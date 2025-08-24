México

La técnica secreta de Abelito para hacer la cama en minutos en La Casa de los Famosos México 3

El influencer fue nominado por primera vez en este reality show de Televisa

Por Armando Pereda

El influencer se ha ganado
El influencer se ha ganado el cariño del público

La espontaneidad de Abelito volvió a robar cámara en La Casa de los Famosos México 3. En medio de tensiones, estrategias y nominaciones, el integrante sorprendió al mostrar con lujo de detalle cómo arma su cama en poco tiempo, sin pedir apoyo a nadie, lo que generó un momento inesperado que contrastó con la presión del juego.

Entre bromas, ocurrencias y frases improvisadas, el participante explicó cada movimiento: desde estirar la sábana, medir el ancho y largo, hasta el “truquito” que, según él, facilita la tarea.

Sus compañeros de la habitación Noche han observado estas cuatro semanas entre risas cómo Abelito ha lidiado con cobijas y fundas, convirtiendo la actividad más cotidiana en un espectáculo cargado de humor.

“Ya no más, exacto, ahora sí lo abrochamos”, lanzó en medio de la faena, mientras improvisaba rimas y soltaba comentarios que evidenciaban su estilo relajado.

El influencer es parte de este reality show de Televisa.

Abelito tiene su ritual de las mañanas

El momento fue tan pintoresco que terminó convertido en una especie de ritual mañanero. Abelito no sólo mostró cómo deja su cama impecable, también aprovechó para compartir reflexiones sobre el descanso: pijama limpia, cuerpo fresco y la sensación “riquísima” de dormir en sábanas recién lavadas.

Con esa naturalidad, cerró su improvisada clase de organización con un saludo al público: “Buenos días, people, good morning”.

El contraste resulta inevitable. Mientras algunos de sus compañeros planean estrategias para sobrevivir a eliminación, Abelito se distingue por su carisma ligero y su habilidad para transformar cualquier actividad en contenido entretenido.

Esa naturalidad podría convertirse en su mayor fortaleza dentro de la competencia, justo ahora que enfrenta su primera nominación y depende del reto de salvación para continuar en el reality.


El postre inspirado en el integrante del Cuarto Noche conquistó a los seguidores del reality show.

Abelito da mensajes de ánimo a su público

Durante la misma transmisión, no dudó en soltar frases que parecían mensajes de ánimo a la audiencia.

“Desayunen, coman frutas y verduras… seguimos al chingazo, buen día”. Su manera de entrelazar humor, disciplina casera y ánimo colectivo refuerza la cercanía que ha cultivado con el público.

La escena también exhibe un aspecto menos calculado del juego: en un espacio donde predominan las alianzas y las intrigas, un gesto sencillo puede generar un respiro y recordarle a la audiencia que la vida cotidiana también cuenta.

Para Abelito, esa autenticidad lo distingue y, quizá, lo acerque a quienes deciden con sus votos quién se queda y quién se va.

El influencer hoy está en peligro de salir tras quedar nominado junto con Alexis Ayala, Mar Contreras, Guana, Dalílah Polanco, Mariana Botas y Priscila Valverde.


(ViX)

