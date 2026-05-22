Transportistas y campesinos ponen fecha para el inicio de protestas en el marco del Mundial 2026

Transportistas y campesinos se alistan rumbo al Mundial 2026 ante la falta de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro/Presidencia)

Transportistas y campesinos que se han mantenido afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) desde el miércoles 20 de mayo, llevaron a cabo dos mesas por separado, donde los acuerdos no avanzaron de la misma forma para ambos sectores, por lo que emprenderán acciones en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

ANTAC denunció diálogo con “faltas de respeto” por parte del gobierno

Este jueves, liderazgos de la por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ingresaron alrededor de las 14:00 horas, donde se reunirían con funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), situación que no ocurrió.

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Los servidores públicos que llegaron a la mesa de diálogo con transportistas no tienen facultades para tomar decisiones y llevar a cabo acciones que resuelvan las demandas de los manifestantes.

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

“Queremos comentarles que nosotros acabamos de salir de una mesa de trabajo en la cual no se tuvo solución. En primer lugar, porque hubo condicionamiento para nuestro ingreso, quitando algunos compañeros de la lista”, aseguró uno de los liderazgos de la ANTAC.

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Por lo anterior, los líderes no firmaron ninguna minuta, además, agregaron que fueron recibidos “en un lugar totalmente obsoleto... Nos tuvimos que abrir las puertas porque no había ni aire acondicionado".

Y ante la renuncia del gobierno federal para abrir el diálogo, emprendiendo acciones sobre todo en materia de seguridad para el sector, David Estévez, dirigente de la ANTAC, aseguró que el 9 de junio iniciarán movilizaciones de no ser atendidos, responsabilizando a las autoridades federales de cualquier boicot al Mundial.

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Campesinos sí lograron acuerdo con Agricultura

Como si de romper la alianza entre campesinos y transportistas se tratara, los representantes del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) fueron recibidos por la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, así como con funcionarios de Conagua, CFE y de Segob.

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Desde las redes sociales de Columba López se dio a conocer que sostendrán un próximo encuentro el 28 de mayo, con la finalidad de analizar la exclusión de los granos básicos en la revisión del T-MEC.

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Baltazar Valdez, dirigente del FNRCM, aseguró que el encuentro fue muy diferente al que se dio con el exsecretario, Julio Berdegué:

“Coincidimos absolutamente en el sentido de que los campesinos no necesitan más dádivas, ni más incentivos; queremos que el mercado nos dé los precios que ocupamos... Cuidando el tema de que los consumidores no tengan que pagar lo que los intermediarios se quedan”.

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Amagaron con movilizarse a partir del 5 de junio si no hay respuesta a sus demandas,