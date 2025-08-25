Así suena la canción hecha por los participantes de La Casa de los Famosos México 3 antes de la eliminación de Priscila Valverde

Los participantes crearon una canción dentro de la casa - Foto: lacasafamososmx

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, la tensión de la gala de eliminación tuvo un respiro inesperado: los habitantes presentaron una canción creada por ellos mismos, un rap que retrata con humor la convivencia dentro del reality.

La iniciativa fue de Facundo, quien invitó a todos a sumarse al proyecto. La pieza contó con la participación de Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Elaine Haro, Mariana Botas, Shiki, Guana, Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Entre rimas y bromas, los famosos hablaron de pleitos, desorden, nominaciones y hasta de un perro que mordió a uno de los habitantes.

Con frases como “Esta es la casa de los famosos, siempre peleando pero somos amorosos”, el rap resumió el contraste que se vive en la casa: discusiones, estrategias y tensión, pero también momentos de unión y risa.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del programa Crédito: La Casa de los Famosos México

Récord de votos en una gala clave

Mientras la canción generaba un ambiente más relajado, la gala avanzaba con mucha tensión. La conductora Galilea Montijo anunció que se rompió récord de votos, lo que dejó claro que el público estaba más involucrado que nunca.

Priscila Valverde, una de las nominadas y finalmente la eliminada de la noche, confesó que la adrenalina era inevitable: “No sabes si vas a regresar o si te vas a ir, son mil emociones encontradas”.

Alexis Ayala, otro de los nominados, destacó la importancia del público: “Aquí es donde realmente jugamos nosotros, porque el público es el jugador 17”.

(Captura de pantalla YouTube)

Opiniones de los nominados

Mar Contreras aseguró que se siente “orgullosa” y que ser nominada la convierte en alguien que no pasa desapercibida: “Soy la mujer a vencer”. Dalílah Polanco respondió que, si Mar es la mujer a vencer, ella es la rival del otro lado del tablero.

Guana agradeció al público que lo salvó en semanas pasadas y reconoció que siente más presión, pero también más compromiso: “Funciono mejor bajo presión”.

Abelito vivió su primera nominación con nervios, aunque trató de bromear: “La adrenalina me gusta pero me asusta, lo bueno es que vengo empañalado”. Mariana Botas, por su parte, reconoció que esperaba este momento tarde o temprano y admitió estar muy nerviosa.

La música como desahogo

El rap se convirtió en una forma de desahogo. Entre rimas mencionaron a compañeros, bromearon sobre la rutina diaria y hasta ironizaron sobre los problemas de orden en la casa. Los habitantes lo vivieron como una pausa divertida antes de entrar al temido posicionamiento y sinceramiento.

Facundo prometió que el video de la canción se quedará como recuerdo para todos, pues muestra el lado más ligero de una temporada marcada por polémicas, estrategias y enfrentamientos.

(Captura de pantalla YouTube)

Una despedida inevitable

La emoción de la música contrastó con el desenlace de la noche. Priscila Valverde fue la eliminada, cerrando una gala que dejó claro que el público tiene la última palabra. Su salida sorprendió a varios compañeros, que la habían visto fuerte en la competencia.

El rap quedará como uno de los momentos más recordados de la temporada: un instante de unión entre habitantes que, a pesar de las diferencias, lograron cantar juntos la experiencia de vivir bajo el mismo techo.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)