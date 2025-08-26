México

¿Por qué no se deben poner las frutas y las verduras en el mismo cajón?

La forma en la que ubicas los elementos que integran tu despensa podría ser crucial para su mejor consumo

Por Mariana Campos

La posición de frutas, verduras
La posición de frutas, verduras y demás productos depende de su composición, según un chef experto (Adobe Stock)

La correcta conservación de los alimentos en el refrigerador es una práctica cotidiana en millones de hogares, pero suele estar rodeada de dudas. Una de las preguntas más frecuentes recae en si se deben mezclar frutas y verduras dentro del mismo cajón de la nevera y si eres de las que aún no lo sabe, aquí te decimos cuál es la forma correcta.

El especialista en hogar y divulgador español Pedro Caballero, conductor del pódcast “Amosdecasa”, brindó una serie de recomendaciones en una entrevista para la Cadena COPE, orientando sobre las zonas ideales para cada tipo de alimento y la importancia de evitar errores comunes.

Y es que la mayoría de los refrigeradores modernos presentan el congelador en la parte inferior, lo que convierte ese sector en el más frío del electrodoméstico. Justo arriba suelen ubicarse uno o dos cajones destinados para productos frescos. Allí recae la regla fundamental: “No debemos de juntar frutas y verduras”, aseguró el experto, insistiendo en separar ambos grupos de alimentos para preservar su frescura y evitar interacciones indeseadas.

Los alimentos deben guardarse dependiendo
Los alimentos deben guardarse dependiendo de su fragilidad y empaque.

¿Por qué no es bueno juntar ambos elementos?

La justificación del especialista apunta a un proceso natural. “Influye la maduración de las frutas, al estar en contacto con las verduras o las mismas frutas si están en contacto una con otra. Eso tenemos que tenerlo en cuenta”, desarrolló el especialista. La proximidad favorece la liberación de etileno, un gas presente en frutas como el plátano, manzana o pera, que acelera la maduración y el deterioro de otras frutas y todo tipo de verduras.

En situaciones de falta de espacio, el divulgador recomienda optar por bolsas separadoras para impedir el contacto directo y así alargar el tiempo de conservación. También compartió un consejo familiar: los plátanos, envueltos en papel periódico, se mantienen frescos durante más días, ya que se retrasan los efectos de la luz y el paso del tiempo sobre el fruto.

La composición estudiada de las frutas y verduras, y la influencia del etileno, hacen que la duración y calidad de estos alimentos varíe dependiendo de las compañías con las que comparten espacio dentro del electrodoméstico. La recomendación del experto es separar siempre que sea posible y acomodar los productos según su sensibilidad a la temperatura, para evitar que alimentos como la lechuga o los tomates aceleren su descomposición al encontrarse con frutas efímeras o de rápida maduración.

Conocedores del tema aseguran que buscan evitar el desperdicio alimentario y facilitar la administración del espacio refrigerado en las casas. La aplicación de sus consejos permite prolongar la vida útil de los vegetales y frutas, al igual que reducir la frecuencia de compras.

Hacer esta separación ayudará a
Hacer esta separación ayudará a conservar mejor los alimentos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo debemos ubicar cada producto?

La organización vertical del frigorífico, según las sugerencias de Caballero, debe seguir una lógica estricta de acuerdo a las temperaturas de cada sección. En los cajones más cercanos al congelador conviene almacenar frutas y verduras, pero por separado. El siguiente nivel hacia arriba está destinado a carnes y pescados, que requieren temperaturas bajas, mientras que los estantes intermedios resultan ideales para platos ya preparados y embutidos.

El apartado menos frío en el interior del frigorífico corresponde a la parte superior y la puerta, donde deben ir los lácteos, yogures y quesos. Caballero subraya que en la puerta, la temperatura oscila y por tanto solo deben ir productos que no demandan frío extremo, como bebidas, huevos y algunas salsas. “Cuando vamos a comprar al supermercado, todo lo que está afuera, la leche no está refrigerada, sino es leche fresca. Los huevos tampoco están. Pues todo eso, salsas y demás, es lo que tenemos que poner en esa puerta del frigorífico”, explicó.

