México

Así suena la canción hecha por los participantes de La Casa de los Famosos México 3 antes de la eliminación de Priscila Valverde

Escucha cómo quedó esta pieza musical hecha dentro del encierro

Por Armando Pereda

Guardar
Los participantes crearon una canción
Los participantes crearon una canción dentro de la casa - Foto: lacasafamososmx

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, la tensión de la gala de eliminación tuvo un respiro inesperado: los habitantes presentaron una canción creada por ellos mismos, un rap que retrata con humor la convivencia dentro del reality.

La iniciativa fue de Facundo, quien invitó a todos a sumarse al proyecto. La pieza contó con la participación de Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Priscila Valverde, Elaine Haro, Mariana Botas, Shiki, Guana, Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Entre rimas y bromas, los famosos hablaron de pleitos, desorden, nominaciones y hasta de un perro que mordió a uno de los habitantes.

Con frases como “Esta es la casa de los famosos, siempre peleando pero somos amorosos”, el rap resumió el contraste que se vive en la casa: discusiones, estrategias y tensión, pero también momentos de unión y risa.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del programa Crédito: La Casa de los Famosos México

Récord de votos en una gala clave

Mientras la canción generaba un ambiente más relajado, la gala avanzaba con mucha tensión. La conductora Galilea Montijo anunció que se rompió récord de votos, lo que dejó claro que el público estaba más involucrado que nunca.

Priscila Valverde, una de las nominadas y finalmente la eliminada de la noche, confesó que la adrenalina era inevitable: “No sabes si vas a regresar o si te vas a ir, son mil emociones encontradas”.

Alexis Ayala, otro de los nominados, destacó la importancia del público: “Aquí es donde realmente jugamos nosotros, porque el público es el jugador 17”.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Opiniones de los nominados

Mar Contreras aseguró que se siente “orgullosa” y que ser nominada la convierte en alguien que no pasa desapercibida: “Soy la mujer a vencer”. Dalílah Polanco respondió que, si Mar es la mujer a vencer, ella es la rival del otro lado del tablero.

Guana agradeció al público que lo salvó en semanas pasadas y reconoció que siente más presión, pero también más compromiso: “Funciono mejor bajo presión”.

Abelito vivió su primera nominación con nervios, aunque trató de bromear: “La adrenalina me gusta pero me asusta, lo bueno es que vengo empañalado”. Mariana Botas, por su parte, reconoció que esperaba este momento tarde o temprano y admitió estar muy nerviosa.

La música como desahogo

El rap se convirtió en una forma de desahogo. Entre rimas mencionaron a compañeros, bromearon sobre la rutina diaria y hasta ironizaron sobre los problemas de orden en la casa. Los habitantes lo vivieron como una pausa divertida antes de entrar al temido posicionamiento y sinceramiento.

Facundo prometió que el video de la canción se quedará como recuerdo para todos, pues muestra el lado más ligero de una temporada marcada por polémicas, estrategias y enfrentamientos.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Una despedida inevitable

La emoción de la música contrastó con el desenlace de la noche. Priscila Valverde fue la eliminada, cerrando una gala que dejó claro que el público tiene la última palabra. Su salida sorprendió a varios compañeros, que la habían visto fuerte en la competencia.

El rap quedará como uno de los momentos más recordados de la temporada: un instante de unión entre habitantes que, a pesar de las diferencias, lograron cantar juntos la experiencia de vivir bajo el mismo techo.

Priscila Valverde fue la cuarta
Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaFacundoAarón MercuryAaron MercuryAlexis AyalaMar ContrerasAldo de NigrisDalilah PolancoDalílah PolancoPriscila ValverdeShikiMariana BotasGuanaElaine Haromexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a hombre por robo a colegio en Zapopan, Jalisco, daños superan los 450 mil pesos

Un hombre fue arrestado en flagrancia por la policía municipal luego de ser sorprendido sustrayendo objetos de una escuela privada

Detienen a hombre por robo

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 25 de agosto

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Todos los partidos de la MLB este 25 de agosto: horarios y estadios

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las ligas mayores

Todos los partidos de la

Detienen al “Chalamán”, familiar de “El Mencho” y operador del CJNG buscado en EEUU

El despliegue de fuerzas federales permitió ubicar y detener a José Luis Sánchez Valencia, considerado pieza clave del grupo criminal y vinculado a delitos graves en ambos países

Detienen al “Chalamán”, familiar de

Cómo preparar pastel de avena con frutas y nuez, receta para un desayuno saludable

Cocina esta deliciosa tarta como una opción práctica y nutritiva que te ayudará a tener energía por la mañana

Cómo preparar pastel de avena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al “Chalamán”, familiar de

Detienen al “Chalamán”, familiar de “El Mencho” y operador del CJNG buscado en EEUU

Sheinbaum minimiza declaraciones de “El Mayo” Zambada, México sin datos de su captura en 2024: “Tiene que pasar por pruebas”

Sheinbaum evita posicionarse sobre libertad condicional de Julio César Chávez Jr.; Fiscalía es responsable de continuidad al caso

La dinastía de los acuerdos con EEUU: Así fue como la familia de El Mayo Zambada convirtió la traición en supervivencia

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

El Guana destroza a Facundo en posicionamiento viral de rimas, verdades y albures: “Ven y agárrame todo esto”

Las “cenizas” de Priscila Valverde son entregadas por Facundo, Abelito y resto de La Casa de los Famosos México 3

Belinda y Bad Bunny sorprenden con baile ‘muy sensual’ en concierto y mexicanos les piden ser novios |Video

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México después de la eliminación de Priscila Valverde?

DEPORTES

Liga MX tiene nuevo súper

Liga MX tiene nuevo súper líder y triple “sotanero” tras la jornada 6

Pato O’Ward culmina su mejor temporada y hace historia al asegurar el subcampeonato de la IndyCar

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México