Adán Augusto descarta que se reviente la sesión del 1° de septiembre

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro

Tras los altercados que se vivieron el día de ayer en el Senado, se desencadenaron varias respuestas, por una parte la oposición se unificó para denunciar a Noroña, mientras que la bancada oficialista se manifestó en apoyo al presidente de la cámara.

Dirigentes de Morena se han manifestado a favor de Noroña, entre ellos Andrea Chávez y la misma presidenta Claudia Sheinbaum quien ha llamado “porros” a los priístas que participaron en la confrontación, así como los gobernadores morenistas.

A ellos se le suma Adán Augusto, quien también se refirió a los legisladores del PRI como violentos, al ser increpado en los alrededores de la vieja casona de Xicótencatl, en donde se reunieron los senadores de Morena para la sesión plenaria.

Augusto defendió la gestión de Fernández Noroña en la presidencia del Senado y lo describió como un político de primera y un agente hecho desde abajo que incomoda a la derecha, ”al PRI y al PAN no les gusta que tenga esa formación”.

Respondió a la posibilidad de que haya un nuevo enfrentamiento y señaló “yo creo que los políticos deben, algunos porros políticos pueden tomar cursos de auto contención”, sin señalar explícitamente a los priístas, ni a ningún otro opositor, pero remató “a lo mejor hay que invitarlos que vayan a Monte Fénix y a Oceánica”, reconocidos centros de rehabilitación de adicciones.

Sobre otros posibles altercados en las sesiones venideras, el morenista reiteró que no ve riesgo alguno de que se “reviente” la sesión del próximo 1º de septiembre, la sesión permanente, ni la instalación de la mesa.

Ante los cuestionamientos no ofreció mayor detalle sobre la orden del día para la sesión de mañana, dijo desconocerla y se retiró.

Enfrentamiento entre Noroña y Alito Moreno

En la antigua sede del Senado, tras la última sesión de la Comisión Permanente, se produjo un altercado físico entre Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, y Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI.

Noroña anunció que presentará una denuncia penal contra Moreno, Rubén Moreira y otros legisladores priistas, argumentando que fue agredido al concluir la sesión, mientras interpretaba el Himno Nacional.

Según Noroña, la agresión incluyó empujones y amenazas verbales cuando Moreno exigía el uso de la tribuna. Moreno, por su parte, aseguró que Noroña inició la confrontación y lo responsabilizó de faltar al respeto a las legisladoras y no cumplir acuerdos. La confrontación también involucró a colaboradores y fue observada por otros miembros de la directiva.