Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

Kylie Minogue se mostró emocionada en todo momento por la euforia y el amor del público en el Tension Tour 2025 en CDMX | Instagram / @kylieminogue

“¡Luces, cámara, acción!“: así es como la cantante y compositora Kylie Minogue ha decidido que arranque los shows previstos en su nueva gira mundial titulada Tension Tour 2025. Ahora, el espectáculo de la australiana repleto de luces, tonos brillantes, reflectores y una atmósfera de baile de principio a fin ha llegado a la Ciudad de México el viernes 22 de agosto.

Toda la energía y el dinamismo que Minogue desplegó en el escenario durante más de dos horas ―con un equipo y logística tan complejos y extensos― hizo que, según datos de las organizaciones del concierto proporcionadas a Infobae México, las y los más de 15 mil 650 asistentes olvidaran por completo las inclemencias del clima y la feroz lluvia que acompañó su llegada al Palacio de los Deportes tras más de 13 años desde el Aphrodite World Tour en el año 2011.

La alegría del público y su entusiasmo eran tan similares mientras sonaban sus más grandes éxitos como “The Loco-Motion”, “All The Lovers”, “Padam Padam”, “Magic”, entre muchos otros más.

La primera parte de su presentación en el Palacio de los Deportes se centró en éxitos como "Come into My World" o "Spinning Around" | Diego Mendoza López / Infobae México

Sin embargo, y conforme el setilist iba desarrollándose, ella dejó claro una vez más que su paso como leyenda e icono del pop femenino sigue intacto para la industria y, ante todo, el corazón de sus fans, quienes no dejaban de corear una y otra vez su nombre ferozmente.

El regreso de las “joyas musicales y bailables” en color rosa mexicano

Valerse de solo un grupo de bailarines, luces láser y una pantalla gigante y colorida no resulta cosa fácil en el mundo pop, pero Minogue hizo todo lo contrario dentro del domo de cobre que retumbaba desde el centro de la ciudad.

De un lado a otro de los templetes instalados, hizo valer la letra de “Come into My World” al mostrar que su versatilidad y la sensualidad de la cantante de 57 años hipnotiza como aquel exitoso álbum que la hizo renacer en las pistas de baile y los primeros DJ’s estadounidenses que surgían conforme iniciaba una nueva era musical en el siglo XXI.

El público enloqueció cuando la australiana comenzó a presentar temas de su nuevo álbum "Tension" | Diego Mendoza López / Infobae México

Al tiempo que los tonos cálidos y rojizos en el recinto iban disminuyendo, la artista dio a paso a las piezas musicales más personales ―y en acústico― que reavivó esa cercanía con los fans, quienes esperaban verla brillar y decirles una y otra vez ―en una noche como esta de fiesta y celebración―: “Buenas noches, Mexico City".

Es así que el número esperado llegó: “The Loco-Motion”, envuelta en una interpretación plagada de un rosa tan vibrante como las mismas intenciones de Kylie por volver a interpretar uno de los hits que catapultó sus primeros años de fama internacional en la década de los ochenta. Todo esto, en una coreografía y representación llena de minimalismo y luces neón que escapaban desde la parte alta del palacio.

Canciones “a la carta” y un cambio de escenario más íntimo

La euforia por escuchar “The Loco-Motion” en vivo tuvo que parar un momento al oír los agradecimientos que la australiana para “todo el equipo que hizo posible” la llegada de su nueva gira de conciertos por México y el mundo, pero la cantante decidió que era el momento idóneo para acercarse y caminar entre los fans que, hasta con lágrimas en los ojos, le “solicitaban” canciones tanto a Minogue como a su guitarrista.

La cantante y compositora dijo que en el show se harían varias "saltos al pasado" con números como este | Diego Mendoza López / Infobae México

“Solo un poco”, decía la artista, pero las peticiones no paraban hasta oír los primeros acordes acústicos de “Say Somenthing”, la balada retro-pop que se incluye en su trabajo durante el transcurso de la pandemia por Covid-19.

De pronto, la bola disco bajó de entre los papeles multicolores y la señal fue clara: era momento para traer el baile y el ritmo de vuelta.

Remix disco, liberación y la enigmática “Can’t Get You out of My Head”

Una tras otra, las piezas más importantes del álbum “Disco” sonaron en el lugar mientras los destellos plata iluminaban los rostros del “monstruo” en vivo. Desde “Magic” a “Real Groove”, Minogue dio una demostración de todo aquello que deseó plasmar en su material lanzado durante el confinamiento: liberación y nostalgia, mismas que se encarnaron en la cantante en un brilloso vestido y botas de color negro.

Minogue también incluyó en el setlist de su gira mundial piezas como "Magic" y "Real Groove" | Diego Mendoza López / Infobae México

La nostalgia fue aún más fuerte cuando, con una simple advertencia de “volver al pasado” y después de interpretar la canción que la da título a sus presentaciones alrededor del mundo, se dio paso a oír “Cant get out of My Head”. Primero con el número esperado; después, pidiendo que el público siguiera el canto que marcó el referente de Kyle como una leyenda musical y emblema de la comunidad LGBT+

¿Padam?, Padam: un final simbólico y amoroso en el Tension Tour 2025

El ambiente rojizo volvió en el tramo final de la presentación. Ahora, acompañado de una Kylie Minogue revestida de colores amarillo y negro. Aunado a eso, la simple frase y entonación lo decían todo: “¿Padam?, Padam": señal que todos sus fans distinguieron antes de que ella dijera adiós después de casi dos horas de show.

Sin importar el tiempo, el encore que la australiana tenía preparado era otro himno del dance pop: “Love at First Sight”. El sonido pegajoso y la guitarra funk era el anuncio del final. A ello, los aplausos y una Kylie totalmente agradecida por lo vivido y todo el amor que sus fans depositaron en solo una noche.

La emoción en Palacio de los Deportes llegó al máximo cuando la australiana interpretó "Tension" y "Can't Get You out of My Head" en la parte final del show | Diego Mendoza López / Infobae México

Una noche que, sin duda, liberó la tensión y las ansias por ver a la emblemática Kylie Minogue después de 14 años sin pisar México.