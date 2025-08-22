México

“El muchacho estaba volteando los ojos”: testigos narran el momento en el que policía disparó a joven en Venustiano Carranza

Dos testigos que estuvieron en el momento en el que un policía asesinó a un joven identificado como Christopher, dieron a conocer cómo ocurrieron los hechos

Por Miguel Flores

La riña ocurrió el pasado
La riña ocurrió el pasado martes en la avenida Fray Servando Teresa de Mier. (Impresión de pantalla video)

Luego de que hace unos días se diera a conocer que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) disparó en la cabeza a un joven identificado como Christopher, lo que le quitó la vida momentos después, ciudadanos que presenciaron el hecho dieron a conocer su testimonio.

En entrevista con el medio Telediario, una mujer que fue testigo de la muerte del joven, identificada como Mercedes, dijo que ella había visto cómo el joven había puesto los ojos en blanco, lo que la hizo suponer que ya había perdido la vida.

“Lo que verdaderamente a mí me estresó fue que yo vi cómo el muchacho estaba volteando los ojos, yo pienso y creo que desde ese momento ya había fallecido, estaba agonizando”, dijo Mercedes al medio.

“Está mal que la autoridad exceda esos límites de dispararle a la ciudadanía, pueden pedir apoyo" señaló otro ciudadano, identificado como Gabriel, y entrevistado por el mismo medio.

Y es que el pasado martes 19 de agosto, alrededor de las 3 de la tarde, se registró una riña entre dos elementos de la policía capitalina, y dos sujetos, padre e hijo, que viajaban en una motocicleta.

Policía asesina a motociclista tras una riña en la CDMX. (@azucenau)

Los hechos ocurrieron luego de que los elementos policiacos detuvieran a los dos hombres para hacerles una revisión de rutina, a la cual se negaron, lo que provocó el inicio de la pelea.

En un video grabado por un testigo, puede verse que los dos ciudadanos pelean a golpes sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Venustiano Carranza. En el clip se ve a Christopher pateando a un oficial que se encuentra tirado en el piso, mismo que aprovecha cuando el joven le da la espalda para dispararle en la cabeza y, con esta acción, quitarle la vida.

El padre del joven asesinado dio a conocer la razón por la que se negaron a la revisión policial. Y es que, de acuerdo con su narración, él y su hijo acababan de cerrar un trato, en el que vendieron un objeto, y el dinero de dicha transacción lo tenían en una “mariconera” que los oficiales querían revisarles, algo que no permitieron, pues pensaron que les robarían.

Cabe señalar que el pasado jueves, tanto el policía que disparó a Christopher, identificado como Julio César “N”, y su compañero, quien peleó a golpes con el padre del joven asesinado, Luis Arturo “N”, fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El mismo jueves se llevó a cabo una audiencia, en la que la defensa de los elementos de la policía capitalina dijo que el policía disparó en legítima defensa, luego de que Christopher pateara a Julio César “N” cuando se encontraba tirado en el suelo.

En esta primera audiencia, se dio a conocer que el oficial Luis Arturo fue imputado por el delito de abuso de autoridad, mientras que Julio César, por el delito de homicidio calificado, pues él fue quien disparó contra Christopher cuando lo golpeaba.

