“Apesta física y políticamente”: ‘Alito’ Moreno arremete contra Noroña y le exige transparentar presuntos nexos con Maduro

Ambos legisladores se han enfrentado en una disputa luego de que Noroña hiciera comentarios sarcásticos sobre el PRI tras la renuncia de Néstor Camarillo

Por Alejandra Zúñiga

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, respondió a las críticas de Gerardo Fernández Noroña, quien ironizó sobre la militancia tricolor tras la salida de Néstor Camarillo de la bancada, Ante ello, el dirigente le pidió al senador que explicara su relación con Nicolás Maduro y Manuel Bartlett, en lugar de dirigir críticas al partido opositor.

¿Qué sucedió? El primer año de la LXVI Legislatura, el grupo parlamentario del PRI en el Senado sumó una tercera renuncia con la salida de Néstor Camarillo. Dicha baja dejó al partido con 13 legisladores; ante ello, el senador señaló al priista como responsable de la reducción de la bancada priista.

“Yo creo que la pluralidad del Pleno debe expresarse en la Mesa Directiva, pero también la proporcionalidad, y le corresponde a una secretaría. Hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno su trabajo de demolición del PRI, es exitosísima. Gracias”, dijo Noroña.

‘Alito’ Moreno responde a críticas de Noroña

El integrante del PRI respondió a través de redes sociales, sugiriendo al presidente del Senado que se concentre en sus responsabilidades en lugar de emitir comentarios contra su partido. También le exigió aclarar su relación con Nicolás Maduro y Manuel Bartlett, a quienes Cárdenas calificó de dictador y símbolo de la corrupción.

El legislador tricolor afirmó que Noroña proyecta una imagen en Morena asociada con personas criminales y corruptas. Cuestionó además la congruencia del senador, quien pese a declararse austero, compró una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos, en la cual el propio morenista reconoció ser propietario del inmueble, aclarando lo está pagando.

“Noroña apesta a lo que realmente es: un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”, publicó.

Según Moreno Cárdenas, el presidente de la Mesa Directiva representa el perfil de Morena al considerarlo un personaje que busca protagonismo y privilegios mientras se presenta como revolucionario. Además lo describió como un ejemplo negativo dentro de la política nacional: “No sólo apesta físicamente, también políticamente”.

“El pueblo de México ya lo sabe: Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”, afirmó.

