“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum sobre presuntos sobornos de “El Mayo” Zambada a políticos, policías y militares

La mandataria negó los dichos del antiguo cofundador del Cártel de Sinaloa, los cuales fueron emitidos durante su declaración de culpabilidad en la Corte del Distrito Este de Nueva York

Por Diego Mendoza López

La presidenta de México destacó
La presidenta de México destacó que no se conocen demandas sobre presuntos sobornos del antiguo cofundador del Cártel de Sinaloa a funcionarios y fuerzas federales en México | Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó las versiones de Ismael “El Mayo” Zambada respecto a que, durante más de 40 años al frente del Cártel de Sinaloa, presuntamente sobornó a políticos, policías y militares como cofundador de uno de los grupos del narcotráfico más importantes en México.

Al respecto, la mandataria dijo que no existen denuncias actualmente sobre este hecho y que deberían presentarse después de los dichos hechos por el capo tras declarase culpable frente al juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York el pasado 26 de agosto de 2025:

“Tendría que haber una denuncia. Puede decir este tema, pero a quién le daba dinero (“El Mayo”) de acuerdo con lo que planteó. Pues tendría que haber una denuncia en particular", explicó la mandataria desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"El Mayo" declaró que entregó
"El Mayo" declaró que entregó dineros a estos tres tipos de funcionarios durante más de 40 años al frentes del Cártel de Sinaloa | Jane Rosenberg / Reuters

La curiosidad de Claudia Sheinbaum: el mensaje que ponen “al mismo nivel a ‘El Mayo’, ‘El Chapo’ y García Luna”

Previo a estas declaraciones, la titular del Ejecutivo Federal hizo énfasis de que estuvo al pendiente de la conferencia de prensa dada desde la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, y encabezada por la fiscal general de la Unión Americana, Pamela Bondi, y el director de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Terrance Cole.

En específico, dijo que lo que le causaba mayor “curiosidad” eran las declaraciones que ponían al mismo “nivel criminal” a tres personajes señalados dentro del mundo criminal mexicano: Zambada García, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa:

“Lo que dijo el director de la DEA, según sus declaraciones, fue: ‘hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, ‘El Chapo’; y el tercero, ‘El Mayo’’. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo. Si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice”, señaló

La fiscal Pamela Bondi dijo
La fiscal Pamela Bondi dijo que "el reinado del terror de 'El Mayo' Zambada llegó a su fin" tras declararse culpable ante la Corte del Distrito Este de Nueva York | Brendan McDermid / Reuters

Las culpas en la corte de Brooklyn: arrepentimientos y una deuda multimillonaria

Zambada se declaró culpable por dos cargos: liderar una empresa criminal continuada y conspiración bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations en inglés). Durante su intervención de tan solo cinco minutos, expresó remordimiento: “Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado al pueblo de Estados Unidos y México. Lo siento mucho y asumo responsabilidad de mis acciones”, declaró ante el tribunal.

La fiscalía informó que Zambada enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y deberá cumplir con una sanción multimillonaria de 15 mil millones de dólares. La Justicia también renunció a solicitar la pena de muerte, lo que facilitó su declaración de culpabilidad sin necesidad de un juicio prolongado

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoEl MayoIsmael ZambadaAcuerdo de CulpabilidadSobornosCorte del Distrito Este de Nueva YorkEEUUPalacio NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Revelan grave diagnóstico de Pedro

Reportan tres muertos tras bloqueos,

Vicente Fox mostró su apoyo

La Casa de los Famosos

