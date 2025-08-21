Colombia

Kylie Minogue sorprendió con vestido inspirado en la bandera de Colombia: “Nada me preparó para esto”

La cantante australiana compartió los mejores momentos de su paso por la capital colombiana, generando reacciones en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La cantante pop estuvo en
La cantante pop estuvo en Colombia y compartió emotivo mensaje a sus fanáticos después del éxito de su show en la capital - crédito @kylieminogue/ Instagram

Kylie Minogue fue la protagonista de una noche memorable en Bogotá con la llegada de su Tension Tour a Latinoamérica.

El 19 de agosto de 2025, el Movistar Arena se transformó en un gran espectáculo para recibir a la artista australiana, que volvió al país después de 17 años sin presentaciones en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escenario, adornado con luces multicolores y una gran bola disco, recreó el ambiente de una pista de baile de los años setenta.

La escenografía sirvió de fondo para un show de casi dos horas en el que Minogue combinó canciones de sus recientes álbumes Tension y Tension II con éxitos como Can’t Get You Out of My Head, Love at First Sight, The Loco-Motion y Come Into My World. Cada tema fue recibido con entusiasmo por un público que no dejó de corear y ovacionar a la artista.

La presentación marcó un esperado reencuentro con sus seguidores en Colombia, quienes recordaban su última visita en 2008 en el Parque Jaime Duque. Algunos de los asistentes llegaron desde otros países, motivados por la trascendencia de la cantante.

Horas después de su presentación, la cantante compartió desde su cuenta de Instagram imágenes de los mejores momentos de la noche junto al público colombiano a quienes les decido un sentido mensaje adornado por una foto en la que se le ve a Kylie usando un atuendo con los colores de la bandera de Colombia.

“Colombia I knew you’d be amazing but nothing could’ve prepared me for THAT!!!! (Colombia, sabía que ibas a ser increíble, ¡pero nada pudo prepararme para ESO)!“, escribió la cantante.

La cantante compartió un emotivo
La cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a sus fans de Colombia - crédito @kylieminogue/ Instagram

La cantante lució dos trajes que rendían tributó a Colombia, el primero un body que le dejaba las piernas al descubierto y en la parte superior en un diseño con tonos amarillo, azul y rojo. El segundo tenía un diseño en la zona de su espalda con lentejuelas en los mismos tonos, detalles que fueron celebrados por sus fanáticos.

“Te amamos”, “reina, te extrañamos”, “SO es lo que mereces, a un público fiel a tus pies, reina de reinas”, “Gracias por inspirar a toda una generación con tu música. Colombia te espera de nuevo, pronto”, “Reina estuviste increíble, te amo”, fueron algunas de las reacciones.

Esta fecha en Bogotá formó parte de la etapa final del “Tension Tour” en América Latina antes del paso de la intérprete por México, tras recorrer 66 ciudades en Asia, Europa y Norteamérica. A lo largo de su gira, la artista ha consolidado su papel como referente internacional de la música pop, celebrando tanto el legado de su trayectoria como el dinamismo de su propuesta actual.

El cierre del concierto fue un estallido de baile y emoción, reafirmando el compromiso de Kylie Minogue con su público y su capacidad para llenar espacios de energía y celebrar la música sin fronteras.

La cantante agradeció al público
La cantante agradeció al público de Bogotá el cariño que tuvo en su show en el Movistar Arena - crédito @kylieminogue/ Instagram

Kylie Minogue cantó La Camisa Negra de Juanes cuando se presentó en 2008 en Colombia

El concierto de Kylie Minogue en el Parque Jaime Duque se realizó el 1 de noviembre de 2008, como parte de su gira KylieX2008 para promocionar el álbum X. Esta fue la primera presentación de la artista australiana en Colombia e inauguró su recorrido por América del Sur.

El espectáculo destacó por su producción elaborada, con una puesta en escena dividida por actos temáticos y numerosos cambios de vestuario diseñados por Jean Paul Gaultier. Minogue interpretó temas de su último disco y grandes éxitos de su carrera, y uno de los momentos más recordados fue cuando cantó una estrofa de La Camisa Negra de Juanes, generando una gran ovación entre el público colombiano.

Kylie estuvo en el 2008
Kylie estuvo en el 2008 en Colombia y cantó 'La camisa negra' de Juanes - crédito @kylieminogue/Instagram

El evento también estuvo marcado por un incidente desafortunado: durante el montaje del escenario, personas desconocidas robaron cinco maletas que contenían computadoras personales del equipo, parte del vestuario de la artista y pasaportes de algunos miembros del staff. Pese a este contratiempo, el concierto siguió según lo planeado y Minogue deslumbró con su energía, carisma y un show donde combinó música, coreografías y producción visual de alto nivel.

Temas Relacionados

Kylie MinogueTension TourMovistar Arena BogotáCantante australianaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

En presentadora de ‘Lo sé todo’ aprovechó el espacio en el pódcast de Tatiana Franko para responderle a la periodista por sus comentarios despectivos

Alejandra Serje le respondió a

Gobierno destinará $260.000 millones para ejecutar sanciones restaurativas de la JEP en casos de falsos positivos y secuestros

Estas medidas incluyen trabajos, obras y actividades reparadoras en zonas rurales y urbanas, y buscan garantizar la reparación efectiva de las comunidades afectadas por el conflicto armado

Gobierno destinará $260.000 millones para

Abogado de Keralty responsabiliza al Gobierno de Petro por crisis en salud: “El sistema como tal se ha deteriorado” y advierte sobre retrasos en la atención

La prolongada disputa jurídica y política expone tensiones estructurales y pone en entredicho la protección de derechos fundamentales

Abogado de Keralty responsabiliza al

Magnicidio Miguel Uribe: este sería el disidente de las Farc con el que Katerine Martínez se reuniría en Caquetá

Después de cometer el crimen en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, alias Andrea huyó a Florencia, donde fue capturada por las autoridades

Magnicidio Miguel Uribe: este sería

Detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estaría la Segunda Marquetalia: el ministro de Justicia habló de esta “hipótesis principal”

Así lo confirmó Eduardo Montealegre, que maneja una hipótesis sobre la extensión que tendría el grupo armado en diferentes zonas del país

Detrás del magnicidio de Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Helicóptero de la Policía Nacional

Helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron en zona rural de Amalfi, Antioquia: habría un oficial muerto

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Serje le respondió a

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

Aida Victoria Merlano hizo curiosa consulta en internet sobre su la maternidad y las noches con su bebé

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con Farid Pineda: confesó que no conocía su estado civil

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Silvestre Dangond inaugura la casa-museo gratuita ‘Las Locuras de Silvestre’ en Barranquilla

Deportes

Enrique Camacho reveló detalles de

Enrique Camacho reveló detalles de cómo fue su última conversación con David Gónzalez, extécnico de Millonarios: “Reconozco su caballerosidad”

Dumek Turbay aseguró que Hernán Torres rechazó la oferta de Real Cartagena y le dijo que “sí” a Millonarios

Este es el lujoso hotel donde se hospeda Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

Este es el ambicioso objetivo de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025: “lo siguiente sería un top 5″

Este fue el insólito motivo por el cual se retrasó el partido del Inter de Porto Alegre, de Rafael Santos Borré, ante Flamengo por Copa Libertadores