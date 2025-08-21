Kylie Minogue sorprendió con vestido inspirado en la bandera de Colombia: “Nada me preparó para esto”

La cantante pop estuvo en Colombia y compartió emotivo mensaje a sus fanáticos después del éxito de su show en la capital - crédito @kylieminogue/ Instagram

Kylie Minogue fue la protagonista de una noche memorable en Bogotá con la llegada de su Tension Tour a Latinoamérica.

El 19 de agosto de 2025, el Movistar Arena se transformó en un gran espectáculo para recibir a la artista australiana, que volvió al país después de 17 años sin presentaciones en Colombia.

El escenario, adornado con luces multicolores y una gran bola disco, recreó el ambiente de una pista de baile de los años setenta.

La escenografía sirvió de fondo para un show de casi dos horas en el que Minogue combinó canciones de sus recientes álbumes Tension y Tension II con éxitos como Can’t Get You Out of My Head, Love at First Sight, The Loco-Motion y Come Into My World. Cada tema fue recibido con entusiasmo por un público que no dejó de corear y ovacionar a la artista.

La presentación marcó un esperado reencuentro con sus seguidores en Colombia, quienes recordaban su última visita en 2008 en el Parque Jaime Duque. Algunos de los asistentes llegaron desde otros países, motivados por la trascendencia de la cantante.

Horas después de su presentación, la cantante compartió desde su cuenta de Instagram imágenes de los mejores momentos de la noche junto al público colombiano a quienes les decido un sentido mensaje adornado por una foto en la que se le ve a Kylie usando un atuendo con los colores de la bandera de Colombia.

“Colombia I knew you’d be amazing but nothing could’ve prepared me for THAT!!!! (Colombia, sabía que ibas a ser increíble, ¡pero nada pudo prepararme para ESO)!“, escribió la cantante.

La cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a sus fans de Colombia - crédito @kylieminogue/ Instagram

La cantante lució dos trajes que rendían tributó a Colombia, el primero un body que le dejaba las piernas al descubierto y en la parte superior en un diseño con tonos amarillo, azul y rojo. El segundo tenía un diseño en la zona de su espalda con lentejuelas en los mismos tonos, detalles que fueron celebrados por sus fanáticos.

“Te amamos”, “reina, te extrañamos”, “SO es lo que mereces, a un público fiel a tus pies, reina de reinas”, “Gracias por inspirar a toda una generación con tu música. Colombia te espera de nuevo, pronto”, “Reina estuviste increíble, te amo”, fueron algunas de las reacciones.

Esta fecha en Bogotá formó parte de la etapa final del “Tension Tour” en América Latina antes del paso de la intérprete por México, tras recorrer 66 ciudades en Asia, Europa y Norteamérica. A lo largo de su gira, la artista ha consolidado su papel como referente internacional de la música pop, celebrando tanto el legado de su trayectoria como el dinamismo de su propuesta actual.

El cierre del concierto fue un estallido de baile y emoción, reafirmando el compromiso de Kylie Minogue con su público y su capacidad para llenar espacios de energía y celebrar la música sin fronteras.

La cantante agradeció al público de Bogotá el cariño que tuvo en su show en el Movistar Arena - crédito @kylieminogue/ Instagram

Kylie Minogue cantó La Camisa Negra de Juanes cuando se presentó en 2008 en Colombia

El concierto de Kylie Minogue en el Parque Jaime Duque se realizó el 1 de noviembre de 2008, como parte de su gira KylieX2008 para promocionar el álbum X. Esta fue la primera presentación de la artista australiana en Colombia e inauguró su recorrido por América del Sur.

El espectáculo destacó por su producción elaborada, con una puesta en escena dividida por actos temáticos y numerosos cambios de vestuario diseñados por Jean Paul Gaultier. Minogue interpretó temas de su último disco y grandes éxitos de su carrera, y uno de los momentos más recordados fue cuando cantó una estrofa de La Camisa Negra de Juanes, generando una gran ovación entre el público colombiano.

Kylie estuvo en el 2008 en Colombia y cantó 'La camisa negra' de Juanes - crédito @kylieminogue/Instagram

El evento también estuvo marcado por un incidente desafortunado: durante el montaje del escenario, personas desconocidas robaron cinco maletas que contenían computadoras personales del equipo, parte del vestuario de la artista y pasaportes de algunos miembros del staff. Pese a este contratiempo, el concierto siguió según lo planeado y Minogue deslumbró con su energía, carisma y un show donde combinó música, coreografías y producción visual de alto nivel.