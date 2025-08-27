México

Noroña se burla de Alito Moreno tras la salida de Néstor Camarillo de la bancada del PRI

El presidente de la mesa directiva también confirmó que el PRI perdió la vicepresidencia en el Senado

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
Gerardo Fernández Noroña aseguró que
Gerardo Fernández Noroña aseguró que Moreno Cárdenas está "demoliendo" al PRI (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió su tercera baja en el Senado en el primer año de la LXVI Legislatura. El suceso fue aprovechado por Gerardo Fernández Noroña, quien criticó la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas y lo felicitó por la renuncia de Néstor Camarillo al partido tricolor.

En una breve comparecencia ante medios de comunicación. el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta confirmó que, tras la renuncia de Camarillo, el PRI se quedará sin la vicepresidencia que ocupó durante el primer año de actividades de la legislatura a través de Karla Guadalupe Toledo Zamora. No obstante, aprovechó para enviar un mensaje al dirigente del PRI.

"Yo creo que la pluralidad del Pleno debe expresarse en la Mesa Directiva, pero también la proporcionalidad, y le corresponde a una secretaría. Hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno su trabajo de demolición del PRI, es exitosísima. Gracias", dijo ante medios de comunicación.

Néstor Camarillo era senador del
Néstor Camarillo era senador del PRI por Puebla (Facebook Néstor Camarillo)

Cabe recordar que, con la salida de Néstor Camarillo, la bancada del PRI quedará reducida a 13 integrantes y perderá terreno en el panorama legislativo. Con ello, también pasaron a ser la cuarta fuerza política en el Senado después de estar empatados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en los meses más recientes.

“(El PRI se queda) Sin la Vicepresidencia, claro. Claro, le corresponderá al Verde ya absolutamente el lugar de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva”, confirmó.

Alito Moreno enfrenta desbandada en el PRI

El descenso en la presencia del PRI en el Senado de la República se ha profundizado tras la decisión de Camarillo de abandonar la militancia tricolor, señalando un momento clave de debilitamiento para el instituto político en la actual LXVI Legislatura. En menos de un año, la bancada priista ha visto partir a tres de sus integrantes —comenzando con la salida de Cynthia López Castro en noviembre de 2024, quien semanas después de renunciar a su militancia formalizó su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional— hasta la determinación más reciente de Camarillo, quien “siguió la misma ruta, aunque no con destino al instituto guinda”.

Beltrones también renunció al PRI
Beltrones también renunció al PRI (X/@MFBeltrones)

A estas bajas se suma la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, quien dejó la bancada por desacuerdos con el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y optó por declararse independiente.

El grupo parlamentario que a la apertura de la Legislatura contaba con dieciséis integrantes, hoy se reduce a trece, lo que coloca al PRI como la cuarta fuerza política en la cámara alta, solo detrás de Morena, PAN y PVEM. A pesar de ello, aún conserva el respaldo de figuras como Alejandro Moreno, Anabell Ávalos, Claudia Anaya, Ángel García, Cristina Ruiz, Mely Romero, Karla Toledo, Manuel Añorve, Miguel Riquelme, Carolina Viggiano, Pablo Angulo, Paloma Sánchez y Rolando Zapata.

Esta sucesión de renuncias evidencia la inestabilidad interna que afronta el PRI bajo el liderazgo de Alito Moreno, quien debe hacer frente a un escenario de creciente fragmentación y pérdida de influencia en las negociaciones legislativas.

Temas Relacionados

NoroñaAlito MorenoPRISenadoNéstor Camarillomexico-noticias

Más Noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 26 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Nominan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar la rectoría de la BUAP

Este miércoles se definirá si la investigadora y esposa del expresidente López Obrador, avanza en el proceso para convertirse en candidata a la rectoría

Nominan a Beatriz Gutiérrez Müller

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este marte 26 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

El boxeador norteamericano se prepara para enfrentarse al campeón mexicano en las 168 libras

Esta es la sanción que

Estos son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de México, según la IA

Actualmente hay 132 localidades en la República Mexicana con esa denominación

Estos son los 5 Pueblos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan en EEUU a líderes

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según expertos

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

ENTRETENIMIENTO

Novia de Facundo habría hablado

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

Gala Montes culpa a Adrián Marcelo y a su mamá de la baja venta de boletos para sus conciertos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras se reconcilian y abrazan tras discusión

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta