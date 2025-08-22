México

Cómo preparar un chocolate con mucha proteína, snack ideal para ganar masa muscular después del gimnasio

Esta bebida es rica en contenido proteico y muy sencilla de hacer

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Una bebida deliciosa y proteica
Una bebida deliciosa y proteica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la proteína en la alimentación de quienes asisten al gimnasio suele generar preguntas frecuentes entre quienes buscan mejorar su rendimiento físico y su composición corporal. La nutrición deportiva ha puesto el foco en este macronutriente, ya que su consumo adecuado resulta esencial para la recuperación muscular y el desarrollo de masa magra tras el ejercicio de fuerza.

El proceso de entrenamiento con pesas o rutinas de alta intensidad provoca microlesiones en las fibras musculares. Para que el cuerpo repare estos tejidos y logre un crecimiento muscular efectivo, necesita contar con una cantidad suficiente de proteína en la dieta diaria.

La cantidad recomendada de proteína varía según el objetivo, el peso corporal y la intensidad del entrenamiento. En general, quienes practican actividad física de manera regular requieren entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, una cifra superior a la recomendada para personas sedentarias.

Las fuentes animales, como carnes magras, huevos y lácteos, aportan todos los aminoácidos esenciales, mientras que las opciones vegetales, como legumbres, frutos secos y cereales integrales, pueden complementarse para lograr un perfil completo.

El consumo de suplementos de proteína en polvo se ha popularizado entre quienes asisten al gimnasio. Son seguros y ayudan a llegar a los requerimientos diarios, aunque siempre es mejor tener una buena alimentación.

En cualquier caso, estos suplementos se pueden usar para elaborar bebidas, como un chocolate. Aquí te decimos cómo prepararlo.

Chocolate con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hace este licuado
Así se hace este licuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate con proteína en polvo es una preparación sencilla que permite disfrutar de una bebida sabrosa y al mismo tiempo aprovechar nutrientes clave para el organismo.

  • 1 taza de leche (puede ser entera, descremada o bebida vegetal)
  • 1 scoop (medida) de proteína en polvo sabor chocolate o neutro
  • 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
  • 1 cucharadita de miel o edulcorante (opcional)
  • 1/2 plátano (opcional, para dar textura y dulzor)
  • Hielo al gusto

Preparación:

1. Colocar la leche en la licuadora.

2. Agregar la proteína en polvo, el cacao, la miel o edulcorante y el plátano.

3. Incorporar hielo si se desea una textura más refrescante.

4. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Servir de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente:

Checa los beneficios de este
Checa los beneficios de este licuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteína en polvo: Favorece la recuperación muscular y el desarrollo de masa magra, ayuda en el mantenimiento de los tejidos y aporta sensación de saciedad.

Cacao en polvo: Rico en antioxidantes, minerales como el magnesio y el hierro, y compuestos que pueden mejorar el estado de ánimo.

Leche o bebida vegetal: Aporta calcio, proteínas y vitaminas, dependiendo del tipo elegido.

Miel: Fuente natural de energía, aporta antioxidantes y compuestos antibacterianos.

Plátano: Aporta potasio, fibra y azúcares naturales que brindan energía rápida y mejoran la textura del batido.

El resultado es una bebida nutritiva, apta como desayuno, merienda o post-entrenamiento.

Temas Relacionados

ChocolateProteínaGimansioEjercicioPesasBienestarSaludEstilo de Vidamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Cesan de sus funciones a dos Agentes del Ministerio Público por negar atención a la madre de Fernando, niño asesinado

Los tres presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva

Cesan de sus funciones a

Ley 73 del IMSS: Cómo obtener una pensión máxima

El monto del pago mensual dependerá de lo acumulado y la edad que tenga la persona al momento de realizar el trámite

Ley 73 del IMSS: Cómo

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

La Casa de los Famosos

“Nosferatu” encabeza el top 10 de mejores películas en HBO Max México para disfrutar este fin de semana

La plataforma reafirma su liderazgo en el streaming con una selección de películas que se han convertido en las favoritas del público mexicano

“Nosferatu” encabeza el top 10

Citlalli Hernández celebra dictamen de prisión preventiva a agresor que ejercía violencia vicaria en Puebla

La afectada declaró “La justicia habló y dio un paso firme: mi agresor se encuentra en prisión. Este es un triunfo para todas las mujeres”

Citlalli Hernández celebra dictamen de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

“Nosferatu” encabeza el top 10 de mejores películas en HBO Max México para disfrutar este fin de semana

Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco: “Lágrimas de cocodrilo”

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

DEPORTES

Este es el salario de

Este es el salario de Sebastián Cáceres, jugador del América que es pretendido por el Ipswich Town

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán la pelea del 13 de septiembre en Netflix

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6

Fin de semana deportivo con fútbol, béisbol y tenis en la agenda del 22 al 24 de agosto

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana