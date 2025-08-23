México

Este truco con limón mantendrá lejos los malos olores en tu refrigerador

El jugo de este cítrico es un excelente aliado para la limpieza en distintos electrodomésticos

Por Gerardo Lezama

El limón elimina los malos
El limón elimina los malos olores del refrigerador gracias a su ácido cítrico antibacteriano.

El poder del limón para combatir los malos olores en el refrigerador ha ganado popularidad entre quienes buscan soluciones naturales y efectivas para la limpieza del hogar.

Más allá de su uso tradicional en la cocina, este cítrico se ha consolidado como un recurso sencillo y seguro para mantener el interior del electrodoméstico libre de gérmenes y aromas desagradables.

La clave reside en el ácido cítrico presente en el jugo, que actúa como un potente agente antibacteriano y desinfectante.

Especialistas en limpieza doméstica recomiendan no limitarse a colocar medio limón dentro del refrigerador, sino aprovechar al máximo sus propiedades preparando una mezcla de jugo de este cítrico y agua para rociar tanto el interior como el exterior del aparato.

La combinación de limón y
La combinación de limón y bicarbonato de sodio potencia la eliminación de olores intensos en el refrigerador. (Freepik)

Esta técnica permite eliminar bacterias y gérmenes responsables de los olores persistentes, además de refrescar el ambiente donde se almacenan los alimentos.

El método resulta especialmente útil cuando los olores son intensos, ya que puede combinarse con bicarbonato de sodio para potenciar su eficacia y lograr un mejor resultado.

El procedimiento para aplicar este truco casero es accesible y no requiere productos químicos agresivos o algún elemento extra. El primer paso consiste en vaciar completamente el refrigerador y retirar todos los alimentos.

A continuación, se recomienda lavar las superficies internas con agua tibia y jabón, asegurando la eliminación de residuos visibles.

Especialistas recomiendan usar jugo de
Especialistas recomiendan usar jugo de limón y agua para limpiar y desinfectar el interior del refrigerador.

Una vez limpia la superficie, se prepara una solución mezclando jugo de limón con agua en una botella con atomizador.

Esta mezcla se rocía de manera uniforme en el interior del refrigerador, prestando especial atención a las áreas donde se concentran manchas u olores fuertes.

Tras aplicar la solución, es fundamental dejarla actuar durante algunos minutos para que el ácido cítrico cumpla su función desinfectante y neutralizadora de olores. Luego, se retira la mezcla con un paño limpio y húmedo, asegurando que no queden restos del producto.

Vaciar y lavar el refrigerador
Vaciar y lavar el refrigerador antes de aplicar la solución de limón asegura mejores resultados de limpieza. Créditos: Freepik

Finalmente, se seca bien cada superficie con otro paño seco, lo que ayuda a prevenir la humedad y la proliferación de nuevos olores.

El uso del limón como aliado en la limpieza del refrigerador no solo garantiza un ambiente más fresco y saludable para los alimentos, sino que también representa una alternativa económica y ecológica frente a los productos industriales.

Este sencillo truco, al alcance de cualquier hogar, puede marcar la diferencia en la rutina de higiene diaria y mantener lejos los malos olores del electrodoméstico, por ello la importancia de mantener limpio cada superficie del mismo.

