Noroña se burla de Alito Moreno tras la salida de Néstor Camarillo de la bancada del PRI

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Moreno Cárdenas está "demoliendo" al PRI (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió su tercera baja en el Senado en el primer año de la LXVI Legislatura. El suceso fue aprovechado por Gerardo Fernández Noroña, quien criticó la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas y lo felicitó por la renuncia de Néstor Camarillo al partido tricolor.

En una breve comparecencia ante medios de comunicación. el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta confirmó que, tras la renuncia de Camarillo, el PRI se quedará sin la vicepresidencia que ocupó durante el primer año de actividades de la legislatura a través de Karla Guadalupe Toledo Zamora. No obstante, aprovechó para enviar un mensaje al dirigente del PRI.

"Yo creo que la pluralidad del Pleno debe expresarse en la Mesa Directiva, pero también la proporcionalidad, y le corresponde a una secretaría. Hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno su trabajo de demolición del PRI, es exitosísima. Gracias", dijo ante medios de comunicación.

Néstor Camarillo era senador del PRI por Puebla (Facebook Néstor Camarillo)

Cabe recordar que, con la salida de Néstor Camarillo, la bancada del PRI quedará reducida a 13 integrantes y perderá terreno en el panorama legislativo. Con ello, también pasaron a ser la cuarta fuerza política en el Senado después de estar empatados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en los meses más recientes.

“(El PRI se queda) Sin la Vicepresidencia, claro. Claro, le corresponderá al Verde ya absolutamente el lugar de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva”, confirmó.

Alito Moreno enfrenta desbandada en el PRI

El descenso en la presencia del PRI en el Senado de la República se ha profundizado tras la decisión de Camarillo de abandonar la militancia tricolor, señalando un momento clave de debilitamiento para el instituto político en la actual LXVI Legislatura. En menos de un año, la bancada priista ha visto partir a tres de sus integrantes —comenzando con la salida de Cynthia López Castro en noviembre de 2024, quien semanas después de renunciar a su militancia formalizó su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional— hasta la determinación más reciente de Camarillo, quien “siguió la misma ruta, aunque no con destino al instituto guinda”.

Beltrones también renunció al PRI (X/@MFBeltrones)

A estas bajas se suma la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, quien dejó la bancada por desacuerdos con el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y optó por declararse independiente.

El grupo parlamentario que a la apertura de la Legislatura contaba con dieciséis integrantes, hoy se reduce a trece, lo que coloca al PRI como la cuarta fuerza política en la cámara alta, solo detrás de Morena, PAN y PVEM. A pesar de ello, aún conserva el respaldo de figuras como Alejandro Moreno, Anabell Ávalos, Claudia Anaya, Ángel García, Cristina Ruiz, Mely Romero, Karla Toledo, Manuel Añorve, Miguel Riquelme, Carolina Viggiano, Pablo Angulo, Paloma Sánchez y Rolando Zapata.

Esta sucesión de renuncias evidencia la inestabilidad interna que afronta el PRI bajo el liderazgo de Alito Moreno, quien debe hacer frente a un escenario de creciente fragmentación y pérdida de influencia en las negociaciones legislativas.