México planea aumentar aranceles a importaciones chinas en el Presupuesto 2026, reporta Bloomberg

México busca potenciar su mercado nacional. (Shutterstock)

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla un incremento de aranceles a las importaciones chinas en el marco del próximo Presupuesto 2026, que el gobierno mexicano planea presentar al Congreso antes del 8 de septiembre.

Según información publicada por Bloomberg News, la iniciativa busca resguardar a las empresas nacionales de la entrada de productos de bajo costo provenientes de China, abarcando sectores clave como automóviles, textiles y plásticos.

Las fuentes consultadas por Bloomberg detallaron que el plan aún no está cerrado y podría experimentar modificaciones antes de su entrega formal.

La propuesta incluye un paquete de ingresos destinados a fortalecer la posición de la industria mexicana en medio de un entorno internacional complejo. De materializarse, el aumento podría abarcar también importaciones de otros países asiáticos, aunque el enfoque principal recae en productos chinos.

Diversificación de sectores afectados y contexto industrial

La industria automotriz sería una de las más afectadas. (Infobae/Jovani Pérez)

Actualmente, los automóviles, textiles y productos plásticos encabezan la lista de mercancías sujetas a los posibles nuevos aranceles. Según cifras oficiales, México importó mercancías por más de 51.400 millones de dólares desde China en el último año, lo que representa cerca del 20% del total de importaciones mexicanas.

La industria nacional, en especial los fabricantes de bienes de consumo y las pequeñas y medianas empresas, han manifestado preocupación ante la competencia desfavorable que representan los productos subsidiados del mercado asiático.

Los detalles sobre el porcentaje específico de incremento impositivo aún no se han dado a conocer. Funcionarios involucrados en el diseño del Paquete Económico han subrayado al medio antes citado, bajo condición de anonimato, que la iniciativa podría adaptarse en función del consenso interno.

El proyecto será enviado al Congreso de la Unión, donde el partido oficialista, Morena, y sus aliados cuentan con mayoría calificada en ambas cámaras.

Impacto potencial en el mercado

Estas acciones se enmarcarían en medio del Plan México, de la administración de Sheinbaum.| Foto: Presidencia de la República

En los últimos años, México se ha consolidado como el principal destino global de automóviles fabricados en China, superando a mercados como Rusia, de acuerdo con la Asociación China de Automóviles de Pasajeros.

Actualmente, los vehículos de origen chino enfrentan aranceles de hasta 20% en territorio mexicano, mientras que otros mercados imponen tasas significativamente más elevadas a estos productos.

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana ha señalado que aumentar los aranceles podría ofrecer un respiro a los sectores manufactureros locales, afectados por prácticas consideradas desleales desde el exterior.

Además, la iniciativa busca elevar los ingresos fiscales de México, en un contexto donde el déficit presupuestario alcanzó niveles inéditos en 2024 y el gobierno promete contener la creación de nuevos impuestos generales.

Aunque la Presidencia de la República y la Secretaría de Economía se abstuvieron de emitir comentarios sobre el tema, la postura oficial se enfoca en el impulso a la industria nacional dentro de lo que el gobierno ha denominado “Plan México”. Este programa apuesta por el desarrollo de parques industriales y proyectos públicos de infraestructura productiva, con el propósito de fomentar la inversión y reducir el impacto de la volatilidad en los flujos comerciales globales.