la palabra tanto a panistas como a priistas. Ante tales situaciones, el presidente del PAN, Jorge Romero señaló que ese es un tipo de violencia “Nada justifica la violencia física, si acaso por legítima defensa, y ya, eso lo dice hasta la ley. Ninguna otra razón justifica una violencia física, pero antes de esa violencia también sucedió otro tipo de violencia en Xicoténcatl” refiriéndose a la actitud de no permitir el diálogo.

El legislador señaló que ante el cambio en la mesa directiva “aspiramos a que llegue un año distinto aquí en el Senado” y criticó el actuar del anterior presidente, “cómo puede ser que estás electo, para que supuestamente te quites por un ratito aunque sea tu color, para que representes a todas y todos, y llega un punto en el que ya no te dejan ni hablar, o sea, ¡ya no se puede ni hablar, con esta 4T!”

Reiteró su rechazo a los actos violentos “en el PAN nosotros condenamos la violencia, la rechazamos por completo. Creemos que es la máxima expresión de que ya se perdió todo lo que nos caracteriza como humanos. Que hablando es como se entiende la gente. Condenamos al 100 % la violencia, pero toda, toda la violencia. Porque hay muchos tipos de violencia y la peor, el culmen, es la física, obviamente”.

Puntualizó sobre las discordancias del partido oficialista “Nosotros ya sabemos cómo trata la 4T. Esos que, siendo hace veinte años oposición, cómo lloraban por los mayoriteros y de los abusos y que hoy los ves, siendo los representantes de una transformación que en lo único en lo que consistió es en transformarse en todo aquello que antes denunciaban. Ahora ni siquiera dejan hablar. Pues eso también es violencia”-

Explicó la postura del partido “Nosotros lo queremos dejar muy claro, nosotros lo que queremos el lunes es expresarnos, ya encontraremos cómo. Vamos a ver si con una nueva mesa directiva es una nueva etapa o siguen retratándose de cuerpo entero en donde la 4T, léase de nuevo con todo mi énfasis, ha llegado a extremos la 4T de ya ni siquiera dejar hablar”.

