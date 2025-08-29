México

¿Suerte o tragedia? El 70% de los ganadores de lotería termina en bancarrota

Los afortunados pierden hasta 85% de sus ganancias en los primeros 100 días tras recibir el premio

Por Miguel Flores

Guardar
Estadísticas muestran que la mayoría
Estadísticas muestran que la mayoría de los ganadores de lotería enfrentan problemas financieros a los pocos años de recibir su premio. FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM

“¿Qué harías si te ganaras la lotería?” es una de las preguntas más comunes cuando se habla de sueños de riqueza instantánea. Sin embargo, de acuerdo con la columna Sin dejar a nadie atrás, publicada el jueves pasado por el periodista Adal Ortiz Ávalos, la pregunta más acertada debería ser: ¿cómo te sentirías si ganaras el premio mayor?

La respuesta, según diversos estudios citados por Ortiz Ávalos, podría no ser tan optimista como muchos imaginarían. Los datos muestran que alrededor del 85% de las ganancias obtenidas al ganar la lotería se pierden en los primeros 100 días y que el 70% de los ganadores termina arruinado financieramente en un plazo de cinco años.

El lado oscuro de la riqueza instantánea

Los reportes que circulan en internet documentan numerosos casos en los que la suerte se convierte en tragedia. Personas que de un día para otro se vuelven millonarias terminan atrapadas en un ciclo de gastos excesivos, malas inversiones y problemas personales. En muchos casos, los ganadores terminan más endeudados de lo que estaban antes de obtener el premio.

Las explicaciones varían: algunos caen en la tentación del consumo desenfrenado, mientras que otros ven su vida descontrolarse debido a los placeres inmediatos que ofrece el dinero. De este modo, el premio que parecía garantizar una vida de tranquilidad acaba generando sufrimiento y desequilibrio.

Debate sobre los estudios y el factor cultural

No obstante, la columna de Adal Ortiz Ávalos también destaca que no todas las investigaciones coinciden. Existen análisis que contradicen las cifras más alarmistas, asegurando que muchos ganadores sí experimentan un aumento sostenido en su bienestar y felicidad a lo largo del tiempo.

Los datos muestran que alrededor
Los datos muestran que alrededor del 85% de las ganancias obtenidas al ganar la lotería se pierden en los primeros 100 días. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La diferencia en los resultados suele explicarse a través de factores culturales y educativos. Por ejemplo, los estudios que muestran desenlaces negativos suelen basarse en poblaciones de España y Estados Unidos, mientras que los que evidencian efectos positivos corresponden a ganadores en países como Suiza y Alemania.

La clave estaría en la educación financiera y en los hábitos de ahorro y consumo. En sociedades con mayor disciplina económica, los premios millonarios se convierten en una oportunidad real de mejorar la calidad de vida durante décadas. En cambio, en contextos donde el gasto sin control es más común, el desenlace suele ser una bancarrota personal.

Más allá de la escasez: el control emocional del dinero

Ortiz Ávalos subraya que este fenómeno no solo aplica a los ganadores de la lotería, sino también a cualquier persona que enfrenta decisiones financieras. En una columna previa, el periodista abordó el impacto del “gasto hormiga”, que puede representar hasta el 40% del ingreso motivado por emociones como la frustración o la ansiedad.

El ejemplo de los ganadores de lotería, explica, evidencia que el control psicológico y emocional sobre el dinero es indispensable tanto en la escasez como en la abundancia. Incluso quienes parecen tenerlo todo pueden terminar sufriendo como una versión moderna del rey Midas, abrumados por la fortuna en lugar de disfrutarla.

Temas Relacionados

Loteríapremio mayorbancarrotamexico-noticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 29 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Rivales hasta en la riqueza: las competitivas fortunas de “Alito” Moreno y Noroña como políticos en 2025

La declaración patrimonial de ambos legisladores también ha demostrado que entre el priista y el morenista hay, incluso, un pleito económico por ver quién tiene más dinero desde el poder

Rivales hasta en la riqueza:

SNAC apuesta por la digitalización sindical para fortalecer democracia laboral en el T-MEC

El dirigente Alejandro Martínez Araiza impulsa el uso de plataformas digitales para las negociaciones laborales de México, Estados Unidos y Canadá

SNAC apuesta por la digitalización

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, así rompe los números con su música en pleno 2025

El ‘Divo de Juárez’ dejó un enorme legado musical entre la fanaticada latina

A nueve años de la

Gobierno de Clara Brugada otorga 900 millones de pesos en vales para familias vulnerables

Los recursos también beneficiarán a pequeños comercios y mercados, generando empleo y fortaleciendo el tejido económico local

Gobierno de Clara Brugada otorga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cámara de Representantes de EEUU

Cámara de Representantes de EEUU felicita al Ejército Mexicano por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario acusado de huachicol, narcotráfico y homicidios en Puebla

ENTRETENIMIENTO

A nueve años de la

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, así rompe los números con su música en pleno 2025

Harry Potter Visions of Magic en CDMX: cómo comprar boletos a mitad precio y cuánto cuestan

Lupita Villalobos, integrante del podcast ‘Las Alucines’, se casa en España |Video

EDC celebrará 12 años en México este 2026 y éstas son las fechas de preventa para comprar los boletos

Jorge Medina y Josi Cuen afirman que La Arrolladora no quería que cantaran juntos: “Se la pelaron”

DEPORTES

Chicharito Hernández reaparece en Instagram

Chicharito Hernández reaparece en Instagram con tierno video narrado por su hijo Noah

Estos son los presidentes de México que han cargado la Copa del Mundo

Liam Lawson muestra desacuerdo por el regreso de Checo Pérez en F1: “Hay jóvenes que merecen oportunidad”

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”