Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

Shakira se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales previo a las últimas presentaciones de su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en la Ciudad de México.
Y es que revivieron los rumores sobre un posible concierto gratuito de la estrella colombiana en el Zócalo, tal y como lo hizo en 2007 con su tour Fijación Oral.
Hasta el momento, ni la cantante ni el gobierno de la Ciudad de México han confirmado o desmentido esta especulación; sin embargo, los fans capitalinos esperan que sea verdad.
De hecho, se rumorea que la cantante podría confirmar la presentación gratuita en septiembre y ésta se llevaría a cabo la primera semana de octubre.
Últimos conciertos de Shakira en CDMX | Fechas
- 26 de agosto - Estadio GNP Seguros
- 27 de agosto - Estadio GNP Seguros
- 29 de agosto - Estadio GNP Seguros
- 30 de agosto - Estadio GNP Seguros
- 18 de septiembre- Estadio GNP Seguros
Shakira rompe récord en México con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’
“Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!“, así celebró la estrella colombiana a principios de agosto de 2025 tras superar el millón de boletos vendidos en México para su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.
Este dato reafirma que Shakira se consolida como una de las artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.
Y es que en el territorio mexicano, la demanda de boletos para sus conciertos confirma su arrastre, situación que explica por qué ostenta el récord de doce funciones totalmente agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
Este foro, anteriormente conocido como Foro Sol, es considerado el recinto de conciertos más emblemático del país, con una capacidad de 65.000 asistentes que pocas figuras pueden llenar tan rápidamente, y aún menos hacerlo en 12 ocasiones.
El logro de la cantante, quien ha superado el millón de entradas vendidas durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, marca un récord histórico.