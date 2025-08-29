México

Vinculan a proceso a padres del bebé abandonado en Tacubaya, podrían alcanzar hasta 10 años

María Isabel N y Francisco N, padres del par de recién nacidos abandonados en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron arrestados por segunda ocasión y vinculados a proceso

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Vinculan a proceso a padres
Vinculan a proceso a padres del bebé abandonado en la alcaldía Miguel Hidalgo. (x.com/@adn40)

María Isabel N y Francisco N, padres del par de recién nacidos abandonados la madrugada del sábado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron arrestados por segunda ocasión, por elementos de la Policía de Investigación, este jueves, minutos después de haber obtenido su libertad en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

La detención ocurrió bajo cargos de tentativa de homicidio, en medio de un proceso judicial que mantiene la atención sobre el caso, tras haberse viralizado el hallazgo de los bebés y la muerte de uno de ellos. Se detalló que el delito se reclasificó a abandono de persona que no puede valerse por sí misma, con lo que podrían alcanzar una pena mayor.

En ese sentido se vinculó a proceso penal en su contra y se les dictó prisión preventiva; por lo que la madre, María, se canalizará al penal de Santa Martha y Francisco será trasladado al Reclusorio Oriente, como medida cautelar, en lo que se realiza la investigación complementaria que debe durar tres meses.

La segunda aprehensión se dio tras una audiencia privada, en la que un juez de control había ordenado la liberación de los acusados debido a que el Ministerio Público no logró acreditar su detención en términos legales por el delito de robo. El juez calificó como ilegal la aprehensión inicial, lo que permitió que María Isabel N y Francisco N salieran del penal.

Sin embargo, al abandonar las instalaciones, agentes de la Policía de Investigación ya los esperaban, cumpliendo una nueva orden de captura relacionada con el abandono de su hijo menor.

Ambos padres fueron puestos de inmediato a disposición del juez que los requiere. En las próximas horas, el poder judicial determinará su situación jurídica en relación con la investigación en curso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha señalado que se trata de un caso prioritario y mantiene abiertas todas las líneas legales.

El incidente se remonta a la madrugada del 24 de agosto, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a uniformados sobre un menor en riesgo en el cruce de avenida Jalisco y Anillo Periférico. El llanto del niño alertó a vecinos y movilizó a los servicios de emergencia. Un agente cubrió al recién nacido con su chamarra y pidió refuerzos médicos; otro elemento acudió a una tienda cercana para comprar ropa, cobijas y alimento. En los reportes se precisó que el menor presentaba un leve cuadro de hipotermia y fue trasladado al Hospital Pediátrico de Tacubaya con apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El video viral muestra al policía que resguarda y corre con el infante en brazos, lo que atrajo la respuesta directa de los cuerpos de emergencia.

Policías rescatan a bebé abandonado sobre la banqueta. (X/@SSC_CDMX)

Las autoridades permanecen en seguimiento del caso de Miguel Hidalgo, manteniendo la investigación para delimitar las responsabilidades y determinar las consecuencias legales para los padres del menor.

