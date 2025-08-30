Así se hace el polvo de arroz casero que ayuda a eliminar el brillo facial de manera natural

Polvo de arroz aplicado en el rostro ayuda a quitar brillo, controlar la grasa y mejorar el acabado mate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usualmente, el brillo en la cara es una preocupación habitual en las personas que desean mantener una apariencia fresca y saludable, especialmente para quienes tienen piel grasa o mixta.

En la mayoría de los casos, dicha condición suele presentarse en la conocida zona T (frente, nariz y barbilla). Su causa principal está relacionada con la producción excesiva de sebo, una sustancia oleosa que las glándulas sebáceas generan para proteger y lubricar la piel.

Dentro de los principales factores que suelen generar el brillo en la cara se encuentran la genética, los cambios hormonales y la falta de hidratación, lo que convierte en todo un reto lucir un rostro saludable.

Cómo usar el polvo de arroz en piel grasa.(Freepik)

Para evitar dicha condición se recomiendan limpiadores en gel o a base de agua para lograr limpiar sin resecar, pero también existen cremas hidratantes ligeras que mantienen la piel equilibrada sin aportar grasa adicional.

Sin embargo, existe un truco casero que brinda bastantes beneficios y suele ser el mejor aliado cuando se busca economizar y tener resultados efectivos en el rostro.

Polvo de arroz casero para eliminar el brillo facial de manera natural

En los últimos años el polvo de arroz ha cobrado relevancia por sus propiedades que van más allá de la gastronomía, pues se ha posicionado como un recurso eficaz para quienes buscan eliminar el brillo facial y fijar el maquillaje.

Dentro de sus principales beneficios, se encuentra su capacidad antioxidante, la cual ayuda a iluminar y unificar el tono de la piel. Además, su actividad antielastasa permite atenuar la apariencia de arrugas y reducir la visibilidad de los poros dilatados, logrando un efecto de suavidad y uniformidad.

Polvo de arroz aplicado en el rostro ayuda a quitar brillo, controlar la grasa y mejorar el acabado mate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un polvo de arroz casero que ayuda a eliminar el brillo:

Debido a que el ingrediente protagonista es el arroz blanco, lo primero que se debe hacer es tostarlo a fuego lento en un sartén. Posteriormente, cuando el color comience a cambiar, se retirará del fuego para trasladarlo a una licuadora, donde se comenzará a triturar hasta que quede fino. Finalmente, el polvo conseguido será colado para eliminar grumos o granitos. De esa forma estará listo para vaciarlo en un envase limpio y comenzar a aplicarlo en la piel.

Cabe mencionar que algunos expertos también lo recomiendan en pieles sensibles, irritadas, con acné o granos, pues el arroz contiene un alto contenido en vitamina E y B, lo que permite disminuir líneas de expresión, manchas y suavizar la piel.

Polvo de arroz aplicado en el rostro ayuda a quitar brillo, controlar la grasa y mejorar el acabado mate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)