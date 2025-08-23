Sorteo Superior 2856: los resultados y ganadores del viernes 22 de agosto 2025 en la Lotería Nacional

El billete conmemorativo de este viernes 22 de agosto hace alusión al natalicio de Emiliano Zapate, héroe revolucionario. (Lotería Nacional)

El Sorteo Superior es uno de los juegos más emblemáticos y populares de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, conocido por su larga tradición y atractivos premios el cuál se celebra todos los viernes a las 20:00 horas (hora del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en Ciudad de México dónde se reparten 17 millones de pesos en dos series.

En la edición del 22 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Superior 2856 celebra el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata Salazar, quién nació un 8 de agosto de 1879 y fue un líder campesino, símbolo de justicia social y defensor incansable de la tierra para quienes la trabajan. Su lucha, centrada en el lema “Tierra y libertad”, no solo marcó un momento clave en la historia de México, sino que sembró las bases de las reivindicaciones agrarias y de los derechos sociales que aún hoy resuenan en la conciencia nacional.

“Zapata representa el espíritu de resistencia del pueblo mexicano, especialmente de los sectores rurales que por siglos vivieron marginados. Su legado sigue vivo como estandarte de lucha por la equidad, la dignidad y la soberanía del campo. Más allá del personaje histórico, su figura se ha convertido en un referente cultural y social que trasciende generaciones y fronteras.”, se lee en la página oficial.

Resultados del Sorteo Superior del 22 de agosto de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 17 millones de pesos : 54449

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 22769

Premio de 275 mil pesos: 27517

Premio de 275 mil pesos: 18433

Premio de 275 mil pesos: 09572

Premio de 275 mil pesos: 16761

Premio de 144 mil pesos: 29462

Premio de 144 mil pesos: 20769

Premio de 144 mil pesos: 05327

Premio de 144 mil pesos: 53507

Premio de 90 mil pesos: 43643

Premio de 90 mil pesos: 44547

Premio de 90 mil pesos: 42965

Premio de 90 mil pesos: 14955

Premio de 90 mil pesos: 33206

Premio de 90 mil pesos: 54136

Premio de 90 mil pesos: 53165

Premio de 90 mil pesos: 41661

Premio de 90 mil pesos: 22012

Premio de 90 mil pesos: 11007

Los reintegros de esta noche son los números 9 y 9 . Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

La estructura del Sorteo Superior

Niños gritones. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $40 MXN.

Una serie (20 cachitos): $800 MXN.

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Plazo: Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden reclamarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

En cambio, los premios mayores deben cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.