Sheinbaum minimiza declaraciones de “El Mayo” Zambada, México sin datos de su captura en 2024: “Tiene que pasar por pruebas”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó esta mañana que, pese al acuerdo de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano aún no cuenta con información precisa sobre su captura, ocurrida el pasado 25 de julio de 2024.
“No han entregado nueva información ni a la Fiscalía ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores”, señaló la mandataria.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Resultados Tris del 24 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos
El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo
Valor de apertura del dólar en México este 25 de agosto de USD a MXN
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
Resultados del Chispazo del 24 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos
Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores
Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana, autoridades refuerzan protocolos
El gobernador David Monreal Ávila instruyó agilizar trámites para la entrega del cuerpo a la familia, según reportes de la Secretaría de Salud
Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 25 de agosto
Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense
MÁS NOTICIAS