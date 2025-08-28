Concanaco se suma a Plan México con “Viernes muy mexicano”: así es el programa de ofertas para venta de productos nacionales

El gobierno de México presentó "Viernes muy mexicano". | @Presidente

Bajo instrucción del gobierno federal, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) presento una nueva estrategia para fortalecer e impulsar la comercialización de productos nacionales. Dicha iniciativa, denominada “Viernes muy mexicano”, busca fortalecer el trabajo honesto, promover la participación comunitaria y fomentar la prosperidad compartida.

Desde Palacio Nacional, Octavio de la Torre Stefano, presidente de la institución, presentó los aspectos y detalles de esta iniciativa, que busca promover el orgullo, el consumo y la identidad nacional en la vida cotidiana, en el marco del Plan México.

El funcionario informó que la estrategia contemplará promociones, experiencias locales y una amplia activación durante el último viernes de cada mes. Además de descuentos, la iniciativa busca fomentar el orgullo y sentido de pertenencia en el país, por lo que invita a empresas y a la población a sumarse de manera voluntaria todos los viernes para consumir productos mexicanos a lo largo del año.

“Viernes muy mexicano”: ¿Qué es?

En colaboración con la Presidencia de la República y coordinada por la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF), la estrategia establece un esquema donde cada viernes los comercios participantes brindarán descuentos y promociones para incentivar la compra de productos y servicios nacionales.

Torre Stefano mencionó que la invitación se encuentra abierta para que tanto personas como negocios participen de manera voluntaria en la iniciativa, mediante una convocatoria nacional que se distribuirá a través de autoridades, cámaras empresariales, redes institucionales y aliados en todo el país. Desde:

Artesanos Comerciantes Servicios en general Productores Sector turístico Fabricantes

¿Cómo va a funcionar? El programa hará la entrega de un distintivo con la leyenda “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano” y un póster físico para que los establecimientos participantes los exhiban en sus locales. Además, se implementará un mapa digital que permitirá ubicar a los negocios afiliados, en cada punto de venta se dispondrá de un código QR que dirigirá a una plataforma digital donde estarán disponibles experiencias, productos y ofertas de productos.

Cabe destacar que, la difusión se realizará a través de una campaña nacional conjunta, con participación de redes sociales, medios de comunicación, cámaras empresariales y gobiernos locales.

También se anunció la organización de Ferias Regionales “Viernes Muy Mexicano” en lugares emblemáticos de distintas comunidades, coordinadas con autoridades estatales, municipales y organismos empresariales. Estas actividades buscan resaltar la diversidad cultural y económica de cada región, así como el reconocimiento a negocios familiares.

