México

Lilly Téllez le exige a Noroña que se disculpe con Azucena Uresti

La senadora panista declaró: “No debe atacar y menos calumniar a una periodista tan excepcional como Azucena Uresti”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Lilly Téllez presenta reforma para
Lilly Téllez presenta reforma para sancionar a servidores públicos con vínculos con el crimen organizado (Crédito: Cuartoscuro)

Tras la polémica que se ha generado respecto a la propiedad de Gerardo Fernández Noroña, ayer en una conferencia de prensa, el todavía presidente de la Cámara de Senadores señaló a la periodista Azucena Uresti de poseer una casa de aproximadamente 13 millones de pesos y criticó que nadie investiga ni a los periodistas ni a los políticos de oposición.

Luego de que esta noticia se diera a conocer, la periodista le hizo frente e intentó contactar al senador, sin embargo hasta el momento no ha habido respuesta ni un diálogo entre los dos.

Sin embargo el día de hoy se volvió a tocar el tema, en el marco de la discusión en torno a la senadora Lilly Téllez a quien varios políticos han señalado como “traidora a la patria” por su participación en medios estadunidenses solicitando ayuda; el tema de las propiedades volvió a ponerse sobre la mesa al tomar la palabra la senadora Téllez.

En su participación, la senadora panista calificó de “narco-satánicos” a los legisladores de Morena durante una sesión en el Senado. “Cada vez que se menciona a Dios la bancada de los mafiosos se retuerce. Nos queda claro que es una bancada de narco-satánicos, a quienes no les importan las muertes como en mi estado de Sonora, cooptado por los narcos”, afirmó Téllez.

Sentenció “le exijo a (Gerardo Fernández) Noroña que se disculpe con Azucena Uresti, no debe atacar y menos calumniar a una periodista tan excepcional como Azucena Uresti”. Las declaraciones generaron tensión en la cámara alta, evidenciando la confrontación entre legisladores de diferentes partidos.

Respuesta de Azucena Uresti a Noroña

La noche del martes, la periodista reviró y publicó sobre la supuesta posesión de un departamento en Reforma. “No tengo ningún departamento en Reforma. Yo, muy feliz y dignamente, vivo de mi trabajo”, aseguró Uresti.

Posteriormente retó públicamente a Fernández Noroña: “¿Tiene pruebas? Preséntelas ahora”. Además, expresó su disposición para abordar el tema y participar en el noticiario este miércoles.

Esta mañana, durante su noticiero, la periodista reiteró: “Me expone y le reitero no vivo ahí, miente y le pido que me conteste el teléfono. No sea valiente solo en redes sociales”. Uresti también desestimó señalamientos en su contra al declarar que “una foto de un gimnasio no es una prueba”.

La polémica se desarrolla desde que se dio a conocer la propiedad que el senador Noroña posee en Tepoztlán, de la cual asegura que compró a crédito, derivado de su trabajo y dignamente.

