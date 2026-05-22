México

Transportistas y campesinos ponen fecha para el inicio de protestas en el marco del Mundial 2026

Los manifestantes aseguraron que sus acciones continuarán si “no hay voluntad” del gobierno para resolver sus demandas

Guardar
Google icon
Transportistas y campesinos se alistan rumbo al Mundial 2026 ante la falta de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro/Presidencia)
Transportistas y campesinos se alistan rumbo al Mundial 2026 ante la falta de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro/Presidencia)

Transportistas y campesinos que se han mantenido afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) desde el miércoles 20 de mayo, llevaron a cabo dos mesas por separado, donde los acuerdos no avanzaron de la misma forma para ambos sectores, por lo que emprenderán acciones en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

ANTAC denunció diálogo con “faltas de respeto” por parte del gobierno

Este jueves, liderazgos de la por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ingresaron alrededor de las 14:00 horas, donde se reunirían con funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), situación que no ocurrió.

PUBLICIDAD

Los servidores públicos que llegaron a la mesa de diálogo con transportistas no tienen facultades para tomar decisiones y llevar a cabo acciones que resuelvan las demandas de los manifestantes.

manifestación de campesinos
CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

“Queremos comentarles que nosotros acabamos de salir de una mesa de trabajo en la cual no se tuvo solución. En primer lugar, porque hubo condicionamiento para nuestro ingreso, quitando algunos compañeros de la lista”, aseguró uno de los liderazgos de la ANTAC.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, los líderes no firmaron ninguna minuta, además, agregaron que fueron recibidos “en un lugar totalmente obsoleto... Nos tuvimos que abrir las puertas porque no había ni aire acondicionado".

Y ante la renuncia del gobierno federal para abrir el diálogo, emprendiendo acciones sobre todo en materia de seguridad para el sector, David Estévez, dirigente de la ANTAC, aseguró que el 9 de junio iniciarán movilizaciones de no ser atendidos, responsabilizando a las autoridades federales de cualquier boicot al Mundial.

Campesinos sí lograron acuerdo con Agricultura

Como si de romper la alianza entre campesinos y transportistas se tratara, los representantes del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) fueron recibidos por la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, así como con funcionarios de Conagua, CFE y de Segob.

manifestación de campesinos
CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Desde las redes sociales de Columba López se dio a conocer que sostendrán un próximo encuentro el 28 de mayo, con la finalidad de analizar la exclusión de los granos básicos en la revisión del T-MEC.

Baltazar Valdez, dirigente del FNRCM, aseguró que el encuentro fue muy diferente al que se dio con el exsecretario, Julio Berdegué:

“Coincidimos absolutamente en el sentido de que los campesinos no necesitan más dádivas, ni más incentivos; queremos que el mercado nos dé los precios que ocupamos... Cuidando el tema de que los consumidores no tengan que pagar lo que los intermediarios se quedan”.

Amagaron con movilizarse a partir del 5 de junio si no hay respuesta a sus demandas,

Temas Relacionados

TransportistasCampesinosCDMXMundial 2026SegobAgriculturaANTACRosa Icela RodríguezManifestacionesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Se disputa el primer encuentro de la Final del futbol mexicano desde el Estadio Ciudad de los Deportes que promete muchos goles para definir al campeón

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 21 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 21 de mayo

Ariadna Montiel se reúne con Saúl Monreal en medio de disputa por candidatura en Zacatecas

La presidenta de Morena comunicó que el partido continuará trabajando desde las comunidades

Ariadna Montiel se reúne con Saúl Monreal en medio de disputa por candidatura en Zacatecas

Los alimentos que parecen saludables pero que puede hacerte subir de peso muy fácilmente

Conoce las desventajas que tiene comer esto todos los días

Los alimentos que parecen saludables pero que puede hacerte subir de peso muy fácilmente

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la piña

Incluir esta fruta tropical en comidas diarias apoya una apariencia más luminosa y flexible

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la piña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicano con más de 600 mil dólares de cocaína en la frontera

Detienen a mexicano con más de 600 mil dólares de cocaína en la frontera

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

ENTRETENIMIENTO

Al ritmo de Depach Mode sonará la noche de museos con espectacular tributo gratuito: dónde y cuándo será

Al ritmo de Depach Mode sonará la noche de museos con espectacular tributo gratuito: dónde y cuándo será

Festival de High Energy en CDMX: fecha, lugar, cartel completo y todo lo que debes saber

Pablo Preciado convierte el dolor y el vacío en su primer álbum solista | ENTREVISTA

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Estilista de Fátima Bosch niega haber golpeado a Miss Venezuela: “Quería hacer show”

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos

Xóchitl Gálvez causa furor tras asistir a la final Cruz Azul vs Pumas

El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026