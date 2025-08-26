México

Sector manufacturero de Baja California rompe récords nacionales

El sector industrial de la región reporta un alza histórica en su producción durante el primer semestre de 2025, según el INEGI

Por Israel Aguilar Esquivel

Marina del Pilar destacó las cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (REUTERS/Héctor Lorenzo)

El sector manufacturero de Baja California ha experimentado un crecimiento del 30,5 % en el valor de la producción durante la primera mitad de 2025, consolidando a la entidad como la de mayor expansión en este rubro a nivel nacional. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda confirmó que, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI, el valor total de la producción manufacturera en el estado alcanzó MXN 136.572 millones corrientes en el primer semestre del año.

La mandataria subrayó que la región mantiene su liderazgo gracias a la generación de empleos de calidad y a la formación de mano de obra calificada. Destacó la colaboración con instituciones educativas de nivel medio y superior, orientada a preparar talento que responda a las demandas del sector productivo. Según sus palabras, “la suma de estos factores ha posicionado a la región como un referente a nivel nacional e internacional en manufactura avanzada”.

El papel de Baja California como motor económico nacional se refleja en su alta contribución a las exportaciones de México. Este desempeño se atribuye a un entorno competitivo construido en conjunto con California y Arizona, que aprovecha ventajas como la ubicación geográfica, el capital humano y la integración de cadenas de valor.

El estado superó a otras entidades federativas como San Luis Potosí y Chihuahua (X/@MarinadelPilar)

El impulso al desarrollo de las cadenas de proveeduría y la consolidación de distintivos como Hecho en Baja California y Hecho en México forman parte de la estrategia estatal. Además, se promueve el acceso de las MiPyMEs a certificaciones y financiamiento, facilitando su inserción en mercados internacionales.

El titular de la Secretaría de Economía e Innovación del estado, Kurt Honold Morales, reconoció el desafío que representa el contexto económico internacional actual. No obstante, aseguró que la entidad continuará enfocándose en la innovación, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de la Red de Centros de Innovación (RED Ci Baja), que articula recursos y capacidades para sostener la competitividad del sector.

El INEGI adelantó un posible crecimiento del 0.6% en julio (REUTERS / José Luis González)

Con este desempeño, la entidad reafirma su liderazgo nacional en manufactura y avanza hacia un modelo económico basado en la innovación, la integración regional y la confianza de los inversionistas.

Inegi estima crecimiento de la actividad manufacturera en todo el país

Por otro lado, a través del indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera (Imoam), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anticipó un crecimiento en julio de 0.6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, pues el valor estimado del indicador fue de 109.3 puntos.

