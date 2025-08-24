Priscila Valverde revela qué debe tener alguien para conquistarla en La Casa de los Famosos México 3

La modelo está nominada por tercera ocasión: Foto: lacasafamososmx

En medio de una charla aparentemente cotidiana con Shiki dentro de La Casa de los Famosos México 3, Priscila Valverde dejó escapar confesiones que revelan con claridad lo que busca en una pareja.

Entre bromas y recuerdos, la modelo dejó en evidencia que para ella los gestos sencillos pueden significar más que cualquier lujo: “Con que me diera una flor de papel… me derretía. No le enseñen eso a esa niña, por favor”, dijo entre risas.

La influenciar está nominada en este reality de Televisa.

La conversación, que inició entre planes de cocinar pasta y arreglar la habitación, terminó en un retrato íntimo de lo que significa para Priscila sentirse valorada. Reconoció que cuando alguien le gusta, puede pasar por alto defectos o carencias, siempre y cuando exista un detalle auténtico que denote interés.

“Cuando te gusta alguien, te da igual qué mierda tan bonita te den”, confesó, recordando un romance en el que ella misma asumía gastos al salir con un joven que le encantaba.

|Crédito: IG / priscilavalverde_

Priscila Valverde apuesta por la igualdad

Priscila destacó que en sus relaciones actuales apuesta por la igualdad. Con Abraham, su pareja, todo lo manejan en equilibrio: “Es todo a medias. Si a uno le va mejor en el mes, se encarga de más, pero siempre existe un balance”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de señalar que en otras experiencias algunos hombres ni siquiera se molestaban en sacar la cartera, algo que calificó con un contundente: “Excuse me”.

La charla también abrió un debate sobre los códigos de cortesía en el amor. Para Valverde, los detalles importan y no se trata de grandes gastos, sino de acciones que demuestran atención.

Compartió que le incomoda cuando alguien evita el gesto de ir por ella o al menos ofrecer un transporte. “No es lo mismo que te digan: ‘Te mando un Uber’, a que de verdad exista la intención de pasar por ti. Eso me parece un detalle real, no un trámite”, expresó.

(VIX)

Priscila Valverde habló sobre las distancias

Al reflexionar sobre las dinámicas en la Ciudad de México, Priscila señaló que las distancias suelen convertir las citas en encuentros en puntos medios, algo que no le convence del todo.

“Me gusta el detalle de que vayan por ti, aunque en esta ciudad a veces se complique. Pero que te traten como si fueras comida rápida, no”.

Con un humor filoso, Valverde concluyó que le resulta más cómodo relacionarse con la comunidad homosexual, aunque no descartó observar cómo se comportan los heterosexuales: “Voy a ver qué tal los heterosexuales. Me agrada más estar con los homosexuales, pero bueno”.

Las palabras de Priscila en el reality no solo mostraron su sentido del humor, también dejaron al descubierto lo que realmente aprecia en una relación: autenticidad, reciprocidad y pequeños gestos que reafirmen el interés genuino. En un juego televisivo donde la estrategia suele dominar, la actriz se permitió dar una mirada honesta a lo que espera en lo personal.

Guana nominó dos veces a Priscila Valverde en la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México.