Claudia Sheinbaum alista reunión con secretarios brasileños en beneficio de inversiones y economía: ¿Cuándo será?

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con figuras diplomáticas, incluida una próxima cita con la secretaria y empresarios de Brasil.

Desde Palacio Nacional, la presidenta detalló los preparativos para su reunión con funcionarios internacionales y destacó la visita programada para septiembre de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Ante los cuestionamientos sobre su agenda política, Sheinbaum Pardo afirmó que no tiene planes de realizar viajes al extranjero durante lo que queda de 2025. Sin embargo, las reuniones programadas serán con el único objetivo de fortalecer la relaciones diplomáticas.

Reunión México-Brasil: ¿Cuándo será?

En su intervención, Sheinbaum Pardo anunció que en los próximos días mantendrá encuentros con secretarios y empresarios provenientes de Brasil. Explicó que estos diálogos tienen el objetivo de fomentar el intercambio comercial y la colaboración en proyectos económicos que beneficien tanto a México como al país sudamericano.

Conforme a lo expedido, los encuentros se llevarán a cabo los días 26 y 27 de agosto en Palacio Nacional, donde se espera la visita de secretarios de Brasil de áreas como Estado, economía, agricultura, planificación y presupuesto.

