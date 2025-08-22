Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

Desde el inicio de su gira en Brasil, los fanáticos mexicanos le pidieron a Shakira que interpretara Ciega, sordomuda después de notar que la canción no estaba dentro del setlist oficial - crédito @shakira/ Instagram

Shakira se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales previo a las últimas presentaciones de su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en la Ciudad de México.

Y es que revivieron los rumores sobre un posible concierto gratuito de la estrella colombiana en el Zócalo, tal y como lo hizo en 2007 con su tour Fijación Oral.

Hasta el momento, ni la cantante ni el gobierno de la Ciudad de México han confirmado o desmentido esta especulación; sin embargo, los fans capitalinos esperan que sea verdad.

De hecho, se rumorea que la cantante podría confirmar la presentación gratuita en septiembre y ésta se llevaría a cabo la primera semana de octubre.

Últimos conciertos de Shakira en CDMX | Fechas

26 de agosto - Estadio GNP Seguros

27 de agosto - Estadio GNP Seguros

29 de agosto - Estadio GNP Seguros

30 de agosto - Estadio GNP Seguros

18 de septiembre- Estadio GNP Seguros

Shakira en México. (OCESA: César Vicuña)

Shakira rompe récord en México con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

“Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!“, así celebró la estrella colombiana a principios de agosto de 2025 tras superar el millón de boletos vendidos en México para su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Este dato reafirma que Shakira se consolida como una de las artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.

Y es que en el territorio mexicano, la demanda de boletos para sus conciertos confirma su arrastre, situación que explica por qué ostenta el récord de doce funciones totalmente agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Shakira ha redefinido los conciertos en México. (Cortesía: Ocesa)

Este foro, anteriormente conocido como Foro Sol, es considerado el recinto de conciertos más emblemático del país, con una capacidad de 65.000 asistentes que pocas figuras pueden llenar tan rápidamente, y aún menos hacerlo en 12 ocasiones.

El logro de la cantante, quien ha superado el millón de entradas vendidas durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, marca un récord histórico.