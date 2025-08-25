Sheinbaum minimiza declaraciones de “El Mayo” Zambada, México sin datos de su captura en 2024: “Tiene que pasar por pruebas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 11 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó esta mañana que, pese al acuerdo de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano aún no cuenta con información precisa sobre su captura, ocurrida el pasado 25 de julio de 2024.

“No han entregado nueva información ni a la Fiscalía ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores”, señaló la mandataria.

Información en desarrollo...