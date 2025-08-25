México

Sheinbaum minimiza declaraciones de “El Mayo” Zambada, México sin datos de su captura en 2024: “Tiene que pasar por pruebas”

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ni la FGR, ni Seguridad ni Relaciones Exteriores han recibido datos sobre la captura del capo sinaloense

Por Aranza Estrada

Guardar
La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 11 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó esta mañana que, pese al acuerdo de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano aún no cuenta con información precisa sobre su captura, ocurrida el pasado 25 de julio de 2024.

“No han entregado nueva información ni a la Fiscalía ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores”, señaló la mandataria.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaum PardoIsmael ZambadaEl MayoCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Resultados Tris del 24 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo

Resultados Tris del 24 de

Valor de apertura del dólar en México este 25 de agosto de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Resultados del Chispazo del 24 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo del 24

Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana, autoridades refuerzan protocolos

El gobernador David Monreal Ávila instruyó agilizar trámites para la entrega del cuerpo a la familia, según reportes de la Secretaría de Salud

Muere adolescente en Zacatecas bajo

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 25 de agosto

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Tipo de cambio dólar canadiense
MÁS NOTICIAS

NARCO

La dinastía de los acuerdos

La dinastía de los acuerdos con EEUU: Así fue como la familia de El Mayo Zambada convirtió la traición en supervivencia

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

Belinda y Bad Bunny sorprenden con baile ‘muy sensual’ en concierto y mexicanos les piden ser novios |Video

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México después de la eliminación de Priscila Valverde?

Ninel Conde confirmó reencuentro con Priscila Valverde tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Así se escondía Ángela Aguilar y Christian Nodal después de su boda en Roma

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.