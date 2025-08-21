México

Protección Civil reporta por robo de cilindros de gas cloro en Querétaro, alertan por alto nivel de riesgo

El contenido de los cilindros puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel

Por Israel Aguilar Esquivel

Alerta por robo de cilindros
Alerta por robo de cilindros con gas cloro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por el robo de cinco cilindros que contienen gas cloro. El acontecimiento tuvo lugar en el municipio de Colón, dentro del estado de Querétaro y advirtieron que el contacto humano con la sustancia de los contenedores puede ser fatal si no se manipula de manera adecuada.

Los cilindros sustraídos eran utilizados para el proceso de potabilización de agua y estaban resguardados en la Unidad de Rebombeo de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, en la comunidad “Viborilla”.

Los contenedores son propiedad de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA). Su capacidad es de 68 kilogramos y son de color gris. El contenido de los mismos fue catalogado como tóxico de alto riesgo. Además, indicaron que “puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel”.

Dos de los cilindros se encuentran al 10% de su capacidad y sus números de serie son 3047793, así como 3047757. En tanto, los tres restantes, con números de serie ISA/125, 3537414, así como 763455, se encontraban llenos, es decir al 90% de su capacidad.

Debido al riesgo que implica, la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta a las Unidades estatales de Protección Civil ubicadas en Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. El objetivo es que emprendan acciones preventivas de protección a la población.

Información en desarrollo*

