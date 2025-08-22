México

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

La estrella colombiana tiene programado su último concierto el 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros

Por Adriana Castillo

Guardar
Desde el inicio de su
Desde el inicio de su gira en Brasil, los fanáticos mexicanos le pidieron a Shakira que interpretara Ciega, sordomuda después de notar que la canción no estaba dentro del setlist oficial - crédito @shakira/ Instagram

Shakira se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales previo a las últimas presentaciones de su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en la Ciudad de México.

Y es que revivieron los rumores sobre un posible concierto gratuito de la estrella colombiana en el Zócalo, tal y como lo hizo en 2007 con su tour Fijación Oral.

Hasta el momento, ni la cantante ni el gobierno de la Ciudad de México han confirmado o desmentido esta especulación; sin embargo, los fans capitalinos esperan que sea verdad.

(Rs)
(Rs)
(Rs)
(Rs)

De hecho, se rumorea que la cantante podría confirmar la presentación gratuita en septiembre y ésta se llevaría a cabo la primera semana de octubre.

Últimos conciertos de Shakira en CDMX | Fechas

  • 26 de agosto - Estadio GNP Seguros
  • 27 de agosto - Estadio GNP Seguros
  • 29 de agosto - Estadio GNP Seguros
  • 30 de agosto - Estadio GNP Seguros
  • 18 de septiembre- Estadio GNP Seguros
Shakira en México. (OCESA: César
Shakira en México. (OCESA: César Vicuña)

Shakira rompe récord en México con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

“Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!“, así celebró la estrella colombiana a principios de agosto de 2025 tras superar el millón de boletos vendidos en México para su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Este dato reafirma que Shakira se consolida como una de las artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.

Y es que en el territorio mexicano, la demanda de boletos para sus conciertos confirma su arrastre, situación que explica por qué ostenta el récord de doce funciones totalmente agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Shakira ha redefinido los conciertos
Shakira ha redefinido los conciertos en México. (Cortesía: Ocesa)

Este foro, anteriormente conocido como Foro Sol, es considerado el recinto de conciertos más emblemático del país, con una capacidad de 65.000 asistentes que pocas figuras pueden llenar tan rápidamente, y aún menos hacerlo en 12 ocasiones.

El logro de la cantante, quien ha superado el millón de entradas vendidas durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, marca un récord histórico.

Temas Relacionados

ShakiraZócaloLas Mujeres Ya No LloranCDMXEstadio GNP Segurosseptiembremexico-entretenimiento

Más Noticias

Consulado General en Miami suma 78 migrantes más detenidos en Alligator Alcatraz de EEUU tras quinta visita

El diplomático Rutilio Escandón informó que han solicitado a las autoridades migratorias que “haya un trato digno y respetuoso” a los 384 connacionales recluidos en este lugar

Consulado General en Miami suma

Joven es retirado siendo cargado en concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes: “Era de seguridad”

El cantante de “Tres Botellas” se presentó en la Feria Nacional de San Luis Potosí y un incidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales

Joven es retirado siendo cargado

Inician obras por ciclovía de Tlalpan pero generan caos vial

En el espacio destinado a la prueba piloto, puede verse a motociclistas circulando para evitar el tránsito que genera la reducción de carriles

Inician obras por ciclovía de

Regidora de Morena en el Edomex no habla con medios de comunicación que no apoyen a su partido: “Tengo derecho de elegir a quién” l Video

El municipio de El Oro debe salarios a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF local

Regidora de Morena en el

Programa Hoy No Circula Sabatino: 23 de agosto en la CDMX y Edomex

Cuales son los automóviles que tienen restrucciones este sábado

Programa Hoy No Circula Sabatino:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Estúpido” por presunto

Cae “El Estúpido” por presunto secuestro agravado en CDMX

“Buscamos coordinación con EEUU, no comunicados que den información incorrecta”: Sheinbaum ante mensaje de la DEA

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

ENTRETENIMIENTO

Shakira en CDMX: reviven rumores

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo tras el último show de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Joven es retirado siendo cargado en concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes: “Era de seguridad”

¡Es oficial! Drake Bell se divorcia tras escándalo con Mariana Botas en ‘La Casa de los Famosos México’

Sobrino de Don Ramón Valdés se lanza contra Florinda Meza tras polémicas: “A callarse, tiene la lengua muy larga”

Peso Pluma se auto-proclama rey de los corridos y desata polémica en redes sociales: “Se le subieron los humos”

DEPORTES

AEW Forbidden Door 2025: cartelera

AEW Forbidden Door 2025: cartelera completa, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alexia Putellas y Claudia Pina reconocen el crecimiento de la Liga MX Femenil y abren la puerta a jugar en México

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX

Fechas y sedes de “México Imparable”: las carreras que celebran la diversidad cultural