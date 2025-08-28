México

México planea aumentar aranceles a importaciones chinas en el Presupuesto 2026, reporta Bloomberg

Las nuevas tarifas aplicarían para automóviles, textiles y plásticos

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
México busca potenciar su mercado
México busca potenciar su mercado nacional. (Shutterstock)

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla un incremento de aranceles a las importaciones chinas en el marco del próximo Presupuesto 2026, que el gobierno mexicano planea presentar al Congreso antes del 8 de septiembre.

Según información publicada por Bloomberg News, la iniciativa busca resguardar a las empresas nacionales de la entrada de productos de bajo costo provenientes de China, abarcando sectores clave como automóviles, textiles y plásticos.

Las fuentes consultadas por Bloomberg detallaron que el plan aún no está cerrado y podría experimentar modificaciones antes de su entrega formal.

La propuesta incluye un paquete de ingresos destinados a fortalecer la posición de la industria mexicana en medio de un entorno internacional complejo. De materializarse, el aumento podría abarcar también importaciones de otros países asiáticos, aunque el enfoque principal recae en productos chinos.

Diversificación de sectores afectados y contexto industrial

La industria automotriz sería una
La industria automotriz sería una de las más afectadas. (Infobae/Jovani Pérez)

Actualmente, los automóviles, textiles y productos plásticos encabezan la lista de mercancías sujetas a los posibles nuevos aranceles. Según cifras oficiales, México importó mercancías por más de 51.400 millones de dólares desde China en el último año, lo que representa cerca del 20% del total de importaciones mexicanas.

La industria nacional, en especial los fabricantes de bienes de consumo y las pequeñas y medianas empresas, han manifestado preocupación ante la competencia desfavorable que representan los productos subsidiados del mercado asiático.

Los detalles sobre el porcentaje específico de incremento impositivo aún no se han dado a conocer. Funcionarios involucrados en el diseño del Paquete Económico han subrayado al medio antes citado, bajo condición de anonimato, que la iniciativa podría adaptarse en función del consenso interno.

El proyecto será enviado al Congreso de la Unión, donde el partido oficialista, Morena, y sus aliados cuentan con mayoría calificada en ambas cámaras.

Impacto potencial en el mercado

Estas acciones se enmarcarían en
Estas acciones se enmarcarían en medio del Plan México, de la administración de Sheinbaum.| Foto: Presidencia de la República

En los últimos años, México se ha consolidado como el principal destino global de automóviles fabricados en China, superando a mercados como Rusia, de acuerdo con la Asociación China de Automóviles de Pasajeros.

Actualmente, los vehículos de origen chino enfrentan aranceles de hasta 20% en territorio mexicano, mientras que otros mercados imponen tasas significativamente más elevadas a estos productos.

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana ha señalado que aumentar los aranceles podría ofrecer un respiro a los sectores manufactureros locales, afectados por prácticas consideradas desleales desde el exterior.

Además, la iniciativa busca elevar los ingresos fiscales de México, en un contexto donde el déficit presupuestario alcanzó niveles inéditos en 2024 y el gobierno promete contener la creación de nuevos impuestos generales.

Aunque la Presidencia de la República y la Secretaría de Economía se abstuvieron de emitir comentarios sobre el tema, la postura oficial se enfoca en el impulso a la industria nacional dentro de lo que el gobierno ha denominado “Plan México”. Este programa apuesta por el desarrollo de parques industriales y proyectos públicos de infraestructura productiva, con el propósito de fomentar la inversión y reducir el impacto de la volatilidad en los flujos comerciales globales.

Temas Relacionados

ArancelesChinaGobierno de MéxicoPresupuesto 2026mexico-noticias

Más Noticias

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 28 de agosto

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

AICM: estos son los vuelos

Qué propiedades tiene el smoothie de betabel, cereza y col por la mañana

Esta bebida natural se consolida como una excelente elección para quienes buscan iniciar el día con una opción saludable

Qué propiedades tiene el smoothie

¡Ya casi es viernes Noche de Murciélagos en la CDMX: SEDEMA dará talleres, exploraciones nocturnas y actividades lúdicas este viernes

El programa Jardines para la Vida busca destacar la importancia de los murciélagos en el equilibrio ecológico y fomentar la protección de la fauna urbana

¡Ya casi es viernes

El mejor remedio casero para combatir el mal olor de las axilas

Este problema podría generar incomodidad, interfiriendo en la vida cotidiana

El mejor remedio casero para

Cuáles son los beneficios de la leche de ajonjolí

Es una alternativa para quienes buscan cuidar su salud ósea o desean sumar una fuente vegetal de calcio, proteína y antioxidantes a su dieta cotidiana

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Vicentillo’ ya habría visitado

‘El Vicentillo’ ya habría visitado a ‘El Mayo’ Zambada en prisión, según Anabel Hernández

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

DEA anuncia aseguramientos de droga y dinero ligados al Cártel de Sinaloa en diversos puntos de EEUU

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

Detienen en Nuevo León a hombre que manejaba un vehículo con 50 kilos de metanfetamina en compartimento oculto

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro recibe el apoyo

Elaine Haro recibe el apoyo del Cuarto Noche y se integra como miembro oficial del equipo en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México: ¿Qué pasó la madrugada de este jueves tras la nominación?

Reviven video de Ángela Aguilar donde confesó el gesto más romántico que recibió:“Agarró un helicóptero para verme”

Reportan que camioneta de Natanael Cano se habría incendiado en Hermosillo, Sonora

Sergio Mayer acusó a Mar Contreras de “victimizarse” en La Casa de los Famosos tras polémica con Dalílah Polanco

DEPORTES

Así se disculpó Andrés Vaca

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Emilio Fernando Alonso sale del hospital: este es el estado de salud del narrador deportivo de TUDN