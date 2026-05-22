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¿Hay clases mañana 22 de mayo? SEP confirma si hay suspensión tras ajuste al calendario y el Día del Estudiante

Muchas familias tienen dudas sobre si hay actividades en secundarias durante la fecha especial

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La información fue dada a conocer por la SEP, así como su calendario oficial.
La SEP aclaró si habrá clases este próximo viernes 22 de mayo (Cuartoscuro)

Aunque la SEP ya aclaró que la fecha de fin de clases se mantiene el 15 de julio, hubo intenciones de acortar el ciclo 2025-2026 al 5 de junio, además, se acerca la conmemoración del Día del Estudiante.

Es por esto que surgen dudas sobre si habrá clases el viernes 22 de mayo. Para las familias que se preguntan si deben llevar a sus hijos a la escuela, la respuesta es afirmativa.

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Las actividades escolares en preescolar, primaria y secundaria continúan este 22 de mayo en todo México. Escuelas públicas y privadas mantienen el calendario oficial, sin suspensiones generalizadas por celebraciones estudiantiles.

Cuánto falta para el próximo viernes libre en la SEP

El siguiente día sin clases, marcado oficialmente, corresponde al último viernes de mayo por la sesión de Consejo Técnico Escolar.

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La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.
La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.

En el ciclo escolar vigente, la Secretaría de Educación Pública solo establece como próximo descanso oficial el viernes 29 de mayo, día dedicado a la sesión de Consejo Técnico Escolar.

El calendario marca la sesión de Consejo Técnico Escolar como el único día sin clases en el periodo inmediato.

Esto permite a los estudiantes de nivel básico disfrutar de un fin de semana extendido y retomar actividades el lunes 1 de junio.

¿Qué pasa con el día del estudiante?

El Día del Estudiante, celebrado el 23 de mayo, no figura como día de suspensión en la normativa nacional.

Cada plantel puede realizar actividades internas para conmemorar fechas especiales, como convivencias o eventos deportivos, sobre todo en secundarias.

Estas acciones dependen de la decisión de la dirección escolar y no representan un descanso oficial en el calendario de la SEP. La asistencia a clases es obligatoria para los niveles de educación básica.

Vista trasera de estudiantes de secundaria con uniforme verde sentados en un salón de clases mexicano. Al fondo, un pizarrón con un calendario de abril y un globo terráqueo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario escolar vigente no concede suspensión nacional por celebraciones estudiantiles.

¿Cual es el origen del Día del Estudiante en México?

El Día del Estudiante en México surge del movimiento estudiantil de 1929, impulsado por alumnos de la entonces Universidad Nacional de México, actual UNAM.

El 23 de mayo de ese año, estudiantes que exigían autonomía universitaria y libertad de cátedra fueron agredidos por la policía dentro de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

La fecha quedó marcada por la represión y la solidaridad estudiantil.

Día del estudiante - estudiantes México - estudiantes
Por qué se celebra el Día del Estudiante en México (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Los alumnos solicitaron que el 23 de mayo fuera recordado como el Día del Estudiante, en honor a quienes resultaron heridos.

También pidieron que la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México, recibiera el nombre de Plaza 23 de Mayo o Plaza del Estudiante.

Días después, la movilización estudiantil creció y el presidente Emilio Portes Gil accedió a sus demandas.

El 29 de mayo de 1929, el gobierno concedió la autonomía a la universidad, lo que dio origen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde entonces, el 23 de mayo se conmemora como el Día del Estudiante, en reconocimiento a la lucha por una educación libre y por los derechos estudiantiles en el país.

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