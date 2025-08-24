México

Así puedes retirar dinero de tu Afore por desempleo o matrimonio y no perder tu pensión

Existe una forma en la que puedes obtener tus recursos sin tener que sacrificar el dinero de tu retiro

Por Mariana Campos

Las necesidades económicas inesperadas forman parte de la vida cotidiana. Cuando ocurre un evento significativo como el matrimonio, muchas personas recurren a su Afore, considerando la posibilidad de disponer de parte de esos recursos acumulados para solventar gastos urgentes.

Esta alternativa, aunque accesible bajo ciertos criterios, implica condiciones que deben ser comprendidas a fondo antes de hacer uso de ella, sobre todo si se desea conservar la pensión para el momento de tu retiro.

Si una persona se casa y se encuentra cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede acceder a la opción conocida como “apoyo para Gastos de Matrimonio”. Se trata de un derecho legal para quienes cumplen con los parámetros establecidos por la normatividad vigente en el sistema de pensiones mexicano.

Los derechohabientes del Seguro Social
Los derechohabientes del Seguro Social tienen esta posibilidad, pero deben ser conscientes de que solo tienen una oportunidad. (IMSS Sala de Prensa)

Montos y requisitos para adquirir el apoyo

La ayuda económica corresponde a 3,394.20 pesos en 2025, cantidad equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cifra de referencia para este tipo de apoyos.

La función de este retiro parcial de la Afore es apoyar económicamente a los trabajadores en el momento de su boda civil. Sin embargo, está restringida exclusivamente a trabajadores registrados ante el IMSS. De igual forma, esta prestación solo se puede solicitar una vez en la vida laboral, por lo que quienes ya la hayan ejercido en el pasado pierden la posibilidad de pedirla nuevamente, sin importar cambios de empleo o periodos de inactividad laboral.

El monto otorgado surge directamente de los recursos del titular en la cuenta individual de la Afore. No intervienen fondos de origen gubernamental ni del empleador; la cantidad se descuenta del ahorro acumulado del trabajador. Esa característica distingue este apoyo de otras prestaciones sociales, en donde el gobierno o la empresa suelen aportar parte de los recursos otorgados.

Entre los requisitos fundamentales para acceder a este beneficio figura el haber acumulado al menos 150 semanas de cotización ante el IMSS desde julio de 1997, lo que equivale a cerca de tres años de aportaciones continuas. Este parámetro busca garantizar que el solicitante haya formado un historial suficiente dentro del sistema formal de seguridad social. Además, la cuenta y los datos del trabajador deben encontrarse actualizados ante la administradora de fondos, condición indispensable para agilizar el trámite y evitar contratiempos.

Los ahorros y rendimientos acumulados
Los ahorros y rendimientos acumulados determinan la pensión en el régimen de ahorro individual manejado por fondos privados - crédito Freepik

Para presentar la solicitud se exige contar con el acta de matrimonio civil, una identificación oficial vigente—como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)—y el estado de cuenta bancaria con la cuenta CLABE para recibir el depósito. El procedimiento formal establece que, una vez cumplidos los requisitos y presentado el expediente completo en la Afore correspondiente, el depósito se realiza en un lapso no mayor a cinco días hábiles.

Pese a que este apoyo constituye un respaldo legal de los derechos laborales, debe considerarse que el retiro reduce el saldo acumulado, lo que puede incidir en el monto disponible al momento de la pensión. La decisión de solicitar este apoyo implica una valoración responsable del impacto a futuro, dado que el ahorro para el retiro representa un pilar para mantener estabilidad económica en la etapa posterior a la vida laboral.

El acceso a la ayuda de Gastos de Matrimonio en la Afore es un recurso previsto en la legislación mexicana, diseñado para aliviar una parte de los compromisos económicos que surgen al contraer matrimonio, siempre bajo los límites y procedimientos establecidos por la autoridad correspondiente.

